Se filtró una imagen que podría confirmar el multiverso de Spider-man

La cuenta regresiva ha comenzado. A poco más de un mes de su estreno, los fanáticos empiezan a tejer redes de conexión entre los posters, trailers y fotos que se han filtrado sobre la nueva cinta de Spider-man.

Los rumores del multiverso comenzaron desde el primer momento, aunque la reciente filtración de una imagen podría confirmar que veremos a Tom Holland, Andrew Gardfiel y Tobey Maguire, juntos en la pantalla grande.

Con mucho cuidado, los productores de la cinta han evitado que imágenes definitivas se filtren antes del rodaje, procurando que hechos icónicos no sean visibles antes de su estreno. Sin embargo, sus esfuerzos parece que fueron en vano.

No podemos evitar admitir que esto suma un plus más que importante para la llegada de la cinta, la cual promete ser la película más importante del año en materia Marvel. Aunque el efecto sorpresa podría ser algo que se perdió con la confirmación (pero no de parte de ellos) de este multiverso.

Una semana después del lanzamiento de Eternals, que hasta el momento ha obtenido gran repercusión en las salas de cine, Marvel no da respiro y se filtra una imagen donde aparecen los tres Spider-man de diferentes películas y épocas, juntos para dar batalla.

Poco antes de que se filtrara la imagen, que aseguran fue por obra de John Campea, empleado de Sony y crítico de cine, la franquicia había presentado un nuevo poster de la película que confirmaba la presencia de antiguos villanos.

Imagen filtrada.

“Spider-man: Sin camino a casa” promete llevar una vez más a la pantalla grande a Doctor Octopus, a quien ya habíamos visto en persona en el último tráiler que la franquicia dio a conocer.

Aunque hasta el momento, el Duende Verde sólo había dado indicios de su presencia dejando escuchar su icónica carcajada y lanzando una de sus calabazas explosivas.

Sin embargo, el nuevo poster nos muestra al personaje de Willem Dafoe volando alrededor de nuestro protagonista, algo que nos coloca cada vez más cerca del multiverso.

Poster de Spider-man.

Después de la presentación del poster fue que se dio a conocer la imagen de los tres Spider-man, algo que los coloca como aliados frente a los villanos que desató el error de Doctor Strange.

Además de esto, la reciente filtración también confirma que Charlie Cox estará presente, por lo menos, como Matt Murdock. Hasta el momento desconocemos si aparecerá como Daredevil, aunque después de lo que hemos visto, todo puede ser posible.

Por otra parte, luego del estreno de Spider-man llega la cinta de uno de los villanos más esperados del universo: Morbius. De la mano de Jared Leto, la franquicia del Hombre Araña parece que no llegará a su fin en la brevedad.