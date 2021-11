Tan cerca, tan lejos: la nueva obra sobre patriarcado y desconstrucción llega al Galponcito

El arte es fiel espacio de expresión, militancia, desconstrucción. Expresar los cambios sociales, políticos, culturales a través del teatro, la música, la pintura es una de las prácticas más sanadoras, tanto para el que expone como para el espectador.

Así es que el teatro mendocino ha comenzado a tejer una red que expone diferentes temáticas sociales desde una perspectiva artística. Y claro, el Grupo Andiamos no ha quedado exento de ello.

La agrupación, conformada por actores y actrices del teatro mendocino, estrenó a principio de 2021 “Tan cerca, tan lejos”, una nueva obra que aborda como tema principal el patriarcado y su desconstrucción.

La obra llega hoy al espacio El Galponcito.

“Habla de lo que estamos viviendo ahora con respecto a la desconstrucción, las nuevas miradas de diversidad de género, entre otras cosas”, explica Paola Ortiz, una de las actrices del elenco.

Bajo la dirección de Pablo Flores y con un texto escrito por Ester Trozzo, el elenco apuesta a una obra que aborda una temática más que vigente en la sociedad, aunque sin resultar puramente restrictiva.

“Se abordan diferentes temas desde un lugar de abrir preguntas y que se cuestionen, y no una bajada de línea. Los temas están relacionados al patriarcado y a todo lo que eso conlleva.”

La obra estará mañana a las 19 horas en El Galponcito (Granaderos 1551). La entrada es libre salida a la gorra.

Tan cerca, tan lejos…

El escenario principal se da en una obra en construcción. Hombres y mujeres se reúnen para debatir diferentes temas en los que pueden, o no, compartir sus posturas.

“Comienza con una asamblea de mujeres donde se plantea el tema: patriarcado, cómo alterarlo y plantea las realidades de todas. Cada una se encuentra desde un lugar diferente y algunas imponen resistencia a eso, por lo que se plantean estas diferentes miradas y momentos.”

Luego se sumarán los hombres, quienes comienzan a poner en cuestión dichos pedidos, solicitudes y exigencias. Lejos de tratar de expresar una “bajada de línea”, la actriz insiste en que la idea de la obra es plantar preguntas en los espectadores y hacerlos cuestionarse sobre sus pensamientos, ideas y comportamientos.

‘Tan cerca, tan lejos’ porque en nuestra sociedad pasa que hay personas que se van acercando como a esta asamblea, que quieren los cambios, y hay otras que se alejan totalmente.

“El planteo se produce en una obra en construcción donde hay hombres y mujeres. Hay uno que resulta ser la figura principal del patriarcado, que es quien más resistencia pondrá. Y además, hay un personaje que es clave para darle inicio al relato y que desarrollará un papel fundamental.”

Será así que la actuación reflejará una situación que hoy por hoy está vigente: algunos se reinventaron, otros siguen sosteniendo ideas más restrictivas.

“Por eso se llama ‘Tan cerca, tan lejos’, porque en nuestra sociedad pasa que hay personas que se van acercando como a esta asamblea, que quieren los cambios, y hay otras que se alejan totalmente. Lo mismo pasa en el grupo, hay pensamientos y edades variadas y el hecho de que haya hombres ya formados y armados que comiencen a cambiar su mirada es algo buenísimo.”

¿Quiénes son Grupo Andiamos?

El grupo está conformado por artistas variados, de diferentes edades, géneros, espacios, profesiones. “Nos hemos vuelto a encontrar, hay integrantes que se han sumado y hay tanta variedad que todos somos muy diversos entre sí y con distintas edades, por lo que tenemos diferentes miradas.”

El elenco está conformado por 12 actores y tres integrantes más fuera de escena. El grupo comenzó en 2007 a trabajar con Pablo, aunque más tarde se tomarían un largo receso y se reencontrarían en 2019.

“Nos reencontramos los del viejo grupo y se sumaron otros compañeros, tres de nosotros nos dedicamos al teatro y el resto además tiene sus propias actividades, por lo que hay mucha diversidad. Somos personas que contamos historias, hay mucha dedicación y mucho compromiso que le da un valor especial a la obra”, cuenta.

Bajo la dirección de Pablo Flores y con texto de Ester Trozzo, el elenco desarrolla una historia con perspectiva social.

- ¿Qué les atrajo de esta obra?

Con Pablo hemos trabajado en muchos proyectos, incluso en el penal, por lo que me gusta mucho su mirada en el teatro popular y las temáticas que aborda. Desde su visión de director me gusta mucho, y en principio la idea era hacer la Asamblea de la Mujer de Aristófanes y no terminábamos de cerrar la idea. Por eso propusimos hacer creaciones como las de antes, algo colectivo.

- La trama de la obra está muy ligada a lo social…

A mi particularmente tiene que ver con mi esencia el teatro comunitario, es todo lo que quiero un deseo para el teatro en Mendoza. Y hablar de este tema me parece fundamental, y no es un solo tema, sino hablar del valor de la mujer en todos los espacios de la vida, la relación entre todos desde una cuestión igualitaria, de respeto verdadero. Y acá en Mendoza hay muchas obras que tratan la temática, pero este caso me parece singular porque lo trata desde un lugar muy cuidadoso y genera varias posturas, genera muchas preguntas.

- Además de patriarcado, ¿en qué otros temas hacen hincapié?

También se aborda la problemática de chicas trans, la mirada de la sociedad de la homosexualidad. No se muestra desde una negatividad, sino desde estas nuevas construcciones que se están dando. Es una obra musical, donde las canciones también expresan esto de que se acabe el patriarcado, que termine y que no lo aguantamos más.

- ¿Qué repercusión han logrado con la obra?

Hemos tenido una gran repercusión con esta obra porque se hace en ‘La lagunita’, un espacio de personas que se han dedicado a la cultura desde hace mucho tiempo. La obra se ha dado desde el boca en boca.

Está buenísimo porque muchas veces el teatro comunitario se sostiene por la voluntad de sus integrantes, y por suerte hemos tenido buena recepción del público. Esta obra se trata de un proyecto novedoso, y a la vez pasa que el teatro comunitario queda en el silencio y en nuestro entorno, por lo que es complejo darnos a conocer.