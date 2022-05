Soy Rada: “Hay que estar abierto a las cosas que van pasando”

“Es verdad que me cuesta madrugar, pero el levantarse temprano tiene un objetivo que es llevar a mi hija al colegio. Si no es una desgracia”, dice Agustín Aristarán Soy Rada sobre la serie de videos que comparte en su perfil de instagram, en los que plantea el problema de madrugar cada mañana, junto a su perro Honorio.

Este año, después de despedirse de “Serendipia”, el actor, comediante y músico estrenó “Revuelto” su nuevo espectáculo en el que apuesta a una producción con mayor despliegue, en donde incursiona en nuevas rutinas, desempolva su trabajo de mago y como siempre, la música y el humor acompaña el tránsito de historias desopilantes y personajes caricaturizados que nacieron de su percepción del entorno.

Con esta propuesta llega por primera vez al Stadium Arena Maipú, con pocas localidades disponibles y además de continuar una gira por todo el país, incluido su debut en el Estadio Luna Park, para septiembre lo espera un tour por Europa.

“Estoy super contento del nuevo escenario, vamos con otro espectáculo que da para un escenario más grande, tiene más despliegue. He actuado en escenarios grandes y el espectáculo no deja de ser íntimo, sino que tiene más despliegue”, detalla sobre el nuevo espectáculo de comedia.

"Revuelto", el nuevo espectáculo que llega al Arena Maipú.

-En “Revuelto” traes personajes clásicos, pero también hay muchos condimentos nuevos.

-Sí, hay mucho nuevo, hay cosas anteriores y otras que vuelvo a ser como la magia. Hacía mucho que la tenía guardada en los espectáculos. Hice veinte años de forma profesional y en un momento lo dejé de hacer, pero ahora la traigo al show.

-¿Cómo fue volver a la raíz y buscar nuevas rutinas?

-Vuelvo pero desde otro lugar, porque hay otro aprendizaje. Hoy puedo hacer magia desde otro lugar, quizá más delirante o profundo, sin tanto miedo o red que tenía con la magia. Sin tanto cuidado, siento que evolucionó mi mago interior.

-¿Ese proceso de retomar la magia como se dio?

-Tenía muchas ganas de volver, entonces con este espectáculo dentro del argumento se me abrió esa puerta. Fue como obvio el camino.

-Además de tu clásica gira por el país en septiembre te presentarás en Europa.

-Sí. No es la primera vez que voy porque estuve en festivales, pero si es la primera gira en teatros con el espectáculo. Voy a estar en tres ciudades de España, tres ciudades en Inglaterra y en Portugal. Es un flash para mí, es público latino, pero mi estilo de humor es bastante universal, no tiene regionalismos, ni cuestiones muy locales. Y las que surgen se entienden.

-Cuando comenzaste a tener popularidad, ¿imaginaste viajar con tus espectáculos al exterior?

-Sí, lo pensé siempre. Si vos me preguntas en pensar en grande el objetivo es “conquistar el mundo”, como Pinky y Cerebro. Pero conquistarlo con amor, con la idea de pasarla bien.

-En este espectáculo, ¿hay algún personaje que vuelve?

-Sí, vuelve Sarrasqueta el mentalista. A pedido y por gusto de hacerlo, no sabes lo que me divierte ese personaje. Cuando lo hago siento que no lo estoy haciendo, como que lo miro de costado y me hace reír. El personaje tiene vida propia, es el mentalista que adivina cosas, pero que no adivina nada. Me divierte mucho hacerlo. También voy a hacer un acto en el que salto por un aro de fuego y agarro una carta con los dientes, muy raro. También hay una murga, con la que terminamos el show saliendo con el público afuera a cantar. Salgo con todo el público afuera a cantar, eso es un delirio. Además por ahí te emocionas con una canción y de golpe se descontrola todo. La verdad que la paso bárbaro en el espectáculo.

-¿Es un condicionante que el personaje te tenga que divertir, para que lo hagas?

-Todo lo que hago, el condicionante es que me tengo que divertir para hacerlo, sino lo dejo de hacer. Igual tengo la suerte de vivir de lo que me gusta y poder elegir qué hacer.

-Tenés un trabajo ininterrumpido en el teatro y siempre agotas entradas, ¿cómo ves la actualidad del espectáculo después de la pandemia?

-Sí, siempre tuve apoyo del público. La verdad es que cuando no se agotan, siempre quedan pocos lugares. Pero está buenísimo que la gente esté yendo al teatro a vernos. Digo vernos, porque Fernanda, mi pareja, estuvo hace poco con “Las chicas de la culpa”, con un teatro lleno. Es buenísimo que la gente quiera comprar una entrada para ir a divertirse y reír.

-Otro de los proyectos que está funcionando muy bien es tu banda Soy Rada and the Colibriquis, ¿hoy la gente te identifica también por la música?

-Sí, me pasa. O también me piden un show solo con la banda y vos no sabes la alegría que me da eso. Está en los planes salir de gira con la banda, pero luego que terminemos estas presentaciones con el show.

-También estas grabando la segunda temporada de “El Reino” para Netflix

-Sí, para mi sorpresa fue un desafío espectacular. También estoy con una serie para Disney así que más no le puedo pedir. El desafío mayor en estos casos es actuar, interpretar a un personaje y al lado de gente tan grosa. Estar ahí es mucha responsabilidad, pero me lo tomo como un juego y me tocaron compañeros muy buena onda.

-Tal vez son proyectos que no te esperaban y surgieron

-Totalmente, lo buscábamos, tenía ganas que suceda y sucedió.

-Vos afirmas que sos muy ansioso, en esto de buscar las nuevas oportunidades ¿tenés una mirada positiva y perspectiva con tu trabajo?

-Muy positiva. Trabajes de lo que trabajes, no tenés que estar esperando eso que querés y nada más. Y no estar enfocado y ciego por lo que querés que pase sí o sí. Hay que estar abierto a las cosas que van pasando, que a veces son mucho más ricas de las cosas que estás esperando que sucedan. Si mi objetivo hubiese sido a los 12 años el Luna Park, probablemente no hubiese llegado nunca. Me hubiera frustrado muchas veces. Hoy llega, pero llega por añadidura, por un montón de cosas que pasaron.

La Ficha

SOY RADA EN “REVUELTO”

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú).

Entradas: en tuentrada.com, boletería del Arena y Maxi Mall (San Martín 1468, Ciudad).