Sofia Reyes y Pedro Capó, juntos por “Casualidad”

Las casualidades no existen, o al menos así lo piensa Sofía Reyes. La actriz y cantante mexicana tiene una filosofía de vida, una cultura energética y un pensamiento muy claro en cuanto a su visión de la vida.

Así, junto a Pedro Capó, la joven de 25 años se embarcó en “Casualidad”, la nueva canción del dúo que ya suma más de 10 millones de visualizaciones en Youtube.

Agradecida con la repercusión que ha tenido, la cantante nos recibió vía Zoom para conversar sobre las bases de una canción enérgica que planea convertirse en el sencillo del verano.

“Es muy bonito que resuene este mensaje de que las casualidades no existen, el tiempo de Dios y de la vida es perfecto, que deje algo lindo allá afuera. Para mí es un gusto muy grande”, expresa con una amplia sonrisa la joven.

Inspirándose en la historia de dos amigas que se enamoran, surge la idea de este tema que incluye al puertorriqueño como segunda voz. En ese sentido, Reyes cuenta que la conexión de ambos fue la esencia del tema y la clave de que haya sido bien recibido por el público.

“Ha sido mi lanzamiento favorito por cómo se ha vivido todo y cómo he podido vivir con Pedro ciertas cosas”, cuenta. “Hicimos el lanzamiento en Los Ángeles con mis amigos y él pudo estar aquí, compartir con mi gente, y eso es algo que nunca había podido vivir.”

Con un público fiel en nuestro país, el sencillo se posicionó en el puesto número 26 del Top 40 de Argentina. Así, la joven revelación de la música latinoamericana continúa sumando seguidores al sur del continente.

“Me atrevo a decir que en mi top 3 de países está Argentina. Fans que me han seguido desde el día uno y hoy me acompañan, es algo bien padre ver cómo crecimos juntos. Realmente creo que el público en Argentina es de los que más energía tienen, me fascinan. He formado un grupo muy familiar allá”, expresa Sofía Reyes.

Las colaboraciones soñadas, y las que no tanto

Con apenas 25 años, la artista mexicana tiene gran trayectoria tanto en lo musical como lo actoral. Y, sumado a su talento, tiene grandes colaboraciones con artista de toda índole, incluyendo a Capó, Jason Derulo, Rita Ora, Piso 21, Michael Buble, Thalia, Prince Royce, entre otros.

Y aunque la lista es larga, las ganas de combinar voces, estilos y sonidos no terminan. “Me gustaría trabajar con Rauw Alejandro, J Balvin, obviamente con Bad Bunny, C Tangana, Julieta Benegas, Los Ángeles Azules, Pablo Alborán, Ed Sheeran”, enumera.

Y agrega: “Con algunos de ellos ya lo hemos platicado, pero también está padre no forzarla y esperar a que llegue la canción indicada. Pasa mucho que, al menos yo cuando escribo canciones, visualizo a quién veo en la canción y me muevo por allí. Espero a que llegue la canción.”

Respecto a ello, hablamos sobre la importancia de tener una buena conexión para alcanzar un resultado natural, que sea disfrutable y rico para ambos artistas. “Cuando no tengo una relación tan personal con el artista, siempre hago una interacción antes de la colaboración. Trato de tener contacto, me pongo a disposición, es importante hacer ese encuentro siempre. Estamos hablando de música y no hay nada más lindo que compartir esta energía, ponerla allá afuera y disfrutarla.”

- ¿Te ha pasado de vivir una colaboración incómoda?

No voy a decir nombres (ríe), pero por supuesto que me ha pasado. Ahí hay que meterle, tiene mucho que ver con que a veces uno cae en eso de esperar que los demás hagan las cosas como uno lo haría. Me ha pasado de que la colaboración es del artista en mi canción, y he sentido que no es por gusto sino por obligación. Si busco, más teniendo colaboraciones donde he tenido tan buena energía, que quiero que se de eso, que todos lo disfrutemos.

- Y en cuanto a estilos, ¿es algo que te detiene a la hora de colaborar?

Me es fácil amoldarme a otro estilo, pero lo lindo es que he podido encontrar mi propia forma de expresarme, cómo usar mi voz. Al final, lo bonito de que cuando alguien te invita a colaborar, es porque les gusta ese vaicito muy personal. Pero ya he visto cómo manejar ciertos estilos y sé cómo moverme dentro de mi mundito.

Ha sido bonito conocerme mejor y saber dónde me muevo, a veces me ha pasado que me mandan canciones que me fascinan, pero no van conmigo y está bueno aprender a relegar cuando no es lo tuyo.

La canción recauda más de 10 millones de visitas en Youtube. ¿Será el single del verano? gacetilla

- Viene un álbum en camino, ¿en dónde se encuentra ahora?

El álbum ya tiene todas sus canciones seleccionadas, en julio termino a full. Ha sido un disco con mucha historia, desde “1,2,3” hasta ahora formarán parte del disco. Es un trabajo con muchas colaboraciones, algo que me emociona bastante y se vienen canciones donde he estado explorando sonidos y saliendo de mis raíces, es un album divertido y con mucha historia.

- ¿Y cómo es este segundo disco?

Es otro de baladas del cual ya tengo siete canciones escritas, será un album opuesto, más minimalista y sin tantas colaboraciones. Todavía no lo he empezado, pero lo tengo en mi cabeza. Han sido dos años muy productivos.

Su filosofía: escucharse con uno mismo

Casualidad surgió como un pensamiento, una idea o una filosofía que la artista ha implementado en su vida desde hace años. Con cursos, capacitaciones y mucho aprendizaje, Sofía ha formado su ideal de cómo debe actuar para alcanzar una sintonía perfecta en su trabajo y vida personal.

“Este mensaje va de la mano del estar presente todos los días, atentos a todas estas señales que el universo nos da. Creo que hay regalos todo el tiempo que pueden tener formas de personas, mensajes, oportunidades. Uno siempre recibe lo que está listo para recibir.”

"Las casualidades no existen, el tiempo de Dios y de la vida es perfecto." gacetilla

En cuanto a su objetivo principal de este año, el equilibrio encabeza su lista de prioridades. “Ha sido muy interesante para mí y creo que lo más complejo es encontrar un balance, tener el tiempo conmigo, el espacio con Dios, el tiempo con familia y amigos, hasta tiempo con mi gato. Encontrar el balance, creo que ese es el juego de esto y es importante, escucharme y si estoy cansada escuchar a mi cuerpo. Escucharme me ha servido mucho, creo en cómo el cuerpo te habla y lo estudio mucho, la importancia de cuando me siento mal es escucharme y darme el espacio para mí. Ese es mi challenge de este año y para toda la vida.”

Con un año que promete muchos proyectos, disco, canciones y un equilibrio personal, Sofía Reyes impulsa sus próximos pasos de una manera positiva, saliendo complacida de la zona de confort. “Está cañón la vida misma, es toda una montaña rusa. Es muy emocionante, estar entre correr y parar, caminar y andar”, cierra.