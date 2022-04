“Tango Vivo”, un show de voces líricas y bandoneón al compás del dos por cuatro, hoy en el Teatro Independencia

El Teatro Independencia recibe esta noche un show fuera de lo común, encabezado por cantantes líricos, acompañados de narraciones y bandoneón, a las 21.30. Se trata de Tango Vivo, un espectáculo encabezado por el tenor Martín Díaz, junto a la soprano Mariel Santos, que recorre los grandes éxitos de la música ciudadana, acompañados por Rodolfo Aberastain, quien alterna entre el piano y el bandoneón, para completar con la voz de Marcelo de Dorrego.

El tenor Martín Díaz interpreta los clásicos del tango

Se trata de una experiencia novedosa, ya que los intérpretes provienen de la música lírica, con registros muy distintos a los del tango. “Mi abuela siempre me decía que tenía que cantar tango porque, según ella, el tango pegaba con mi voz” cuenta Martín Díaz, creador del espectáculo. “Siempre intenté, desde mi formación lírica, escuchar. Aunque a mí el tango no me llamaba la atención, cuando escuché a Jorge Falcón -el favorito de mi abuela- me empezó a gustar. Entonces empecé a pensar en crear algún recurso o utilizar herramientas que me permitieran cantar este género” agregó.

Un show de estas características es inédito en la provincia. “Lo que nosotros intentamos es llevar el tango un poquito más allá, no solo al presente -por eso se llama Tango Vivo- sino también dándole un enfoque más moderno, con arreglos más jazzeros y en un ambiente más intimista donde podemos cantar no tan a tempo, o hacerlo más melódico sin salirnos del género por completo” explicó Martín Díaz. “Lo que quisimos hacer fue agregarle algunas cuestiones que tienen que ver con modismos y recursos, sobre todo en los finales de cada canción, sin perder la esencia del dos por cuatro, pero agregándoles más colores”, subrayó el tenor.

La soprano Mariel Santos

En este sentido, hay que destacar el trabajo vocal y los arreglos, ya que ensamblan con el bandoneón dos estilos muy disímiles. “Este género tiene mucha fuerza, entonces pensamos que si hacíamos arreglos y matices que también fueran fuertes, y si eso va a compañado de lo que dice la canción, entonces es muchísimo más simple ensamblar una voz potente y jugar con los estilos. Se logra una sincronización espectacular”, asegura Díaz.

Esta idea surgió luego de un trabajo realizado por los artistas, en marzo, llamado Nuestro Encuentro y que tuvo gran recepción por parte del público. Esto les permitió consolidar una propuesta artística con exitosas presentaciones en distintos eventos.

En cuanto al narrador, su papel es fundamental en el desarrollo de la historia “Marcelo de Dorrego es un escritor espectacular y es quien hace que el hilo conductor de esta historia tenga absoluto sentido. La gente se va a sentir inmersa y vamos a hacer un recorrido por los grandes éxitos en los que seguramente se va a piantar algún lagrimón”. Esta fue una de las cosas que tuvieron en cuenta, junto a la productora Laura Vigide y Mala Soluciones Creativas, “brindarle a la gente un espectáculo que los deje boquiabiertos”, aseguró el tenor.

La voz de Marcelo de Dorrego acompaña la propuesta

Los bailarines, por su parte, cuentan con una trayectoria destacadísima, fueron campeones del Interior ,y semifinalistas del Mundial de Tango 2015. Ansuya Difonso es organizadora de la Subsede Mendoza del Mundial de Tango desde el 2016. Además, es la fundadora y directora de la productora Papirusa Tango, profesora y bailarina. Diego Perez, su compañero, estudió baile y actuacion, y actualmente trabaja como bailarin y psicólogo. Bailan juntos hace 8 años

Si bien los artistas tuvieron algunos encuentros de ensayo previos al debut, el hecho de conocerse de trabajos anteriores facilitó el ensamble del show. “El tiempo de ensayo ha sido bastante relativo, porque hemos tenido una cantidad de shows en conjunto y por separado, encontrando horarios que nos vinieran bien a todos, y hemos estado todo el mes ensayando”, explicó el realizador, y agregó “es un espectáculo bastante complejo porque no solo es un show de tango cantado y bailado, sino que hay teatralización de fondo, juego de luces y momentos muy delicados que deben ser perfectos”

Los tangos más conocidos tendrán un especio preferencial: La última copa, Café La Humedad, El día que me quieras, María, Qué tango hay cantar, Grisel y Pasional, entre otros, serán parte del repertorio especialmente seleccionado para esta noche. “Esperamos que la gente se vaya feliz y recordando alguna etapa de su vida a través de estas maravillosas canciones”, concluyó.

La entrada tiene un precio de 500 pesos y se puede adquirir en la boletería del teatro, o en https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=ab216836

Acerca de los artistas

Martín Díaz

Sacó su primer disco, Tango, bajo la dirección del pianista y maestro Mario Galván. Fue Director, arreglador musical y tenor principal del espectáculo Canto bajo la noche. Fue Preparador vocal/ docente en la Escuela de Canto Susana Jerez y en el INSTITUTO JAM /DENEGRI RECORDS Ha colaborado en shows en vivo con Johana Quinteros en el cine teatro Plaza, Leandro Gómez en el Teatro Imperial, Leo Mattioli En el cine teatro Plaza, Altertango en los jardines del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Es docente, productor musical y coach vocal. Ganador del FPC 2022 con su taller Entrenando la Voz Mixta. Ganador de Argentina Florece 2022, INAMU.Ganador en la convocatoria Formadores Culturales 2022, con su taller Entrenando la Voz Mixta, taller destinado a profesionales de la música.

Mariel Santos

Soprano reconocida de Mendoza. Estudió la carrera de licenciatura en canto y teorías musicales en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego fue becada para continuar sus estudios especializados en ópera en la Universidad de Congreso junto a la maestra Fenicia Cangemi, dentro del programa de canto lírico que dirige Verónica Cangemi. Actualmente forma parte del elenco de Opera Studio de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha cantado con importantes orquestas del país, bajo la batuta de grandes directores y regisseurs, interpretando distintos roles de ópera.Profesora de canto Lírico y popular para todas las edades y niveles. Ha dictado clases de canto, foniatría y comedia musical en la academia de Valeria Lynch. Clases de canto grupales e individuales en la escuela de rock Mario Matar de Guaymallén. Así mismo tiene alumnos particulares, enseñando diferentes estilos musicales.

Rodolfo Aberastain

Músico multi-instrumentista, autor, compositor y actor. Comenzó a tocar el piano como autodidacta a la edad de 4 años escuchando tangos desde su cuna por parte de sus padres y sus abuelos. Su sueño de niño fue trabajar de músico y hacer tango premiado por la Organización Latinoamericano de Oro. Becado por Valeria Lynch. Formó parte del homenaje en vida que se le realizó al reconocido músico Mariano Mores. Participó en el programa Independencia tango organizado por el M.I.M.M, trabajando también en Vendimia 2012 cantando y tocando tango con piano junto al prestigioso guitarrista Cristián Vargas. Fue fundador de la agrupación “Tango al mundo”junto al reconocido músico y productor Fernando Martínez Sellanes quien fuera también fundador de dicha agrupación.

Marcelo de Dorrego

Nació en Buenos Aires, el 13 de enero de 1963. Desde 1991 reside en Mendoza. Es escritor, presentador y productor artístico. Autor de “Sin Importancia”, su primer libro; y colaborador en el pasado, de diferentes medios de comunicación como: La Trasnoche de Diez, La Flama Perdida y Tal Como Soy. Participó en el homenaje que se le realizó al músico Andrés Carrión en la Legislatura de Mendoza. Permanentemente es convocado por distintas bandas de rock, como presentador. Estuvo al frente de la producción en la Feria del Libro del Le Parc, para el “Ateneo del Tango” en la sala Gladys Ravalle, con una orquesta y 8 cantantes en escena. Además escribió tres obras de teatro para radio, gacetillas de humor, rock y más de 500 relatos tangueros. Desde el 2017 es parte del “Ateneo del Tango” generando permanentemente actividades para las y los miembros de la institución.