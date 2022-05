Signora Volpe: puro misterio en medio de paisajes de ensueño

Ella se llama Sylvia Fox. La que le pone la piel a ese personaje es la actriz Emilia Fox; que también se juega a la producción ejecutiva de este film.

¿Quién es Sylvia? Una hermosa e inteligente mujer con increíbles habilidades lingüísticas y un importante entrenamiento con las armas, que prefiere pasar desapercibida para poder indagarlo todo.

Emilia Fox protagoniza "Signora Volpe" por AcornTv.

La serie, que acaba de estrenar como una producción original de la plataforma británica AcornTv -ofrece los mejores apuntes de misterio y suspenso del streaming-, se llama “Signora Volpe” y cuenta sobre los casos que investiga la espía británica Sylvia Fox.

“Signora Volpe” arranca en otro momento de la vida de esta agente del célebre MI6 inglés. Ella está harta de los secretos que tiene que acarrear y de lidiar con su colega y ex marido Adam Haines.

Así las cosas, y luego de una traición inesperada, Sylvia decide cambiarlo todo. Con esa intención se va a Umbría, en Italia, donde vive su hermana Isabel y su cuñado Matteo.

Sylvia desea alejarse de los pesares de su carrera: compra una pintoresca casa en ruinas, se instala allí para disfrutar de una vida tranquila y rodeada de belleza.

Pero los problemas parecen seguirla a dónde va, y pronto se ve envuelta en otro crimen local, que investigará junto al capitán Giovanni Riva. Los espectadores caminarán cada semana con Sylvia, por todos los rincones de ese bello pueblito italiano, develando la oscuridad que se esconde entre sus luces.

La productora ejecutiva y protagonista de esta serie, Emilia Fox, está encantada con los resultados.Tanto que cuenta detalles sobre su personaje y aún más. “Cuando conocemos a Sylvia en el primer episodio, diría que es una mujer en una encrucijada en su vida. Cuando llega a Italia, encuentra todo el calor de la vida familiar, el trabajo ya no le da lo que necesita. Aquí es donde creo que nos encontramos con Sylvia, está en esta encrucijada. ¿Qué hace? ¿Debe volver a su vida en Londres y al MI6, o debe quedarse en Italia con el calor y la familia e intentar curarse a sí misma y a su vida familiar?”, cuenta la actriz.

Issy Knoplfer es Alice, en la serie "Signora Volpe" que se estrenó por AcornTv.

- Sylvia vuelve a Italia. ¿Cómo te imaginás tu propia jubilación?

- No he pensado en ello, ¡quizá tanto como debería! Quizá una existencia muy sencilla. He tenido una vida increíble, viajando con el trabajo, pero hay muchos lugares en el mundo que aún no he visitado. Leería muchos de los libros que están en mi mesita de noche, y vería mucha televisión a la que aún no he llegado. Estudiaría más el italiano, ya que me ha inspirado el tiempo que he pasado aquí.

- Este parece ser un papel bastante físico. ¿Qué hiciste para prepararte?

- Estaba en un buen régimen de fitness antes de venir aquí (Italia) y me sentía muy animada y preparada para hacer mucha acción, pero tuve que someterme a una operación que significó que no podía hacer tanto, hasta que llegué aquí y retomé mi rutina. Al prepararme para el papel de Sylvia, recibí entrenamiento en movimiento y en el manejo de armas de fuego, así como una brillante instrucción en el trabajo de espionaje. Eso fue realmente útil para entrar en la mentalidad de alguien que hace este tipo de trabajo y también para pensar en cómo se encuentra en diferentes entornos, cómo se mueve físicamente y cómo se coloca en las habitaciones.

- ¿Cuál ha sido tu escena favorita de la película?

- Ha habido muchas escenas increíbles en los lugares más bonitos. Lo más importante que quiero decir es que el reparto de este proyecto ha sido fenomenal. Los actores han sido increíbles y es una cosa asombrosa interpretar escenas con actores que vienen totalmente comprometidos con su papel. Es imposible elegir una escena favorita. Hay demasiadas.

La ficha