En esta imagen de video del domingo 20 de septiembre del 2020, cortesía de la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas, el anfitrión Jimmy Kimmel habla en el escenario de un teatro vacío durante la transmisión de la 72da edición de los premios Emmy. (The Television Academy and ABC Entertainment via AP).

Espectáculos Sin público y con varias sorpresas: los ganadores de los Emmys 2020 son... “Schitt’s Creek” se quedó con todos los honores en el rubro de las comedias y superó a clásicos del género como “Frasier” y “Modern Family”. AP



