Además de un diseño llamativo y a la moda, la comodidad y sobre todo sus efectos sobre tu salud son otras cualidades que se deben tener en cuenta. Porque los genitales masculinos merecen ser tratados de la mejor manera, asegurando las mejores condiciones de higiene y confort que no pongan en riesgo su seguridad.

ropa interior masculina

Más que un dilema estético es importante saber elegir la ropa interior por el bienestar de salud reproductiva, porque la función testicular normal del hombre requiere temperaturas más frescas que las del resto del cuerpo. Ese es el motivo por el cual los testículos cuelgan hacia afuera. Por tanto, es necesario cuidar su frescura para que puedan producir normalmente los 50 o 60 millones de espermatozoides que se expulsan en cada eyaculación. Por eso armé una lista de consejos para elegir el que mejor se adapte.

ropa interior masculina

¿Cuál es el mejor tejido? ¿Algodón o Polyester?

Comencemos por el material. La ropa interior deben ser de una fibra natural tipo algodón, porque los genitales del hombre necesitan transpirar y no acumular exceso de sudor, que abran paso a las infecciones.

El polyester hace todo lo contrario, mantiene las altas temperaturas, dificulta el paso del aire y acumula malos olores. Entonces sin duda alguna, que tu ropa interior sean del material más suave, el algodón. Basta con mirar la etiqueta, para ver la composición del tejido y tocarlo.

Colores, formas y toda clase de diseños. Durante los últimos 50 años, la ropa interior masculina ha sido motivo de una revolución en el mundo de la moda, el deporte, el culto a un cuerpo saludable y, por supuesto, en la preocupación por nuestra salud. Todo esto ha llevado a la ropa interior masculina a ocupar un puesto clave en la vida de todo hombre.

¿Cuál es el mejor modelo?

No hay un modelo único, cada uno tiene sus preferidos, según su edad y estilo de vida. Hay variedad para elegir. Saber lo que es correcto para ti es importante. Por eso aquí vamos a destacar las características de los modelos más usados:

1. Bóxer Los bóxer se han posicionado como la ropa interior masculina más utilizada en los últimos años, renovándose anualmente con nuevos diseños y formas para dar variedad a la prenda. Son los más utilizados quizá también porque son los más cómodos, ya que ofrecen al cuerpo gran libertad de movimiento a raíz de que son sueltos y aireados. Esto también permitirá que los testículos se encuentren a una temperatura más fresca, debido a que entra mayor cantidad de aire, y que por lo tanto aumente la producción de esperma. El estilo es similar a los short de los boxeadores, de ahí que reciban este nombre. Como principal desventaja destaca que no ofrecen mucha sujeción y soporte a los testículos, por lo que no es recomendable realizar ejercicio físico con ellos.

Boxer

Boxer

2. Bóxer brief Son una variante de los anteriores, por lo que la forma es muy similar, llegando casi a cubrir la mitad del músculo. En esta ocasión el tejido del que se componen, normalmente algodón permite que tanto el pene como los testículos queden totalmente pegados y ajustados al cuerpo, por lo que son ideales para realizar ejercicio físico. Eso sí, la temperatura se elevará así que no son muy recomendables para meses muy calurosos, ya que podría derivar en exceso de sudoración además de que no eliminan la humedad. Elige de algodón ya que con el uso y las lavadas el textil tiende a ceder.

Boxer corte brife

Boxer corte brife

3. Slip Usados por millones de hombres hace años e incluso actualmente, son los que mayor sujeción ofrecen a las partes íntimas, lo que por un lado es efectivo pero por otro puede llegar a ser contraproducente, ya que provocan mucha presión sobre los testículos, lo que eleva su temperatura, reduce la producción de espermas y produce sudoración en exceso, siendo por tanto el menos indicado. En el caso de que seas fan de este tipo de ropa interior busca que no sea de materiales sintéticos sino naturales que al menos dejen traspirar un mínimo a la piel.

Slip

ropa interior masculina: Slip

En resumen, aunque los slips ofrecen mayor sujeción que los bóxer y los bóxer brief, no son nada recomendables debido a que elevan en exceso la temperatura de los testículos al ajustarlos y pegarlos al cuerpo. Por otro lado, los bóxer brief podrían ser una solución pero también suelen elevar la temperatura de los testículos, además de que cubren gran parte de la zona, por lo que los bóxer normales holgados se posicionan como la mejor alternativa, ya que aunque no son ideales para hacer deporte con ellos, en otras situaciones si aportan al cuerpo libertad de movimiento así como disminuyen la temperatura a la que se encuentran los testículos, favoreciendo la producción de esperma.