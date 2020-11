“Swallow” en MUBI: un tórrido drama psicológico maquillado de suspenso

Justo el día de Halloween, el catálogo de MUBI se recargó con películas de autor para satisfacer la compulsión terrorífica: “Swallow”, el primer largometraje de ficción de Carlo Mirabella-Davis, y promocionado como una obra maestra del género, no es "una de miedo”. Esa es la primera advertencia que hay que hacerle a quien se acerque a esta película con intenciones equivocadas.

Una vez derribado ese prejuicio, que responde a la insuficiencia de etiquetas para la mayoría de las buenas películas que se están produciendo hoy en día, nos encontramos con un filme muy bien realizado, prolijo visualmente y sobre todo con una idea poderosa en en los cimientos. Una idea que se ajusta a los códigos de un drama psicológico, pero que Mirabella-Davis pasea inicialmente por el suspenso.

Hunter (Haley Bennett, a quien muchos recordarán de “La chica del tren”) es la esposa perfecta de un empresario rico y exitoso. Tiene una vida rutinaria y anodina, en la que solo tiene que preocuparse por decorar, hacer jardinería y esperar a su marido con la cena lista.

Pero Hunter no es feliz. Lo que en los primeros minutos de la película se nos anuncia como la irrupción de un ente terrorífico, es en realidad el desarrollo -gracias a la mala interpretación de un libro de autoayuda- de un trastorno mental conocido como pica (el impulso por ingerir cosas que no son comestibles). Desde ese momento, en el que empieza a llevarse a la boca objetos cada vez más peligrosos, que después de defecar rescata y los guarda como pequeños logros de su autonomía, hasta que se entera que está embarazada, caemos en la cuenta de su verdadero drama: es una “esposa trofeo” con un pasado que la condiciona y que no le será fácil reconstruir. Y punto central de la película ya está planteado.

“Swallow” es una película profundamente psicológica: es en la mente y el cuerpo de Hunter donde se debaten las fuerzas que motivan sus acciones. Ella misma es protagonista y antagonista: con su historia, con su ansiedad, con su inseguridad, con su incapacidad para enunciar sus problemas y su incomunicación con su entorno (para quien ella, por otra parte, es un mero objeto gestante).

Así como “Parasite”, por ejemplo, era una película de arribas y abajos, “Swallow” es una película de adentros y afueras: Hunter engulle lo que no debe, pero a su embarazo quisiera expulsarlo. No es casual que su casa tenga paredes de cristal, con superficies lisas, y esté junto a un bosque; para ella (“swallow” en inglés, además del verbo “tragar”, es una “golondrina”) su mayor amenaza siempre será el encierro (en su casa, en el quirófano, en el psicólogo, en un sanatorio mental). Siempre deberá encontrar una salida de su jaula.

Mirabella-Davis, decíamos, nos ofrece una película impecable desde lo técnico, con un preciosismo desesperante, tal cual fue su intención. Es que aunque su factura embelese a cierto tipo de espectador, lo más notable es ver cómo convierte toda esa prolijidad en un recurso narrativo para expresar la fingida perfección de la protagonista. En la segunda mitad de la película, donde ya es evidente que no habrá terror ni más suspenso y la pulcritud circundante se quiebra con suciedades sanguinolentas, es que entendemos que estamos ante un director muy prometedor y sobre todo (como verán) con un compromiso social que no teme expresarse ni mucho menos hacer demagogia.

La ficha

“Swallow”. Estados Unidos/Francia. 2019. 95′. Dirige Carlo Mirabella-Davis. Actúan Haley Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rasche, Laith Nakli, Denis O’Hare. Disponible en Mubi. Nuestra opinión: Buena.