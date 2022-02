“Stranger Things 4″ ya tiene fecha de estreno en Netflix

En solo unos pocos meses más, Netflix presentará la cuarta temporada de “Stranger Things”; la entrega más grande y audaz ya que tendrá casi el doble de duración que la temporada 3 y contará con dos volúmenes. El primero se verá a partir del 27 de mayo y el segundo, desde el 1 de julio.

Los creadores Matt y Ross Duffer le escribieron una carta a los fanáticos de la ficción y en ella revelaron que esta parte de la historia será el “principio del fin” ya que “Stranger Things” terminará con su quinta temporada.

“Todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de Stranger Things; nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados”, comentaron los hermanos y aclararon: “Pero primero esperamos que se queden con nosotros mientras terminamos esta historia de una poderosa niña llamada Eleven y sus valientes amigos, de un jefe de policía quebrado y una madre feroz, de un pequeño pueblo llamado Hawkins y de una dimensión alternativa conocida solo como el Upside Down. Como siempre, agradecemos su paciencia y apoyo”.

Stranger Things 4 ya tiene fecha de estreno

Así será la nueva temporada “Stranger Things”

Al final de la temporada 3, el equipo de luchadores contra el Demogorgon y los asesinos de Mind Flayer, se dirigían en distintas direcciones después de la batalla de Starcourt. Y en estos primeros nuevos capítulos, la historia retoma a los seis meses de ese episodio.

El reparto principal estará repartido en cuatro lugares bien lejanos y diferentes pero iguales de misteriosos. “Entre los altibajos del instituto y la lucha contra la amenaza de una nueva y aterradora fuerza sobrenatural, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobbie Brown), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) deben averiguar cómo acabar con el Upside Down de una vez por todas”, se lee.

Después de pausar las filmaciones de la serie por la pandemia de coronavirus, Netflix anunció con bombos y platillos la cuarta temporada. Publicó un póster oficial y otros cuatro para dar pistas de las localizaciones de los protagonistas de la historia.

“Bienvenidos a California” es el título del tráiler publicado en noviembre en el que Eleven (Millie Bobbie Brown) narra la carta que le está enviando a su novio Mike (Finn Wolfhard), en la que anticipa que van a pasar “las mejores vacaciones de primavera”.

Se producirá el ingreso de ocho nuevos miembros en el reparto: Jamie Campbell Bower (The Mortal Instruments: City of Bones, Sweeney Todd), Eduardo Franco (Booksmart, The Binge) y Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End).

Además aparecerán Robert Englund (Pesadilla en Elm Street, V), el ex actor de Game of Thrones Tom Wlaschiha, Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) y Nikola Djuricko (Genius, In The Land of Blood and Honey).

Stranger Things 4 ya tiene fecha de estreno

El elenco se completa con Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Cary Elwes, Jake Busey y Francesca Reale. Brett Gelman, que fue ascendido después de haber interpretado a Murray Bauman, el amigo conspirador de Hopper, en las temporadas 2 y 3.