Ringo Starr forever:  la batería cósmica de Liverpool cumple 80

Ringo Starr, el beatle simpático, de humor payasesco, bonachón y sencillo; infravalorado muchas veces a nivel musical, pero que con su estilo único inspiró a toda una generación de bateristas, llega a los 80 años, con su talento y su adorable personalidad intactos.

Las afirmaciones de sus ilustres excompañeros de grupo acerca de que él “ya era un beatle aún antes de ingresar a la banda” y que la formación logró su cohesión definitiva con su incorporación bastan para definir por completo al hombre nacido un 7 de julio de 1940, en Liverpool.

Pero también la sorna de John Lennon cuando al ser consultado si Ringo era “el mejor baterista del mundo” replicó que “ni siquiera era el mejor baterista de Los Beatles”, alimentó injustamente a un grupo de supuestos expertos que minimizaron sus cualidades como intérprete.

Si bien es cierto que no es dueño de un estilo estridente, ni de una técnica depurada como la de colegas suyos como John Bonham o Ginger Baker, la labor de Ringo en temas como “Ticket to Ride” sirvió de inspiración para el loop de la revolucionaria “Tomorrow Never Knows”, “Come Together” y muchas más.

Por otra parte, la cualidades de Ringo como músico muchas veces fueron opacadas por el inconmensurable talento de Lennon, Paul McCartney y George Harrison; y fundamentalmente por su propia personalidad, marcada por su tendencia a las intervenciones “payasescas”.

Su modo de tocar es único, con un concepto de orquestación muy personal. Es un artista único e irrepetible. Estos 80 años con la música son solo los primeros de toda una eternidad - Oscar Giunta - reconocido baterista mendocino de jazz

En los primeros años de su juventud, comenzó a tomar cierta fama en el circuito de clubes de Liverpool como baterista, a partir de su labor en Rory Storm and The Hurricanes, la mejor banda de la ciudad, que solía compartir cartel con unos jóvenes que se hacían llamar The Beatles. Ringo y sus tres futuros compañeros trabaron una gran amistad en las largas noches compartidas y hasta llegaron a rubricar esa buena química en alguna zapada, por eso no dudaron en convocarlo cuando apareció la posibilidad de firmar un contrato discográfico.

Ringo fue modelando de a poco su estilo, pero también encontró su propio perfil en la agrupación a partir de un humor gestual e inocente, que contrastaba con el absurdo verbal de Lennon o las finas ironías de Harrison, lo que lo convertía en el favorito de los más chicos. Precisamente, las historias centrales de “A Hard Day’s Night” y “Help!”, las dos películas filmadas por Los Beatles en 1963 y 1965 giraron en torno a Ringo y, en la primera de ellas, se ganó los aplausos de la crítica que habló de “una interpretación chaplinesca”.

Esas experiencias llevaron a Ringo a incursionar años más tarde en el mundo de Hollywood, con la pequeña ayuda de su fama beatle y la amistad forjada con el comediante Peter Sellers.

Ringo demostró que a fuerza de carisma se puede cautivar a la audiencia e ir más allá, aún tapado por una batería o desde el fondo del escenario - Fernando Samalea - baterista, colaborador de Cerati, Charly García y otros íconos

Mientras duró la locura mundial por el cuarteto de Liverpool, el baterista logró mantener un estilo de vida sencillo y familiar; y su buen carácter sirvió como mediador entre los tres fuertes egos del grupo.A los 80 años, Ringo ya pasó por una etapa de desintoxicación del alcohol y mantiene un feliz segundo matrimonio desde principios de los ’80 con la exchica Bond Barbara Bach.

Desde hace unos 30 años, el baterista más famoso del mundo gira de manera permanente con la All Starr Band, una formación móvil pero siempre integrada por músicos notables.

Siempre me atrapó su personaje, como del no lindo pero atractivo. Cuando lo veo me da emoción. Yo ya ni sé cómo toca, no me importa. Es más que eso lo que representa - Andrea Álvarez - percusionista y reconocida sesionista

El festejo streaming

A las 21 de nuestro país, festejará su cumpleaños con un concierto benéfico por streaming, que podrá verse en su canal oficial de YouTube y del que participarán, entre otros, su excompañero de banda Paul McCartney, Sheryl Crow, Ben Harper, Sheila E., Joe Walsh y Gary Clark Jr. La recaudación del encuentro musical será destinada a la Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, Musicares y Wateraid, según anunció el propio músico a través de sus redes sociales.

En tanto, sigue en pie la tradicional invitación del artista a los fans de todo el mundo a enviar videos al mediodía con saludos con los dedos en V, tal como ocurre todos los años.