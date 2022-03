Soledad Pastorutti reveló lo que nadie se atrevía a contar de Gerardo Rozín antes de su muerte

La temprana muerte del conductor y productor Gerardo Rozín (1970-2022) conmocionó al mundo del espectáculo y a los millones de televidentes que compartían su respeto por la música a través de “La peña de Morfi” (Telefe). Como el propio periodista optó por reservar su diagnóstico terminal para su círculo íntimo, la noticia impactó todavía más. Y ahora sus seres queridos y colegas lo homenajearon a la altura como merecía.

Una de las que participó en el programa especial del domingo de “La peña de Morfi” fue Soledad Pastorutti. La reconocida cantante ofició de conductora invitada en varias ocasiones, algo que le agradeció profundamente a Rozín por ayudarle a confiar en otra faceta de su persona. También contó un noble aspecto de la vida de su amigo, que nadie se había animado a manifestar públicamente.

La Sole en el homenaje a Gerardo Rozín (Telefe)

“Es un día muy difícil para todos nosotros”, arrancó diciendo La Sole, conectada desde Rosario por compromisos laborales. “Para mí estar acá es un privilegio, porque sé que en esta peña de hoy están todas las peñas”, consideró.

“En su momento no se podía contar, pero ahora creo que hay que hacerlo para pintarlo a Gerardo como era. Cuando yo iba a conducir ‘La Peña’, en muchas ocasiones Gerardo parecía que no iba a estar, porque dependía de como se sentía ese día y, aun así, no faltó nunca. El esfuerzo que hizo por estar es un ejemplo a seguir para todos nosotros”, reveló la jurado de “La Voz Argentina”, notablemente emocionada.

También en el homenaje a Rozín, La Sole y artistas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, entre otros, cantaron juntos “Oración del remanso”.

Conmovedor homenaje de Soledad Pastorutti a Gerardo Rozín (Telefe)

La Sole interrumpió su show para homenajear a Gerardo Rozín

Justo la noche en que se comunicó el fallecimiento de Rozín, Soledad brindaba un show en San Francisco (Córdoba), por lo que decidió interrumpirlo y dedicar una canción especial al conductor de TV.

“Quiero que de alguna manera todos sepan lo generoso, lo cariñoso, lo inteligente y todo lo que ha hecho Gerardo Rozín por la música argentina. Va mucho más allá de lo que veían en televisión cada domingo”, sintetizó la artista de Arequito arriba del escenario.

Paso siguiente, La Sole interpretó “Brindis”, uno de sus temas más emotivos.