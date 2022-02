Soledad Pastorutti subió la temperatura junto a otra famosa cantante en una sensual foto

Soledad Pastorutti palpita un importante estreno. Es que la cantante unió talento y belleza con su colega Natalie Pérez para crear y grabar su próxima canción, cuyo video se verá en las próximas horas. Los fanáticos de ambas artistas, por supuesto, emocionados y sorprendidos.

A través de sus redes sociales, La Sole presentó distintas pistas de su nuevo lanzamiento, que tiene fecha de estreno el jueves 28 de febrero, a las 20, en su canal de YouTube. En las historias de Instagram, los millones de seguidores fueron -de a poco- adivinando el título del tema hasta revelarse que será “Lágrimas y flores”.

Soledad Pastorutti y Natalie Pérez lanzan "Lágrimas y flores", nuevo tema y videoclip (Instagram)

Para acompañar la canción, y como anticipo del videoclip, la artista de Arequito mostró algunos clips en Instagram y Twitter, donde se la ve en la barra de un bar acompañada por Natalie, quien hace poco fue tendencia por su tema junto a Chano.

A tono con los días de calor, Soledad y Natalie Pérez prometen hacer bailar con una canción de ritmo pop y cumbia, con el acordeón como protagonista.

Desde la portada de “Lágrimas y flores”, los looks de La Sole y Natalie impactaron a sus fanáticos y subieron la temperatura en las redes sociales. Ambas se pusieron un top y una minifalda con diferentes colores como parte de la producción ambientada en una playa. En el caso de Soledad, un corsé multicolor muy chic, ideal para el verano 2022.

El dúo explosivo recibió miles de halagos, entre ellos, los de varias famosas: Natalia Oreiro, Sol Pérez, Manuela Pal, Claudia “La Gunda” Fontán, Lula Rosenthal, entre otras.

Un mensaje especial dejó Natalie, agradecida por compartir música con La Sole: “Si antes te amaba, ahora que te conozco mucho más ❤️❤️❤️ sos espectacular”.

Soledad se reencontró con Francisco Benítez

En Río Negro, La Sole volvió a compartir días atrás escenario con Francisco Benítez, el ganador de “La Voz Argentina” en 2021.

La artista subió al escenario de la Fiesta de la Manzana al joven cordobés, con quien interpretó la balada “Aunque me digas que no”. Debido a la ovación del público, el dúo cantó la chacarera “Déjame que me vaya”.

“Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería...”, expresó Francisco. Soledad lo frenó y destacó el talento innato del ganador: “Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Montaner me dijo ‘tenés el ganador’. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creétela. Necesitamos artistas como vos en este país”.