San Vicente Jazz 2022: Gastón Abdala Group se presenta en sociedad en la primera noche

Con dos fechas gratuitas, el San Vicente Jazz vuelve al Teatro Plaza. Hoy y mañana, esa sala de Godoy Cruz se abrirá para los asistentes, que ya agotaron las entradas sacándolas de forma anticipada.

Entre las novedades del festival, un clásico del calendario cultural de ese departamento, está el Gastón Abdala Group. Junto a ellos, cinco bandas de impronta local completarán la programación: hoy, con Le Fous y el cierre con la Sparkling Big Band; mañana, Nou Chounza, Gutiérrez Jazz Club y Brassass Big Brass.

Banda mendocina Brassass.

Abdala, oriundo de San Martín, es un músico siempre en expansión, que ya nos ha presentado anteriormente un trío y un dúo, Boca de Fuego, donde desata su lado más rockero. Pero con este grupo, que tiene en su ADN un trío que espera expandirse, es un proyecto más ambicioso, en el que espera lograr nuevas texturas sonoras: lo acompañan Daniel Espín en batería y Gastón Egea en bajo acústico.

Los tres son de la zona este y, cuenta Abdala, se conocen desde hace mucho tiempo, por transitar espacios afines y compartir “más de una juntada y una zapada”.

La reunión llegó naturalmente, después de haber querido hacer algo juntos en los tiempos más duros de la pandemia: “Hace un tiempo, a partir de 2017, me largué como solista en guitarra porque empecé a explorar la guitarra clásica”, cuenta Abdala.

“Ese proceso, de admirar a muchos referentes y escuchar mucho, sobre todo a los clásicos, me llevó a que me interesara esto de poder tocar solo arreglos de jazz o versiones de otras músicas. Hice un par de conciertos y grabaciones, pero el año pasado me dieron ganas de armar un grupo, de llevar esto que exploraba con la guitarra clásica a un grupo. Habíamos estado hablando en pandemia de hacer algo virtual... Al final no hicimos nada pero quedamos en juntarnos”, relata.

A Gastón Abdala lo entusiasma sumar un cuarto, o un quinto, elemento al sonido del grupo, que define como “jazz acústico, porque una de las características interesantes es que todos tenemos instrumentos acústicos”. Un instrumento que le interesaría incorporar es el violín, con el que ya han tenido experiencia tocando. Y, por supuesto, cantantes.

Hoy se presentarán ante los melómanos mendocinos con arreglos de canciones populares, como de The Beatles, y los infaltables standards de todas las épocas, “desde bebop hasta el jazz fusión”, entre los que habrá nombres de algunos grandes como Sonny Rollins, Duke Ellington y Chick Corea.

La presentación en el este se producirá el 30 de abril, en el Templo del Vino de San Martín, donde también recibirán algunos invitados especiales.

De acá a futuro, este grupo le permitirá a Abdala experimentar con el repertorio y pulir un sonido que lo identifique. Incluso, admite, probar con composiciones propias: “Todavía no incorporo música mía pero es uno de los planes a futuro. Por ahora no porque hay un gran repertorio de jazz por investigar y explorar, que son los famosos standards. Como le pasa a algunos escritores, que no se animan a largarse a escribir porque les queda mucho leer: algo así es lo que yo siento”.