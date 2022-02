Rooney Mara y Richard Jenkins hablan de éxito de “El callejón de las almas perdidas”

La multi nominada producción de Guillermo del Toro, “El callejón de las almas perdidas” (Nightmare Alley) cuenta con un elenco excepcional encabezado por Bradley Cooper, junto a Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn.

Se trata de un film de suspenso psicológico neo-noir, basado en la novela homónima, de William Lindsay Gresham, de 1946. cuya historia se centra en Stanton Carlisle (Cooper), un feriante tan estafador como carismático que conoce a la pitonisa Zeena (Toni Collette) y a su marido mentalista Pete (David Strathairn) y de quienes utiliza los conocimientos que acaba de adquirir para engañar a la riquísima élite de la alta sociedad neoyorquina de los años 40. Stanton cuenta con la lealtad de la virtuosa Molly (Rooney Mara) y planea estafar a un peligroso magnate (Richard Jenkins). El grupo recibe la ayuda de una misteriosa psiquiatra, la doctora Lilith Ritter (Blanchett), que tiene su propio plan. Sin embargo, Carlisle se enamora de la corrupta psiquiatra, que demuestra ser tan peligrosa como él.

En una entrevista realizada a Rooney Mara y Richard Jenkins, dieron algunos vistazos de los aspectos más profundos de sus personajes. “Molly es una de las tres mujeres en este film y sin dudas es el arquetipo de la mujer ingenua que suele frecuentar esta feria de carnaval, quien pone las manos al fuego por Stan y comienza a tener una vida ‘detrás de escena’ con él. Pero no voy a contar más para no espoilear lo que sigue”, explica la reconocida actriz nominada dos veces al Oscar.

Por su parte Jenkins abordó los detalles iniciales de su personaje, el multimillonario en la mira de los estafadores. “Es un hombre de negocios extremadamente rico, heredero de una familia multimillonaria, que tiene y tuvo toda su vida la necesidad de encontrar, e intenta ver de nuevo, a la mujer que amó y que murió por su culpa cuando él era joven. Así que él está buscando su perdón. El personaje de Stan (Cooper) llega solo pese a que él (Jenkins) ha buscado médiums durante años y años, y realmente no cree que eso funciones hasta que voilá, funciona. Y toda su vida había envisionado la pasión que cree que va a sentir”.

La película ya obtuvo tres nominaciones para los premios Bafta 2022 a Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario y competirá contra Belfast, C’mon C’mon, Cyrano, No mires arriba, Dune, The French Dispatch, La casa de Gucci, The Last Duel, Last Night in Soho, Licorice Pizza, Sin tiempo para morir, El poder del perro, La tragedia de Macbeth y West Side Story en Mejor fotografía.

Fue nombrada una de las diez mejores películas de 2021 por el National Board of Review y el American Film Institute. También recibió ocho nominaciones en los Premios de la Crítica Cinematográfica de 2021, incluyendo Mejor Película y Mejor Director por Del Toro, aunque algunos críticos la consideraron inferior a la versión realizada en 1947 y cuestionaron la duración del largometraje.

Richard Jenkins ya había trabajado con del Toro en “La forma del agua”, y al ser consultado acerca de su experiencia en ambas películas, elogió su visión y el enfoque de ambos films, la contextualización de los años ‘40 y su apertura para recibir sugerencias: “Es interesante porque la primera vez que trabajé con del Toro entendí que él sabe qué quiere, pero si les decís ‘Guillermo, creo que esto tal y cual’, te pregunta qué te gustaría probar, es decir, es muy abierto y lo hace con todos, lo cual es casi imposible. La primera vez que trabajé con él e iba marcando donde poner los pies, porque el trabajo del cuerpo era absoluto. Es decir, él piensa en todo y al mismo tiempo está dispuesto a lo nuevo”.

En relación a la filmación de “El callejón de las almas perdidas”, Jenkins recordó una escena en la que los actores no podían coordinar con el guión, y aunque rehacían la escena una y otra vez, no lograban que saliera bien y eso los había puesto nerviosos. “Sorpresivamente, él apareció y vio lo que ocurría. Cambió todo en un minuto y dijo (poniéndose serio) ‘Ahora estoy feliz’ y todos se rieron”.

La película inicialmente iba a ser protagonizada por Leonardo Di Caprio, que en abril de 2019, comenzó las negociaciones con la productora, ya que la filmación iba a llevarse a cabo en el otoño canadiense de 2019. Sin embargo las demoras al inicio y luego la pandemia postergaron tanto el proyecto que Di Caprio continuó con la siguiente filmación en agenda: No mires arriba. Así fue como Bradley Cooper comenzó a su vez a negociar con la producción para reemplazar a Di Caprio.

Finalmente, y luego de superar los inconvenientes del aislamiento, el film vio la luz en el estreno mundial realizado en el auditorio Alice Tully Hall, en Nueva York el 1 de diciembre de 2021, acompañado de proyecciones simultáneas en el Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles y el TIFF Bell Lightbox en Toronto. La película se estrenó en cines el 17 de diciembre de 2021 y actualmente se encuentra en la cartelera de los cines locales.