Se acercan las despedidas: de Palito Ortega a Enrique Iglesias, los artistas que anunciaron su retiro

“Cuando todavía yo era un soñador en Mendoza... Han pasado años, muchas cosas hermosas, hay mucho para agradecer a la vida, a Dios y a la gente”, reflexionaba hace unos días durante una entrevista a Cadena 3 un músico de la gente: Palito Ortega.

La ocasión de la charla era algo que se está viendo cada vez con más asiduidad durante los últimos meses: una gira despedida. Quizás agudizada por la pandemia, las imposibilidades de trabajar y las incertidumbres, la decisión de poner punto final a una carrera ya se considera como opción entre los consagrados. Y hay varias “farewells” a la vista.

El caso de Palito sorprendió, porque pese a tener ya 80 años, sigue siendo uno de los artistas más inquietos y prolíficos del país. Antes de la era del Covid-19, en 2018, había editado “Románticos 60′s” (2018). Y ya en medio del caos, sorprendió con el disco “Te llevo bajo mi piel”, una suerte de homenaje a Frank Sinatra, a quien trajo al país como empresario en agosto de 1981.

Ahora, el sábado 11 de diciembre iniciará la gira “Gracias”. El nombre ya lo dice todo.

El tour empezará ese día en el Luna Park de Buenos Aires y, aunque no está definido el itinerario, se especula con que pasará por muchos lugares, incluida Mendoza, la provincia en la que dio sus primeros pasos artísticos.

Quien no pasará por Mendoza en su última gira es el español José Luis Perales: actuará el jueves 10 de marzo de 2022 en el estadio Metropolitano de Rosario y el sábado 12 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

José Luis Perales

Lo cierto es que, aunque dejó a muchas provincias fuera del itinerario, tiene muy malos recuerdos: en 2016 le robaron su notebook antes de actuar en el Arena Maipú, lo que significó una gran pérdida para el músico quien, tal como vaticinó muchas veces en una famosa canción, el ladrón le robó todo: pistas, documentos, canciones en elaboración.

Perales, de 76 años, empezó el tour “Baladas para una despedida” en marzo de 2020, se interrumpió por la pandemia, y se extenderá hasta mediados de 2022 por toda España, Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 70 conciertos.

Las que están anunciadas

Entre los españoles crecen los rumores de la despedida definitiva de Joan Manuel Serrat de los escenarios, pero no acaban de terminar de entender el reciente anuncio de otro español: Enrique Iglesias.

El madrileño de 46 años, quien fue un sex symbol en los ‘90, confirmó que se retirará de su carrera como cantante con un nuevo álbum, en el que lo acompañarán Ricky Martin y Sebastián Yatra. El disco “Final” será el último que lance.

Enrique Iglesias

Después de darlo a conocer, seguirá la respectiva gira. Según se supo, ninguno de sus dos colegas sabían de las intenciones de despedirse con este álbum. Fueron los primeros en pronunciarse después de que hizo pública su decisión, en una conferencia de prensa el mes pasado. “Felicidades por todo. Qué cojones, así que mucho éxito”, dijo el puertorriqueño sobre Iglesias, quien tiene ya 25 años de carrera.

“No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015″, explicó.

En otras latitudes

Mientras Milton Nascimento, ícono de la música brasilera, acaba de anunciar que se bajará de los escenarios, los fanáticos del metal siguen atentamente las peripecias de Kiss.

Inicialmente la gira “End of The Road” iba a concluir en la ciudad de Nueva York el 17 de julio de 2021, sin embargo la pandemia por COVID-19 generó un cambio de planes. De no producirse cancelaciones, Kiss continuará en escena un año más y hará sus últimos conciertos a finales del próximo año.

Es el mismo pronóstico para los seguidores de Elton John. “Farewell Yellow Brick Road” iba a hacerse este año pero el músico sufrió una fuerte caída que le perjudicó la cadera, por lo que pospuso el adiós para el 2023.