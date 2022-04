Se subastará la guitarra icónica de Noel Gallagher

Una oportunidad para los fanáticos de Oasis ocurrirá el 17 de mayo, en París. La guitarra roja de Noel Gallagher, que terminó destrozada tras la discusión que puso fin al grupo Oasis, será subastada en Francia.

El instrumento no es uno más, sino que además de acompañar al músico en innumerables conciertos, pasó a la historia porque fue protagonista de la pelea entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, que marcó el final de la banda Oasis en 2009.

Los organizadores del evento, anunciaron que el valor inicial de la guitarra será de 150 mil euros y podría alcanzar los 500 mil. También estará a la venta una vestimenta de estilo sadomasoquista de Martin Gore de Depeche Mode y discos con autógrafos de artistas como el guitarrista Jimi Hendrix. En total serán 85 lotes según informó la galería parisina Artpèges y la casa de subastas Lemon Auction, en este evento ideal para fanáticos del rock mundial.

La guitarra Gibson ES-355 roja, que acompañó a Noel Gallagher en gran parte de los conciertos de la banda será parte de la subasta. Claro que la anécdota le trajo popularidad al instrumento, fue la discusión entre los músicos británicos, tras el show en el festival parisino Rock en Seine, en el que la guitarra terminó destrozada.

“Esa noche se armó una gran discusión en los camarines. La guitarra de Noel terminó rota y luego se produjo la ruptura del grupo”, explicó a la AFP Jonathan Berg, cofundador de Artpèges. La multitud que esperaba ver en acción a Oasis se enteró de la separación a través de los parlantes del lugar.

La guitarra roja fue reparada por un luthier francés, Philippe Dubreuille, dos años después del incidente, que se convirtió en una leyenda más de la historia del rock. Fue Noel Gallagher quien encargó el arreglo, pero luego decidió separarse de la guitarra “porque le recuerda demasiado a Oasis”, añadió Arthur Perault, otro cofundador de Artpèges.

La separación de la banda marcó un capítulo importante en el rock internacional y desde 2009 se especula con un posible regreso del grupo. Recientemente en una entrevista con The Times, Liam Gallagher se refirió al final del grupo y mostró su arrepentimiento. “No nos tendríamos que haber separado”, destacó. El músico aseguró que le encantaría volver con el grupo. “Si sucede, sucede”, sostuvo Liam y agregó: “Pero estoy muy feliz con mi carrera solista”.

Aunque su hermano, no piensa lo mismo de una posible vuelta del grupo. En una entrevista con The Project, Noel también dijo que el legado de la banda fue “grabado en piedra” cuando se le preguntó si Oasis alguna vez se reuniría. “La gente me hace esa pregunta todos los días y solo puedo decirte que simplemente no tengo ganas”, explicó.

Por lo pronto, Liam Gallagher anunció un show en la Argentina, el próximo 10 de noviembre en Movistar Arena. En esta oportunidad, el artista inglés tiene previsto hacer una gira mundial para presentar su tercer álbum de estudio “C´mon You Know”, cuyo lanzamiento se llevará a cabo el próximo 27 de mayo.