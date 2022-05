“Super Pumped: La batalla por Uber”, la poderosa biografía de un empresario incorrecto

La misma polémica y resistencia que generó la llegada de Uber a nuestro país, en 2016, fue la que ocurrió con el nacimiento de esta empresa de transporte, en 2009, en San Francisco Estados Unidos. La historia de sus inicios, es la que narra la nueva serie de Paramount+, “Super Pumped: La batalla por Uber”, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, como Travis Kalanick -fundador y CEO de Uber- acompañado de Kyle Chandler, como su socio y mentor Bill Gurley, y Uma Thurman, como la escritora y columnista Arianna Huffington. La serie, que en su primera temporada consta de 7 episodios, también cuenta con la voz de Quentin Tarantino como narrador omnisciente.

Joseph Gordon-Lewitt, Kyle Chandler y Uma Thurman actúan en "Súper Pumped", la serie que estrena Paramount+

En realidad, Super Pumped tendrá una segunda temporada que se centrará en Mark Zuckerberg y la creación de Facebook, luego de las excelentes críticas recibidas por la historia del ascenso y caída de Kalanick.

La serie está basada en el libro de Mike Isaac, pero los creadores de la versión para televisión son Brian Koppelman y David Levien -los showrunners de Billions-, quienes le imprimieron una gran velocidad en los diálogos, equiparable a la camaleónica e histriónica personalidad del protagonista. Además, desde lo visual, es sumamente atractiva no solo por los encuadres y tintes fríos de la pantalla sino también por la presentación de sus personajes, con enormes letras rojas, que no dan lugar a confusiones.

Más allá del gancho visual, lo que encantan son los debates orales (tanto internos de Kalanick consigo mismo como con los demás) y el modo cada vez más desparpajado y arrogante que este personaje va adoptando a lo largo de la historia. El capítulo 1, en sus primeros minutos, muestra al CEO entrevistando a un joven para un nuevo puesto en la empresa, que como primera pregunta dispara “¿Sos un idiota”? (Are you an asshole?) ante la cual el entrevistado titubea calculando que cualquier respuesta puede ser su fin.

Los excesos marcaron el rumbo de esta empresa

La arrogancia de Kalanick, que rápidamente se posiciona como alguien que no dará el brazo a torcer frente a las presiones de los taxistas, el ayuntamiento, los choferes de su empresa y los clientes insatisfechos, tiene un fuerte contraste en el personaje de Bill Gurley, su socio, mentor y consejero, quien con la sabiduría de la experiencia intenta mostrarle al joven Travis cómo es el mundo de los negocios, en vano. Kalanick, quien finalmente fue forzado a renunciar a su propia empresa, en 2017, para salvarla de los desastres que él mismo había propiciado, no duda en llevarse por delante todo lo que se interponga a sus delirios de grandeza enmascarados de ambición empresarial y visión de negocios. Así, arriesgó sus activos frente a Apple, desafió a Google, contravino el marco regulatorio de la ciudad, puso en jaque la información personal de sus usuarios, explotó a sus empleados hombres y acosó a las mujeres. Además, era visto como uno de los máximos responsables del exceso en los gastos empresariales y el mentor de una cultura laboral tóxica, en la que el bullying y la misoginia eran parte de lo cotidiano. Un ser humano que no dejó por hacer ni un solo ítem de lo que está mal.

“Super Pumped es una historia criminal”, dijo el propio Joseph Gordon-Levitt, en una entrevista reciente.

Kyle Chandler como Bill Gurley

El personaje de Uma Thurman, Arianna Huffington cuenta la incorporación y rol de esta mujer en la historia de Uber. Nacida en Grecia e hija del periodista Konstantinos Stassinopoulos, Arianna Huffington se graduó de la Universidad de Cambridge y se mudó a Estados Unidos en donde se casó con el político Michael Huffington. Incursionó en la política y el periodismo y en 2005 lanzó el portal noticioso The Huffington Post.

Una mujer poderosa y con muchas ambiciones, que recientemente la revista Forbes incluyó en su lista de las 50 mujeres influyentes arriba de 50 años, y que se unió a la junta directiva de la compañía en 2016 como primera mujer miembro.

Joseph Gordon-Levitt interpreta al protagonista, Travis Kalanick

En una entrevista realizada con motivo del lanzamiento de Super Pumped, Thurman explicó que previo a este rol, tenía una visión muy limpia e intelectual de las empresas tecnológicas. “Ahora, -dijo- aprendí que el mundo de la tecnología tiene cosas de mafia callejera, y cuánto más sospechoso se vuelve el contratar a mujeres para estos lugares donde mandan los hombres. Sentí que tenía cierta responsabilidad de estar del lado de mi personaje, porque creo que toda mujer fuerte, brillante e inteligente siempre es vista como una manipuladora, pero si un hombre hace lo mismo es un gran estratega. Cuando una mujer está en esa misma posición, siempre se va a poner más en duda su accionar”, subrayó.

"Súper Pumped", la serie sobre el creador de Uber estrena en Paramount+.

El elenco se completa con Elisabeth Shue, como la madre de Travis, Jessica Hecht, John Michael Higgins, Hank Azaria, John Magaro, Richard Schiff, Rob Morrow y un muy nutrido reparto. Inmejorable propuesta para conocer el mundo interior de estas grandes empresas y sus hacedores.