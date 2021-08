“Rockola Beat”: cómo es el musical que une danza y canciones de Los Beatles

Las canciones de Los Beatles son eternas y atemporales. ¿Cuántos de nosotros ya habíamos fantaseado con que podrían, ordenadas de cierta forma, musicalizar nuestra propia vida?

Y ese espíritu, ese amor por el cuarteto de Liverpool, es lo que impulsa “Rockola Beat” , la adaptación mendocina de “Let It Be”, el musical que en el año 2015 fue especialmente compuesto para Hernán Piquín en Buenos Aires. Las 21 canciones aquí sirven de números artísticos, en los que predomina la danza, en virtud de contar una historia de amor.

La cita es a las 20.30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, aunque las entradas ya se encuentran agotadas.

Con diez artistas de nuestra provincia sobre el escenario, “Rockola Beat” es dirigida por la bailarina y profesora de danzas clásicas Paula Giuffrida, quien también es una de las protagonistas. “La obra la pensamos en el verano ante la necesidad que sentíamos de reinventarnos en estos tiempos tan difíciles, de generar fuentes de trabajo y de poder subir nuevamente al escenario que tanto se ha extrañado”, cuenta.

Sigue: “Junto a mi esposo surgió esta idea, de hacer esta obra acá en Mendoza (él fue parte de la producción de Hernán Piquín en Buenos Aires). Son una empresa familiar, así que teníamos posibilidad de acceder a los derechos, y una vez que logramos eso nos pusimos en campaña de armar un elenco mendocino”, apunta sobre la adquisición comercial de la pieza.

Situada en los años 60′, relata la historia de una joven de clase alta llamada Michelle, que se enamora de un joven bohemio. A través de la danza se intenta dar cuenta de la difícil situación de género que las mujeres atravesaban en esa época y la imposición de los matrimonios “convenientes”.

Para darle vida a esta adaptación, en los roles principales figuran Giuffrida, Florencia Torres, Darío Aguilera y Enrique Rodríguez; mientras que el elenco de bailarines y bailarinas está compuesto por Sofía Arenas, Guadalupe Fuchillieri, Ángeles Barrozo, Maximiliano Diaz, Emiliano Medina y Gabriel Peña.

“Me llena de orgullo decir que tenemos inmensos talentos en nuestra provincia, y por sobre todo vocaciones y personas apasionadas. Hemos trabajado los domingos desde hace cuatro meses, ya que todos trabajamos y tenemos muchos compromisos, por lo que el único día que logramos agendar fue ese”, remarca sobre los días de ensayo.

“Es una propuesta diferente, una obra muy efectista. Junto a Florencia, mi asistente en dirección, hicimos algunas adaptaciones coreográficas muy pequeñas y montamos la obra”, cuenta Giuffrida sobre la obra, que ya tiene reservada la noche del 18 de septiembre para debutar en el Teatro Independencia.