Sabina sin “R”: la tiktoker rosarina que se volvió furor en la red solo con su risa

En las redes existen todo tipo de videos que llegan a convertirse en tendencia por uno u otro motivo. Aunque algunos tienen un trasfondo inesperado y bastante interesante. Ese es el caso de Sabina sin “R”, quien encontró en Tik Tok una manera de contagiar su risa por el mundo.

La joven vive actualmente en Rosario, es martillera y tiene más de 5.6 millones de seguidores en su cuenta de la popular red social. Sus videos son diferentes a los miles de retos y coreografías que solemos encontrar, pero su forma de divertir y entretener ya se ganó un lugar en el corazón de muchos.

Aquí habla sobre este momento que está viviendo, gracias a su humor y a su carisma.

La tiktoker Sabina sin r. Instagram

- Nos gustaría saber, ¿cómo llegaste a Tik Tok? ¿Cuál fue ese primer video que realizaste?

- Llegué a Tik Tok en junio de este año, en un intento de entretenerme un poco después de tantos meses de cuarentena. Comencé a grabar videos sin la intención de que se hicieran virales. Desde que empecé, hice reacciones a otros videos porque siempre me gustó la idea de que todo fuera natural y espontáneo.

- En el momento en que comenzaron a aumentar las vistas y los seguidores, ¿qué fue lo que se te pasó por la mente? ¿Esperabas tanta repercusión?

- Nunca imaginé tener tanta repercusión solo por mi risa y mis expresiones. Jamás lo busqué, de hecho al principio tenía la cuenta privada porque la idea era divertirme yo sola. Hasta que un día decidí compartir mi risa con los demás y ahí fue cuando empezaron a subir muchísimos seguidores. Me daba mucha risa que me sigan personas, solo por mi risa. Después la cantidad de “me gusta” y de seguidores me motivó a seguir haciendo videos. Hoy me llegan muchos mensajes de gente agradeciéndome por cambiarles un poco el día y por hacerlos reír. Es muy gratificante para mí poder alegrarle el día a muchas personas, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas frustraciones y tristezas por el coronavirus.

- ¿Cuánto tiempo pasás normalmente en la red social? Entre crear la idea del video, grabarlo, editarlo y más.

- En cuanto a grabar videos puedo estar 3 o 4 horas. Aprovecho los días que tengo libres para grabar varios videos y después subirlos diariamente. Hoy en día las redes sociales demandan mucho tiempo, en mi caso, estoy casi todo el día en Instagram y Tik Tok porque la gente quiere saber qué hacés y esperan tu respuesta, tu “me gusta”, tu interacción con ellos. Yo intento responder la mayoría de los mensajes que me llegan y ver todos los comentarios a mis videos.

Es imposible verlos a todos la verdad, pero creo que si ellos se toman el tiempo de comentarme algo lindo en un video o enviarme un mensaje por Instagram, lo menos que puedo hacer es leerlos y dedicarles el mío también. Ahora estoy en las redes desde que me despierto hasta que me duermo. No es solo subir un video para ganar “me gusta” o seguidores y ya, es interactuar con quienes dedican su tiempo a verte.

- ¿Qué piensa tu familia sobre todo lo que estás viviendo?

- Están sorprendidos pero muy contentos, siempre me apoyaron muchísimo. Lo más importante es que ven que hago reír a otros desde un humor sano, sin vulgaridades ni malas palabras. También ven que le dedico mucho tiempo a todo esto porque me hace bien y estoy muy feliz. Y verme así de feliz es para ellos lo más importante.

- ¿Cuál sería tu proyecto a futuro o qué planeás hacer aprovechando el alcance que has conseguido?

- Tengo varios planes en mente pero no todos están definidos. Muchos dependen de cómo esté el mundo después del coronavirus. Por ejemplo: me gustaría hacer una sección de viajes, visitando lugares nuevos y compartiéndolos en mis redes. Siempre manteniendo el humor. Por ahora sigo disfrutando el momento, trabajando mucho junto a Talengers, que es la agencia que me maneja todas las redes sociales, y analizando propuestas nuevas que puedan surgir.

Por Camila Charris. *Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.