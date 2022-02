Sorpresivo escándalo: ¿Por qué Carolina Baldini, la primera esposa del Cholo Simeone, no aparece en su nueva docuserie?

Las biopics en el ambiente deportivo cada vez ganan más y más terreno. Tras el lanzamiento de la nueva serie que relata la historia de Bilardo, también hace eco Simeone: vivir partido a partid’, la biopic del técnico del Atlético Madrid, que relata una faceta poco conocida e íntima del Cholo Simeone.

Ya disponible en Amazon Prime, el director técnico mostrará un costado sincero sobre su paso de partir de Argentina y radicarse en España para cumplir con sus objetivos profesionales, asumiendo el costo de dejar a su familia aquí.

Simeone tiene tres hijos de su primer matrimonio junto a Carolina Baldini: Giovanni, de 26, Gianluca de 23 y Giuliano de 19 años. A ellos se le suman las dos pequeñas que tuvo más recientemente con su actual esposa, Carla Pereyra.

Había rumores de infidelidad, aunque nunca se confirmaron aquellas suposiciones.

Durante la biopic, recorremos el momento detallado en que el técnico les dice a sus hijos que deberá emprender viaje a Madrid para alcanzar una meta personal y profesional. “Yo me voy al Atlético Madrid, quería una cosa profesionalmente, sabía que me alejaba de ellos y era duro. Iban a decir ‘se fue, me dejó solo’”, recuerda.

Claro que, durante el relato, sus hijos tomaron protagonismo y fueron contando cómo recibieron la noticia de que su padre estaría lejos de ellos.

“Lo vas entendiendo cuando vas siendo más grande. Pero yo ahí tenía 13 o 14 años. Nos agarró un día a la noche y nos dijo ‘me voy’. Fue muy duro, me acuerdo. Yo me puse a llorar, estuve muy mal. Sentía que se iba mi papá, me dolió mucho”, reveló Giovanni, el mayor.

El ex futbolista dio espacio a todos sus hijos a ser parte de la biopic, incluida su actual esposa.

Aunque lo que llamó muchísimo la atención fue la ausencia de una figura completamente necesaria e importante para esta etapa de su vida. Si bien el ex futbolista fue un padre muy presente y que ahora vive con sus hijos en Europa, lo cierto es que por muchos años permanecieron con su madre, quien ni siquiera fue nombrada en la biopic.

Carolina Baldini, lejos de la biopic

Baldini y Simeone se conocieron en 1992, se casaron dos años después y se separaron en 2008. Al poco tiempo, volvieron a darse una oportunidad, aunque no funcionó. Más tarde, él emprendería viaje a Europa y todo quedaría atrás.

Y si bien en algunas entrevistas Baldini ha dicho que su relación es muy buena y armoniosa, la pareja se ha visto atravesada por diferentes polémicas que podrían haberla influido.

Se dice que Baldini le fue infiel a Simeone con su compañero José Luis Pérez Caminero, aunque nunca fue confirmado aquello. Cuando estaban en pareja, ella era una de las modelos más top del país, pero con el tiempo Carolina se distanció de los medios y hoy mantiene un perfil súper bajo.

Sin embargo, fue la mujer que acompañó al gran ídolo futbolístico durante 20 años de su vida y de su carrera, y que no aparezca mencionada en ningún momento de su docuserie pone en duda qué clase de relación mantiene el técnico con la madre de sus tres hijos mayores.

¿Será que fue ella quien quiso mantenerse al margen de la exposición? ¿O Simeone decidió omitirla de aquella pieza fundamental de su vida?