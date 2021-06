Se rompen los corazones: Elizabeth Olsen, de Wanda Vision, reveló que se casó con su novio

Ya venía ganando fama cuando participó por primera vez en Marvel como la Bruja Escarlata, por allá en el 2014. Pero a medida que la franquicia iba avanzando quedaba más confirmado que su protagonismo sería inminente, y no solo por la participación de su personaje en la historia, sino por un magnetismo que la misma Elizabeth Olsen generaba en la pantalla. Fue con la aclamada serie Wanda Vision que ella finalmente desplegó con reconocimiento mundial.

Es por eso que los fans ahora quieren saber todo sobre su vida, pero recientemente la actriz se reveló sobre un dato que a muchos se les había pasado por alto, o al menos del que no se sabía absolutamente nada. Durante una conversación con Kaley Cuoco, compañera de profesión, la actriz de 32 años ha desvelado un paso importante en su relación amorosa.

Cuando conversaba con la ex protagonista de The Big Bang Theory se refirió a Robbie Arnett como su “marido” y creando dudas sobre un posible casamiento secreto, que ha logrado escapar a todas las cámaras. Y todo lo dijo desde el baño.

La pareja ya llevaba 5 años juntos. Google

La actriz había tomado la videollamada para participar de la serie “Actors on Actors” de Variety desde el baño de su casa a causa de los trabajos de construcción que realizaba su vecino, por lo que surgió el tema de la decoración de la estancia y fue entonces cuando la actriz tuvo el desliz: “Me he dado cuenta de que mi marido puso Little Miss Magic. ¿Conoces los libros de Little Miss? Son libros clásicos, pero ‘mágicos’ por ‘WandaVision’, es muy lindo”.

La historia de amor de Elizabeth y Robin

Desde 2017 que Elizabeth comenzó a salir con el músico Robbie Arnett, que es vocalista de la banda Milo Greene, pero siempre mantuvieron en secreto y lejos de las cámaras su romance. Fue luego de que se los vio juntos en Nueva York y surgieron los rumores, que luego confirmaron. Solo dos años después, en 2019, se comprometieron.

Pero en realidad, él ni la acompañaba a las alfombras rojas de las ya gran cantidad de películas de las que ella ha participado. Pero puede entenderse, con el enorme bombazo que es Marvel, muchos dejarían de lado su vida privada para no quedar expuestos.

Muy pocas veces iban a eventos juntos. Google