¿Su última película? Jim Carrey cautiva como el villano en “Sonic 2”

El regreso del erizo animado más famoso podría marcar, inesperadamente, una despedida: Jim Carrey, en su momento uno de los actores mejor pagos de Hollywood, y villano en la película que hoy estrena en las salas argentinas, podría retirarse de la actuación con “Sonic 2: La película”. No está totalmente confirmado, pero ha jugado con esa idea durante las últimas entrevistas que ha dado en rueda de prensa.

Remontando las críticas dispares que tuvo la película anterior, ahora Sonic se levanta como un buen espectáculo para toda la familia y ha sido el favorito de las taquillas del resto del mundo la última semana, compitiendo de bar en bar con “The Batman”, con Robert Pattinson, y “Morbius”, con Jared Leto.

Jim Carrey se vuelve en esta secuela, y con su carisma inalterable, el centro absoluto del show. Ni siquiera los bigotes que le tapan su histriónica cara logran disimular sus expresiones inconfundibles.

La sinopsis dice así: “Después de establecerse en Green Hills, Sonic quiere demostrar que tiene madera de héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, y su nuevo compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda que destruye civilizaciones”. Un argumento sencillísimo, pues no olvidemos que es una película donde disfrutarán especialmente los niños y los adultos que conozcan a Sonic mirarán sus travesuras con una sonrisa de indulgencia.

Hacia el final de una carrera

Carrey, conocido por sus roles protagónicos en películas como “La máscara”, “Tonto y retonto”, “The Truman Show”, “El eterno resplandor de una vida sin recuerdos”, entre muchas otras, dijo que su actual interpretación del Dr. Robotnik sería probablemente la última.

“Bueno, me voy a retirar. Sí, probablemente. Lo digo bastante en serio”, dijo el actor de 60 años al medio Access Hollywood.

Luego atenuó diciendo que “depende si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un largo descanso”.

En ese sentido, el intérprete explicó que “me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo, amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”.

Jim Carrey en uno de sus personajes inolvidables.

El actor tocó el tema del retiro cuando le preguntaron la posibilidad de protagonizar una película sobre la vida de Dolly Parton, después de que la cantante de country dijera que le gustaría que interpretara a su antiguo compañero musical Porter Wagoner.

Carrey se ha tomado anteriormente largos descansos en la actuación. Antes de aparecer en la primera película de Sonic, en 2020, hizo un parate de cuatro años de la actuación desde que apareció en “Crímenes oscuros” en 2016. Sin embargo, el actor está muy lúcido y muy actualizado de todo lo que sucede en la industria.

Batman y Will Smith

¿Qué piensa Jim Carrey de la última película de Batman (franquicia en la que interpretó al Acertijo en 1996) o del cachetazo de Will Smith? Pues sí tiene opiniones al respecto.

Mientras que el Acertijo de Paul Dano en “The Batman” opta por una máscara de combate y una chaqueta militar, ocultando su rostro por completo, el Acertijo de Carrey en “Batman Forever” era extravagante, bastante más liviano y, en apariencia, inofensivo.

El aplauso que recibió Smith cuando recibió su premio le causó a Carrey repulsión.

Carrey admitió no ha visto el filme de Reeves, pero la califica de “versión muy oscura”. Y agregó: “tengo sentimientos encontrados al respecto. A cada uno lo suyo, me encanta Paul Dano como actor, es un actor tremendo”. Y agregó que “tengo conciencia de las cosas que elijo y Robotnik, en ‘Sonic 2′, tiene bombas de dibujos animados y nadie sale herido, películas como ‘The Batman’ ya no son el tipo de cosas que quiero hacer. Sin embargo, reconozco que está bien hecha la película de Reeves”.

Estas declaraciones llegaron en una semana en la que Carrey hizo pública su reacción por el golpe de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar. Según Jim Carrey, Smith debió haber sido arrestado por su agresión. Y el aplauso que el público de la gala le dedicó al recoger su estatuilla al Mejor Actor no le merece el menor respeto: todo lo contrario, le generó “asco”.

Incluso llegó a decir que, si el abofeteado hubiera sido él, habría demandado a Will Smith por 200 millones de dólares.

"C'Mon, C'Mon", "Sonic 2" y "Jack en la caja maldita".

También estrenan...

“C´mom C´mom”: Bajo la dirección de Mike Mills, Joaquin Phoenix es un periodista que por cuestiones familiares tiene que cuidar a su joven sobrino (Woody Norman) mientras se embarca en un entrañable viaje, donde entrevistará a niños de todo el país sobre el futuro del mundo. Un drama imperdible con profundos sentimientos humanos.

“Jack en la caja maldita”: Cuando una vieja caja de juguetes es descubierta y se abre, sus nuevos propietarios tienen una razón para creer que el espeluznante muñeco de payaso que lleva dentro tiene vida propia. Dirección de Lawrence Fowler y actuaciones de Robert Nairne, Ethan Taylor y Lucy-Jane Quinlan.