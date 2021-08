Star+ de Disney llega a Latinoamérica y pone en jaque a Netflix

Un nuevo capítulo se abre en la llamada Guerra del Streaming, que tiene a Disney y a Netflix como principales pulseadores. El martes que viene, la compañía del ratoncito más famoso lanzará en América Latina Star+, una plataforma complementaria a Disney+, que viene a competir no solo ya con la gran N sino también con la misma televisión.

Pero vamos por partes. Reiteradamente dijimos en estas páginas que la gran debilidad de Disney +, y lo que le impedía competir de igual a igual con otras plataformas (incluyendo HBO Max y Amazon Prime Video, entre tantas que hay), era que su contenido estaba muy enfocado para niños y jóvenes. Pues ya no más.

Star+ es el lugar donde reunirá todos esos contenidos para adultos que la megacompañía venía adquiriendo, por ejemplo, con la compra de Fox, y que “desentonaban” en el catálogo de Disney+.

Pero lo que más alarma a la televisión y sus servicios de cable es que Star+ tiene la delantera en incluir contenidos deportivos, esos programas que llevan (junto a los noticieros) a que muchas personas sigan pegadas a la pantalla chica. Y su propuesta es drástica, puesto que unificará las señales deportivas Fox Sports y ESPN. Será la primera vez que se podrá acceder a ellas a través del streaming, de manera independiente a la TV paga. Una pequeña revolución.

Ambos servicios de streaming podrán contratarse de forma separada pero también de forma conjunta a manera de “combo”, y a un precio bastante accesible, lo que obligará a rediseñar el tablero de esta batalla. En la Argentina Star+ va a costar 880 pesos y el primer año de contratación tiene dos meses “de regalo”. Como combo, los dos juntos van a valer 995 pesos.

¿Disney se posicionará como la oferta más completa? Todo indica que sí, y por ello algunos analistas piensan que en 2025 será el líder indiscutido del streaming desplantando al mismo Netflix, que cerró el 2020 con 37,5 millones de suscriptores en América Latina y está muy preocupado porque su crecimiento se ha ralentizado en los últimos meses (una de las razones por las que piensa empezar a ofrecer videojuegos en su catálogo).

Es que América Latina, en donde la compañía desembarcó en noviembre del año pasado, el mercado es realmente gigante. Por eso Star+ llegará con varias particularidades: la más evidente es que, mientras en varios países se ofrece como una pestaña dentro de Disney+, acá se quiere diferenciarlo casi completamente, para que quede en claro que está destinado a un público adulto.

¿Y de qué cosas hablamos? Por ejemplo, del catálogo completo de las comedias animadas de 20th Television, de series en las que Fox tuvo parte productora o que se televisaron en esta señal (“Los Simpson”, “The Walking Dead”, “This Is Us” o “Lost”, entre muchas otras) y de 66 producciones originales que, sumadas a las 70 que tiene por su parte Disney+, suman 130 títulos.

En estas producciones se quiere poner el foco en temáticas que hacen a la región y darle lugar a las estrellas que más convocan a las audiencias latinoamericanas.

El ejemplo paradigmático para los argentinos es “Santa Evita”, miniserie protagonizada por Natalia Oreiro que, basándose en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez, trata sobre los impactantes periplos del cuerpo sin vida de Eva Duarte de Perón.

Además de Oreiro como Evita, lo protagonizan Ernesto Alterio (Moori Koenig), Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), Francesc Orella (Dr. Ara) y Diego Velázquez (Mariano Vázquez). ¿Quién los dirige? Nada menos que Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. Es una de sus principales fichas para el año que viene, cuando se estrenará.

Diego Lerner, presidente para América Latina de la compañía, evaluaba para diario La Nación este nuevo ecosistema del streaming: “Estamos muy contentos con Disney+. Entramos en un mundo de alta competencia con compañías muy importantes que fueron pioneras. Netflix creó el mercado de streaming y gracias a ellos se ha generado un valor superlativo de la industria de la cual hoy estamos participando. Eso generó un consumo de hábito digital muy valioso. Es muy simple. Extremadamente riguroso. Es un click in y un click out”.

Seguía así: “El contenido tiene que ser tan relevante que tiene que permitir convencer todos los meses. Si no hacés un click out, esa situación crea la oportunidad de acceder a otro contenido. El caso de Disney+ nos puso muy contentos, superó las expectativas largamente, no nos imaginamos de esa dimensión. Por eso aceleramos los planes de Star+. Porque vimos que estamos generando un complemento perfecto para Disney+ con una actitud de consumo que era la que buscábamos”.

¿Pero qué tantas más plataformas pueden existir en esta guerra? “En este momento porque se está formando la capacidad de selección por parte del consumidor -explicaba Lerner-. Va a llegar un momento, como ocurrió en el cable, del que todavía hay muchos, hay cientos de canales de cable ofrecidos, en el que la selectividad del consumidor va a decir esto quiero y esto no quiero”.

Los próximos capítulos en esta disputa quizás ya no hablen del debut de nuevos jugadores, sino de cómo se irán cortando las cabezas entre ellos o, de forma más gráfica, cómo se irán formando nuevos Leviatanes del entretenimiento. La concentración de marcas y productoras, de la que Disney se ha vuelto una exponente tras adquirir Fox, Nat Geo y Marvel, entre otras, ahora podría continuar también en este nuevo territorio.

“Sí creo que va a haber una multifusión, va a haber muchos acuerdos entre las distintas apps para llevarse los unos a los otros y ofrecerse al consumidor dentro de una misma propuesta”, opinó Lerner. “Creo con toda humildad que Disney como compañía va a tener una propuesta ganadora porque va a estar entre los contenidos más relevantes que van a ser escogidos por la gente. Sí también creo que va a haber muchos jugadores del negocio que van a quedar en el camino. Que van a dejar de ser apps para ser contenidos que se van a licenciar a las apps que sobrevivan. Como ocurrió con el cable. No va a ser tan diferente. Y eso va a generar una saludable diversidad para el consumidor”.