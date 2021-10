Sketchbook, el maravilloso libro del mundo de Luis Scafati

El maestro Luis Scafati sorprendió con el lanzamiento de Sketchbook, un libro de ilustraciones rescatadas de sus más de doscientos cuadernos de bocetos, escritos, trabajos de estudio en lápiz pero sobre todo, “dibujos hechos por puro placer” como él mismo los define.

“Es un libro que realmente quiero mucho porque de alguna manera es algo muy íntimo que nunca había mostrado, dibujos de una colección de cuadernos que tengo dónde voy bajando cosas, dibujando, haciendo algunos textos, es muy libre”, afirma el artista.

La edición estuvo a cargo del sello Loco Rabia, que está haciendo una preventa de 60 ejemplares que contará con una ilustración a color de Scafati, un tarjetón y un fanzine de 8 páginas con tapa de Luis Scafati e historietas de Alejandro Farias, Mariana Sabattini, Ernan Cirianni, Alberto Abeliza, Delius, Tomás Gimbernat, Jorge Quién y Quique Alcatena.

“Loco Rabia es muy joven y le ponen mucha pila a lo que hacen. Con ellos edité dos libros anteriores: Sálvese quien pueda y Cadáver exquisito”, explica el maestro, y agrega “cada uno tiene una visión particular de mi trabajo”

En relación a Sketchbook, Scafati comenta que en sus páginas se puede encontrar que nunca mostró. “Paso mucho tiempo dibujando, cuando hablo por teléfono, en los aeropuertos durante las horas de espera, o porque me da la gana, o porque veo algo que me interesa y lo anoto dibujando. Así que son dibujos muy sueltos”, promete.

El nombre del libro proviene del concepto de “cuaderno de dibujos” o “bocetos”, aunque el artista hace una salvedad: “no son bocetos exactamente, por eso me costó encontrar el título. Elegí esa palabra inglesa que tiene otro significado más allá de boceto.”

En relación a esto, aclara que su trabajo nunca se basó en garabatos previos sino que parte de un objeto, una idea o situación determinada. “Yo generalmente no hago bocetos. Me gustan las cosas textuales, como van saliendo. No puedo hacer un boceto previo, lo cual me ha significado muchos problemas porque siempre te piden, por ejemplo para la tapa de un disco, un libro o un afiche un boceto previo. Y yo parto de algo tan abstracto como una mancha o un animalito, lo pongo y ahí empieza el dibujo que no sé dónde va a terminar, pero son un punto de partida”, cuenta.

Sketchbook reúne material que sale de 200 cuadernos que el maestro mantenía guardados y sobre los que dibujaba por placer. “Es una selección hecha por mí mismo”, comenta. “Es un libro muy especial porque no tiene un tema principal, o en todo caso el tema es el dibujo, esa especie de lenguaje universal”.

Además de dibujos, el libro también tiene textos escritos por Scafati “Los textos que he elegido, acompañan, hablan y se refieren de toda esta cosa que dibujé. Mis tipos más admirados a veces son japoneses: Hokusai, Hiroshige, gente a la que seguramente no les entendería una sola palabra pero dibujando nos entendemos”.

Sketchbook es una forma de ingresar al mundo íntimo de Scafati, a sus ideas y lo que pasa por su mente cuando no está trabajando. Sin embargo va más allá y propone “uno hace lo que le hubiera gustado ver”. Así, se remonta a sus años de infancia, cuando su padre tenía un kiosco de revistas en la calle Urquiza de ciudad, donde él tenía acceso a todas las historietas de la época. “Me encantaban las revistas de historieta pero por los dibujos, no por las historias. La única que me gustaba por la historia era La Pequeña Lulú, pero en el resto de las historietas me maravillaban los dibujos” y cierra con un paradójico recuerdo: “mi padre me decía que no leyera historietas porque me iban a quemar la imaginación”.