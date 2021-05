Rombai presenta su álbum “Positivo”: así suena su nueva cumbia urbana

Fer Vázquez, integrante de Rombai, llega con su muy esperado álbum debut “Positivo”. El artista uruguayo ha internacionalizado la cumbia urbana y vuelve una vez más para hacer bailar a sus seguidores latinoamericanos.

Compuesto por los nueve singles más recientes de Rombai más seis temas inéditos, es un trabajo que busca rememorar los momentos más placenteros con amigos, en pareja, en la disco y en celebraciones.

En medio del caos que atravesamos por la pandemia mundial, recordar los viejos tiempos de felicidad y tranquilidad puede ser una buena forma de sobrellevar los difíciles momentos que se acercan.

Además, este disco llego en un momento delicado y especial. El vocalista cuenta que el lanzamiento de este álbum es muy significativo para él, ya que hace algunos días sufrió un accidente de tránsito en Miami.

“Siento que los problemas nos atormentan un poco y es difícil mantenerse con ánimos positivos. Me gustaría que mi música aporte su granito de arena a cambiar ese estado negativo que a veces nos quiere conquistar la bocha. Que coincidencia que yo quería dar este mensaje desde antes que me sucediera el accidente de auto que me está tocando superar”, expresa.

“Entendí que no existen coincidencias y que este mensaje es tanto para mí mismo como para ustedes. Una vez más entiendo lo importante de mantenerse positivo a pesar de la situación. Toda situación siempre se puede leer desde un lado lindo, aunque sea una mierda lo que se está viviendo. Vamo’ arriba wachines, a pelear la que sea. Les voy a compartir canciones que me erizan la piel y me hacen sentir diferentes emociones, espero que las disfruten mucho”.

Hace tan solo dos semanas, Rombai lanzó su video más reciente, “Si tú no estás…”, junto a la cantante y música argentina Valentina Olguín, canción que también forma parte de Positivo.

Oriundo de Uruguay, Fer funge como autor o co-autor de todos los temas, su colaborador cercano Dime Lauro es productor de 12 de las 15 canciones.

Positivo incluye los mega-éxitos “Me Voy” y “2 Pa’ 2” que cuentan con 160 millones y 58 millones de reproducciones en YouTube, respectivamente. Entre los otros éxitos recientes se destacan “Japón”, “Te Va Doler”, “Te Extraño :(” y “Ganitas”.

Este álbum, además, es un escaparate para muchos nuevos talentos argentinos, quienes a través de sus colaboraciones con Rombai en este disco, alcanzan la difusión global por primera vez.