Soledad Fandiño y el “Pelado” López, la dupla de América que le intentará “robar” el rating a Andy y Juana Viale

A raíz de la pandemia por coronavirus, la televisión tuvo que reinventarse en muchos aspectos. Fue así que los canales de aire decidieron apostar a novelas extranjeras y ciclos de entretenimiento que saquen sonrisas en tiempos difíciles. Es el caso de América, que apostará a un programa que tendrá como conductores a Soledad Fandiño y El Pelado López.

El nuevo ciclo se emitirá los sábados por la noche, franja horaria que siempre lideró Telefe con Andy Kusnetzoff al frente de Podemos Hablar (PH). Sin embargo, tras contraer coronavirus, el conductor decidió no volver aún y ese prime time podría tener nuevos líderes, aunque en la emisora de Daniel Vila. A su vez, competirán en el rating con La Noche de Mirtha Legrand timoneada por Juana Viale y con Kusnetzoff darán batalla a su regreso.

El ciclo tendrá la producción de Jotax y si bien aún no tiene nombre, sí ya tiene definido el horario que trascendió e irá de 21 a 23, una de las franjas más competitivas del fin de semana. El debut está previsto en el rango que comprende entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

En diálogo con La Nación, el ex CQC aseguró: “Estoy muy contento de volver a América. Tuve una muy linda experiencia allí, me gusta la gente del canal. Me entusiasma el desafío, me parece un buen momento para hacer algo de entretenimientos y generar una sonrisa en la gente. Es un momento muy difícil para todo el mundo así que si logramos eso ya nos damos por contentos, con la tarea cumplida”.

En cuando al vínculo que tiene con la actriz, sostuvo: “Ya nos juntamos con Soledad Fandiño, hay buena química y estoy contento de ser su compañero ya que será su debut como conductora. Seremos nosotros dos, pero con un equipo que aún no se puede decir”, agregó.