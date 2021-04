Richie Kotzen y Adrian Smith lanzaron su primer disco juntos y es una obra de arte

Adrian Smith, de Iron Maiden, y Richie Kotzen, músico y cantante de Poison, The Winery Dogs y Mr. Big, entre otras bandas, se decidieron a grabar un disco luego de varios años de amistad y juntadas a zapar en sus casas. El hecho de que fueran vecinos desde hace mucho tiempo, facilitó las cosas, y luego de más de 15 años de amistad, lanzan este álbum debut que probablemente se convierta en una joya: “Smith/Kozen” es el nombre de este proyecto que se concretó a principios del 2020 y finalmente vio la luz el 26 de marzo de este año.

“Taking my chances”, “Running” y “Scars” fueron los primeros cortes de difusión antes del lanzamiento, y las críticas de la prensa especializada no tardaron en llegar, calificando al disco -solo con la muestra de estos temas- como la mejor producción discográfica del 2021.

En total son nueve canciones compuestas por ambos músicos, que se han encargado de las voces, guitarras y bajos. Asimismo, han contado con la colaboración del batería Nicko McBrain de Iron Maiden en el tema Solar Fire y del batería Tal Bergman, amigo y compañero de banda de Richie Kotzen, en los temas You Don’t Know Me, I Wanna Stay y ‘Til Tomorrow. Kotzen también se ha encargado de la batería en los otros cinco temas.

El lanzamiento se realizó en vinilo negro de 12″ con el sobre en relieve, digital (streaming y descarga) y edición limitada en vinilo de 12″ en colores rojos y negros, aunque es probable que a Mendoza solo lleguen por encargo.

En entrevista exclusiva con Los Andes, ambos músicos contaron cómo se cruzaron sus caminos profesionales y personales, por qué decidieron producir un disco luego de tantos años de amistad y cuáles fueron las estrategias para su realización.

¿Cómo nació la idea de tocar juntos?

-Adrian Smith: Me encontré con Richie hace unos años, en una vacaciones en California -un lugar encantador- comencé a conocerlo y nos hicimos amigos. Pero ya sabés, mientras nos hacíamos amigos, y compartimos salidas, nuestras esposas también se hicieron amigas. Luego nuestros caminos comenzaron a cruzarse cuando nos juntábamos a tener algunas zapadas, y todo comenzó a fluir y alguien sugirió que deberíamos intentar algo juntos. Fue grandioso desde el primer momento así que decidimos seguir adelante y hacerlo ahora.

-Richie Kotzen: Bueno, Adrian y yo somos amigos desde hace varios años y obviamente la mayor parte de de ese tiempo lo compartimos tocando solo por diversión y una de esas veces, la esposa de Adrian sugirió que deberíamos tocar juntos. Justo ambos tuvimos un tiempo libre, nos encerramos en una habitación y comenzamos a tirar algunas ideas para las letras y bueno, tenemos un álbum.

Terminamos de trabajar en la grabación hace aproximadamente un año Islas Turcas y Caicos, el cual es un lugar increíble en el Caribe, un ambiente maravilloso. Y como te digo, estuvimos trabajando en el disco y no pudimos visitar (hacer turismo), pero bueno, finalmente el disco está aquí y todos pueden escucharlo, así que estoy muy entusiasmado con eso.

¿Cuánto tiempo les llevó hacer el disco?

-Adrian Smith: Lo terminamos en alrededor de 6 meses, hicimos muy buenas cosas yo tenía que volver con Iron Maiden y Richie tenía sus proyectos, así que lo terminamos en 2020.

Tanto adentro como afuera del país, esperamos un par de meses y creemos que ahora es un buen momento para lanzarlo

-Richie Kotzen: bueno, fue hace bastante y como estuvimos mucho tiempo juntos, es realmente difícil calcular de verdad cuánto nos llevó pero creo que de principio a fin nos tomó unos trece días, con los tiempos muertos tal vez un poco más, y si pensamos en la mezcla tal vez un poco más porque tiene un gran trabajo de estudio.

¿Cuándo y como se conocieron?

- Richie Kotzen: Fue hace varios años, éramos amigos de amigos, y mis amigos hablaban con su esposa, luego nos encontramos en un bar, nos presentaron y así comenzó todo.

-Adrian Smith: Yo estaba en Los Ángeles, en una pequeña comunidad de músicos, ya sabes. Mi esposa también hace música y empezamos a visitarlos, a juntarnos con Kotzen allí a tocar y cantar, y nos gustaba mucho. Coincidimos en el blues clásico, basado en el rock y en el metal. Fue, probablemente, hace diez o quince años atrás, vivíamos a pocas cuadras de distancia y cuando vives en la misma zona te terminas encontrando en los mismos lugares.

La química que tenemos con Richie es impresionante, y pensé que teníamos una buena oportunidad de hacer algo como esto.

Richie, ¿a qué crees que se debe esa química?

Sí, yo también creo que tenemos una enorme química y en principio teníamos un montón de ideas entre los dos para juntarnos a cantar, que es la clave cuando no tienes una canción y antes de pensar en grabar una canción. Y se fue dando el hecho de presentarle una idea y que Adrian me dijera “sí, yo también tengo una idea para una canción” luego otra para un riff o para una letra, lo revisábamos y fuimos trabajando sobre ello. Y sí, tenemos mucha química, eso es cierto.

Richie, ¿Desde qué edad tocas la guitarra?

Empecé cuando tenía 7 años, tengo 51 años ahora así que he tocado la guitarra por 44 años, es mucho tiempo.

Adrian, ¿Cómo influyó el estilo de Richie Kotzen en este disco?

Creo que a él y a mí nos gusta el mismo estilo de música, y a él le gusta el rock clásico, se puede percibir en su música y en su forma de cantar. El rock clásico y el blues es lo que tenemos en común. Ya sabemos que él es un guitarrista muy versátil y un gran cantante, pero creo que lo más importante es la química. Ya sabés, cuando te acoplas con otra persona al mismo ritmo es algo difícil traducir en palabras y no importa quien sea porque hay algo más poderoso que es la química. Y con Richie tenemos la química de la música, así que decidimos mayoritariamente entre los dos lo que íbamos haciendo.

Richie, ¿Cómo influyó en vos que Adrian sea un poco mayor, en cuanto a experiencia?

Bueno, él es alguien que ha hecho mucho, como sabes Iron Maiden es uno de mis grupos favoritos durante mi crecimiento y fue ciertamente una gran influencia. Pero también creo que tenemos mucho en común aunque seamos de diferentes generaciones y nos complementamos muy bien porque tenemos los mismos gustos musicales, los mismos cantantes, y probablemente por eso pudimos trabajar colaborativamente tan bien.

¿Para el disco trabajaron juntos o por separado?

- Adrian Smith: Trabajamos juntos. Obviamente en Los Ángeles alguien sugirió que debíamos hacerlo. Ambos escribimos una idea y la ponemos ahí, luego el otro complementa sobre esa idea, la devuelve y así sucesivamente, de ida y vuelta. Así es como fue realmente. Nuestro estilo de composición se parece mucho a un juego de tenis amistoso en el que sólo quieres conseguir voleas de ida y vuelta.

¿Tenían previsto hacer alguna gira?

- Adrian Smith: Sí, lo teníamos planeado para después de la salida del álbum, que fue hecho antes de la pandemia. Pero luego tuvimos que postergar esos planes. Quién sabe lo que ocurrirá a lo largo del año. Por suerte pudimos mantener el lanzamiento del disco, y realmente queríamos hacer una gira, pero por ahora está en el aire. Pienso que tal vez podamos movernos en algún momento del año. Es una pena porque estamos muy orgullosos de este disco y realmente queremos salir a tocarlo en varios escenarios, quién sabe. Realmente espero que volvamos a la normalidad y podamos salir a presentarlo

- Richie Kotzen: Bueno, originalmente sí teníamos planeado salir de gira en abril pero lamentablemente por la situación mundial del covid no lo pudimos hacer. La realidad es que estamos atados de manos, pero esperamos que pronto podamos salir y tocar en vivo en Estados Unidos y Latinoamérica. Lo cierto es que por el momento no es seguro y no tenemos permitido hacerlo.

¿Tal vez vengan a Argentina?

- Richie: Por supuesto, trataremos de tocar en todos los lugares que se pueda, veremos qué se puede hacer