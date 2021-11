Se acerca el final de “La casa de papel” y Álvaro Morte, el “Profesor”, pasa la previa en Argentina

Los fans de “La Casa de Papel” ya tienen reservado el viernes 3 de diciembre: ese día se estrenará la segunda parte de la 5° temporada de la serie, que es además el final de la historia.

Parecía que los atracos no iban a terminar y el riesgo, a esa altura, era estirar la serie en exceso, opinó Álvaro Morte en estos días previos al estreno, mientras pasea por nuestro país. Sorprendió a más de uno.

Quien es conocido popularmente como el “Profesor” se maravilló ante las Cataratas del Iguazú, en Misiones, y hasta fue recibido con honores por los funcionarios provinciales, como el ministro de Turismo José María Arrua: “No quiero ignorar estas ganas de sentirme vivo, porque nunca he sentido tantas. Bienvenido a Misiones, Álvaro Morte”, tuiteó, recordando una de las frases de su personaje.

Los otros turistas lo reonocieron en un exclusivo hotel y mostraron su look distendido, muy diferente a su personaje: con gorra, sin anteojos y el pelo más largo.

Profesionalmente, Álvaro Morte vive días muy especiales. Se despedirá para siempre del papel que lo hizo famoso pero también espera con emoción los nuevos desafíos que le llegarán. Claro que “La Casa de Papel” no lo es todo: este viernes, sin ir más lejos, se estrenará en Amazon Prime Video “La rueda del tiempo”, serie donde él participa. Es su primer proyecto internacional.

Reveló ayer, en una entrevista con la Agencia Efe, que necesitó para crecer como actor huir del encasillamiento. Algo que no todos los actores saben reconocer a tiempo.

Nacido en Algeciras, España, en 1975, espera que esto sea el principio de una carrera llena de personajes como el de Logain Ablar, con el que da un salto internacional en “La rueda del tiempo”, una gran producción de fantasía con falsos dragones renacidos y mujeres influyentes en el poder único, que busca convertirse en una saga de éxito.

¿Pero cómo vivió su primera experiencia completamente internacional? “Ha sido muy satisfactoria por saber que los que trabajamos en España estamos totalmente preparados para salir ahí afuera y trabajar al mismo nivel”, reveló.

Es cierto que debe su proyección al hecho de haber sido parte de una producción que, como “La Casa de Papel”, marcó un antes y un después en la industria audiovisual española. Se dio a conocer en el mundo y llegó a ser lo más visto en audiencias tan difíciles como la estadounidense. “Creo que nosotros ni somos los primeros ni somos los mejores, pero sí es verdad que hemos sido un punto canalizador de cara a que en el resto del mundo las miradas se giren hacia España”, aseguró.

“El Profesor ha sido un personaje muy importante en mi vida y yo lo que espero es que esto sea el principio de una carrera llena de personajes”, dijo, pero atenuó: “Desde el punto de vista de lo divertido, de la ejecución del personaje, sí que hubiera hecho muchísimas más (temporadas), porque lo adoro. Pero no era inteligente de mi parte en términos de mi carrera como actor seguir haciendo más, en base a que creo que, a lo mejor, me podía haber encasillado demasiado y a mí lo que me interesa como actor es poder meterme en la piel de muchos personajes”.

Aun antes del estreno y la despedida, fantaseó con que la serie vuelva algún día de forma excepcional: “Para mí lo ideal sería si en un futuro, dentro de unos años, dicen, hacemos otra temporada, una temporada de oro, pues fantástico, vamos por él. Pero creo que lo inteligente y también de cara a cuidar a los fans, que son los que nos han puesto ahí, es terminar la producción y la historia en el punto en el que tiene que terminar y no intentar alargarla demasiado”, finalizó.