¿Siguen el camino de sus padres o no lo hacen? Así lucen los hijos de las celebridades de Hollywood

Las celebridades se las arreglan para ganarse un lugar en nuestro corazón. A veces se debe a que interpretaron papeles que nos marcaron o quizás cantan canciones que son especiales para nosotros. Incluso los deportistas pueden hacerse inolvidables gracias a sus hazañas. Se meten tanto en nuestra vida, que a veces incluso nos creemos parte de la suya y queremos hasta saber cómo están esos hijos a los que vimos crecer y que siempre los acompañaban en las alfombras rojas y otros eventos. Desde Penélope Cruz hasta Angelina Jolie, así lucen hoy los hijos de las celebridades.

Stella Banderas

Stella Banderas es realmente una chica afortunada pues toda su familia está plagada de estrellas. Ella es nieta de Tippi Hedren, una reconocida actriz de los años 60 que participó en películas como The Birds y Marnie. La hija de Tippi y madre de Stella es la actriz Melanie Griffith, quien se juntó con el actor español Antonio Banderas para traer al mundo a Stella. Esta joven ya está en sus veintes y, aunque sí ha actuado en películas (Locos en Alabama es una de ellas) parece que lo suyo no es la actuación sino la danza.

Luna Encinas Cruz

Aunque españoles con talento para la actuación hay demasiados, no son muchos los que pueden decir que han triunfado en Hollywood. En el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, ellos ambos estrellas en Hollywood y decidieron unirse para formar una pareja. Él es estrella de películas como Skyfall y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales; ella ha protagonizado Volver y Pain and Glory. Su hija mayor lleva por nombre Luna Encinas Cruz y nació en 2013, pero su rostro sigue siendo un verdadero misterio para todos pues estos actores no comparten nada de su vida privada. Sin embargo, es lógico que se espere que ella sea una eminencia en la actuación.

Ava Phillippe

La actriz Reese Witherspoon se dio a conocer gracias a papeles en Legalmente rubia, Cruel Intentions y Fear. Luego tomó la arriesgada decisión de apartarse de las pantallas para tener a su primera hija, de nombre Ava Phillippe. La pequeña Ava ya tiene 20 años, así que no están pequeña, por lo que se está labrando su propio futuro desde ya. Aunque le gustan las artes, lo suyo es la fotografía, el dibujo y la escultura, pero no se ve a sí misma como actriz. Su parecido es realmente increíble, en una foto de ambas puede ser difícil decir quien es quien.

Shiloh Jolie-Pitt

Cuando tus papás son famosos del talante de Brad Pitt y Angelina Jolie, estrellas de películas como El curioso caso de Benjamin Button y The Tourist, debes estar seguro que crecerás frente a las cámaras de los paparazzi. Ese es el caso de Shiloh Jolie-Pitt, quien ahora aparentemente cambió su nombre a John. Desde chico se hizo evidente que a John le gustaba la ropa de chico, pero con la entrada de su adolescencia comenzó a pasar por un duro tratamiento hormonal para moldear su cuerpo y verse como un chico, a pesar de haber nacido como una chica. John tiene intereses en la música pero no en la actuación.

Maya Hawke

La actriz Uma Thurman se dio a conocer muy joven con un rostro tierno y mucho talento para la actuación. Con actuaciones en películas como Kill Bill, Batman & Robin, Pulp Fiction y My Super Ex-Girlfriend se ha vuelto una leyenda la actuación. Fruto de su relación con Ethan Hawke nació la actriz Maya Hawke, que básicamente parece un clon de Uma. Gracias a los genes de su madre, tanto para verse increíble como para actuar, ella ha conseguido papeles en producciones como Stranger Things y Once Upon a Time in Hollywood.

Lily-Rose Depp

El actor estadounidense Johnny Depp ha tenido muchas parejas, pero solamente tiene dos hijos. Su hija mayor lleva por nombre Lily-Rose Depp y su madre es la también actriz Vanessa Paradis. Johnny ha dicho que ella tiene tanto o más talento que él, y la verdad no es algo difícil de creer. Lily fue escogida como el nuevo rostro del perfume N° 5 de CHANEL y además aparece en películas como Planetarium, A Faithful Man, The King y en el documental de Netflix Period. End of Sentence. Tiene una relación con otra revelación juvenil, el actor Timothee Chalamet

Willow Smith – La hija de Will Smith

Will Smith no tiene un hijo famoso al que seguir el rastro sino dos, pues su hija Willow lo está haciendo increíblemente bien en la música. Físicamente tiene algo de Will en ella, pero la verdad es que se parece mucho más a su madre, la actriz Jada Pinkett Smith. Willow es la intérprete de temas como Whip My Hair y Fireball, que han tenido mucho éxito en el público más joven. Prestó su voz para un episodio de Hora de aventura y, junto a su madre, es anfitriona de uno de los web shows más vistos del momento: Red Table Talk.

Katherine Schwarzenegger – Nadie quiere a su padre de suegro

Aceptémoslo, tener como suegro a alguien del tamaño de Arnold Schwarzenegger debe ser algo bastante aterrador. La estrella de películas como Terminator, Predator, Junior y otras recordadas películas tiene una hija muy hermosa que seguro hizo pensar dos veces a cualquier hombre que quisiera conquistarla. Katherine Schwarzenegger sacó la belleza de su madre, la periodista Maria Shriver, y la inteligencia de sus padres. Escribió un libro llamado “Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who’s Been There and Back”, el cual se convirtió en un “Best Seller” rapidamente por ser un libro que habla del Bullying.

Maddox Jolie Pitt – Famoso hijo adoptivo de “Brangelina”

Cuando Angelina Jolie y Brad Pitt se juntaron, se hicieron una de las parejas más famosas y poderosas de todo Hollywood. Casi de inmediato mandaron un mensaje al mundo sobre los problemas de países tercermundistas y comenzaron a adoptar a niños de diferentes países. En Camboya adoptaron a Madoxx Jolie Pitt, el mayor de sus hijos. Madoxx estuvo tan enfadado por la separación de sus padres que se dice que no habló a Pitt por más de un mes. No está interesado en actuar, sino en la ciencia. En agosto de 2019 se fue a estudiar biotecnología en la Universidad de Yonsei (Corea del Sur).

Sistine Stallone – Nadie quiere lidiar con su padre

La hermosa modelo de la agencia IMG Models Sistine Stallone es exactamente quien imaginas gracias a su apellido: la hija de la leyenda de la actuación Sylvester Stallone, estrella de películas como Rocky, Rambo y Judge Dredd. Sistine es realmente hermosa, algo que de seguro heredó de su madre, la supermodelo Jennifer Flavin. Pero aunque es muy bella, dudamos que muchos chicos se animen a ir hasta su casa a pedir salir con ella. Sistine ha posado para revistas como Elle y Glamour; recientemente debutó como actriz en la cinta 47 Meters Down.