Ringo Starr cumple 80 años y lo celebra cantando, a lo grande

El célebre baterista de The Beatles, Ringo Starr, celebrará el próximo 7 de julio, a las 21 horas de la Argentina, su 80º cumpleaños con un concierto benéfico por streaming, que podrá verse en su canal oficial de YouTube y del que participarán, entre otros, su excompañero de banda Paul McCartney, Sheryl Crow, Ben Harper, Sheila E., Joe Walsh y Gary Clark Jr.

La recaudación del encuentro musical será destinada a la Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, Musicares y Wateraid, según anunció el propio músico a través de sus redes sociales.

En tanto, sigue en pie la tradicional invitación del artista a los fans de todo el mundo a enviar videos al mediodía con saludos con los dedos en V, tal como ocurre todos los años.

“Amo los cumpleaños. Este año será un poco diferente. No habrá una gran reunión, no habrá un brunch para 100 personas, pero estamos creando un show, una hora de música y charlas. Es un cumpleaños bastante importante”, dijo el artista en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Ringo fue el último en sumarse a la formación de Los Beatles, ya que antes de él tocaba Pete Best, pero ni sus compañeros ni los productores de la banda estaban conformes con su sentido del ritmo.

La llegada de Starr completó un cuarteto fabuloso, ya que además de tocar bien y simple, se hizo rápidamente amigo de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. A partir de ahí, fue imposible pensarlos por separado.

Entre las canciones que Ringo canta en la banda hay tres muy famosas: Honey Don’t, Con una ayudita de mis amigos (With a Little Help from my Friends) y Submarino amarillo. Luego de la separación de la banda, tuvo una importante carrera como solista.

A sus casi 80 años, Ringo Starr sigue girando por el mundo y promoviendo el mensaje de paz y amor.