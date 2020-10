Roxette lanzó el tema inédito “Let Your Heart Dance With Me”

Per Gessle sorprendió a los fanáticos de Roxette al publicar una canción inédita junto a un emocionante video: “Let Your Heart Dance With Me”. En la grabación se ven tomas de Marie Fredriksson y el músico en plena gira, preparándose en camarines antes de salir a escena, grabando en el estudio o perseguidos por fans.

El tema recién lanzado quedó afuera del último álbum del dúo “Good Karma” (2016) y ahora verá la luz en “Bag Of Trix”, una colección de material inédito que será lanzado este año.

“Quería componer una canción rítmica clásica y simple y el resultado fue ‘Let Your Heart Dance With Me’. Ya en el estudio me gustó pero, como ocurre siempre, teníamos tantas otras que tuvo que esperar una segunda oportunidad. Y cuando tuvimos la idea de este proyecto fue obvio que la incluiríamos”, destacó Perl, a 10 meses del fallecimiento de su compañera de carrera musical.

Ronny Lahti fue quien hizo la mezcla de la canción, el mismo que hace 20 años atrás le puso el toque de brillo pop al disco Room Service.

“Un par de meses antes de que se lanzará Good Karma, los médicos de Marie le aconsejaron dejar las giras. Cancelamos todos los compromisos futuros. Pero incluso las grabaciones en estudio eran cansadoras para ella. Ella quería hacerlo pero debía luchar para lograrlo. Y lo hizo. Marie fue un verdadero soldado hasta el final”, explicó Gessle.

Roxette se formó en 1986 y tuvo su primer hit en 1989: “The Look”. Luego “It Must Have Been Love” formó parte de la película “Pretty Woman”. A lo largo de su carrera, el grupo vendió más de 75 millones de discos y sencillos. Fue la primera banda no inglesa en grabar un unplugged para MTV.