Simona, la mendocina promesa del latin pop que rompe los esquemas desde España

La música siempre fue un juego y parte de su matriz en los años de escolaridad. Simona recuerda con cariño la banda punk que formó junto a Luca Bocci mientras cursaba sus estudios secundarios en la escuela de Niños Cantores.

Pero al mudarse a España el gusto por la escritura y la música la llevó a tomarse las cosas en serio y pensar en un camino artístico a través de su propia obra. Despojada, desprejuiciada del que dirán, la mendocina fue encontrando su estilo y hoy es una de las promesas de la escena joven del latin pop.

“Nunca pensé en una carrera musical y todo se fue dando de a poco. Aunque cuando comencé fue muy genuino”, resalta Simona que desde hace cuatro años vive en Barcelona y antes estudió danza en UNA (Universidad Nacional de las Artes) en Buenos Aires.

En 2019 debutó con el single “Popular”, con el que mostró incipiente su estilo y su lírica, propia de las vivencias de la generación Z. Pero con “Rosa Pastel” (Yuukii Records), el último lanzamiento, se afianza en la escena. El latin pop barrial, sweet reggaeton y sonidos electrónicos conforman una canción llena de matices, ritmo y un estribillo irónico e histriónico, casi gangsta.

Lejos de ser una historia idílica, el single recorre los vínculos propios de lo cotidiano: la amistad, los deseos y las reflexiones sobre quererse a uno mismo.

“Justamente con ‘Rosa Pastel’ me escriben muchos chicos que comenzaron a escuchar mi música. Me dicen que se sienten identificados con mis letras, soy bastante real a la hora de escribir mi arte y mi intención es que le llegue así a la gente”, sostiene Simona Sibilla (25) que a juzgar por su lírica busca liberarse de los prejuicios impuestos ante el propio cuerpo o el consumo de marihuana en el single que en quince días superó las 40 mil reproducciones en Youtube.

- ¿Tenés algún tabú a la hora de escribir?

-Escribe algunas letras y me pregunto si estará bueno publicarlo. Pero me hago cargo porque es lo que me pasa. Y si todos los artistas se pusieran a pensar ética y moralmente en sus letras sería raro. Dentro de ese universo políticamente correcto se va lo pasional. Y en el arte es importante ser pasional, por eso decir lo que sentís es importante y quizás otros no se animen.

La mendocina comenzó su carrera musical en España y es una promesa del latin pop.

Entre la industria y el under

A diferencia de Buenos Aires e incluso Mendoza, Barcelona como ciudad turística no tiene arraigada una escena under, donde los artistas se puedan foguear y alimentar su camino artístico.

“Acá es diferente, en Argentina hay una escena underground, con un proyecto pequeño tenés un circuito para tocar. Acá en Barcelona es muy reducido el circuito de salas y llegar a las salas grandes es difícil. En Madrid hay otra movida. Hay una escena bastante grande de trap, pero mi música no está ahí”.

España es el epicentro donde produce sus temas, pero encuentra adeptos no solo en los jóvenes argentinos, también en México pisa fuerte su estilo en un público ávido de música y nuevas voces.

Fiel a la nueva forma de producir, Simona prepara un nuevo lanzamiento para abril y enfocarse en su primer EP.

“Tengo varias canciones escritas y estoy produciendo singles, porque para salir a tocar no es un buen año y es la idea cuando tenga un disco. Pero estoy preparando un EP con canciones nuevas, más orgánico y experimental en lo musical”.

Desde el oeste: Padawvn y Eseneme encienden la calle

Es tiempo de lanzamientos y la música urbana trae varias novedades. Por un lado, Padawvn (Valeriano Padilla) presentó su segundo álbum “Play 2 Chipeada”. Con el trap como bandera, se sumerge en el género del momento, en el que combina matices del trap sureño proveniente del característico sonido de Atlanta y guiños a lo Travis Scott.

Después de dos años editó el material que contó con la producción y colaboración de Sunday Morning Hours, el colectivo de Padawvn, ussi y Cíclope a la cabeza que craneo este trabajo y se refleja en temas como “West Los Andes”. El trabajo disponible en todas las plataformas contó con la participación de Usted Señalemelo, Alejo y Valentín, Perras on the Beach y el músico estadounidense Prince Zuri.

Otra de las novedades llega de la mano de Eseneme. El músico Joaquín Ortiz editó su primer disco “Instantáneo”.

Producido, grabado y compuesto por el propio Eseneme, el álbum fue mezclado y masterizado por Mario Sánchez durante el 2020. Cuenta con siete tracks, cuyo anticipo fue el single y video “Afuera”, dirigido por el reconocido cineasta Gaspar Gómez.

La estética urbana se fusiona con el bagaje indie y rockero de Joaquín, en una suerte de “rap and roll”, para dejarnos rimas filosas en un mensaje contundente anclado en la realidad.

“Instantáneo” tiene el germen de la actualidad centennial donde todo es efímero pero decisivo, con un contraste de estética vintage que recupera un lenguaje para unir generaciones. Disponible en todas las plataformas digitales, Eseneme debuta y se planta en la escena urbana de la región con canciones como “Una Voz”, “Chacras No More” o “Cambia el Viento”.