Ricardo Montaner lanzó su nuevo disco “FE” donde conversa íntimamente con Dios

Una de las principales características que reconocemos de la familia Montaner es su eterna devoción a Dios. A través de su música y su palabra, hacen llegar al mundo su creencia y fe.

No es extraño que Ricardo haya plasmado en su nuevo disco una especie de entrega fiel a sus creencias y convicciones. Con “Fe”, este álbum que prensentó el 31 de mayo, el cantautor invita a voltear a vernos como humanidad y redescubrir los espacios que vemos abandonados.

“Nació en época de pandemia, siento que es un canto de esperanza. Si esta pandemia algo nos ha enseñado es que no tenemos el control remoto de la vida, sino que lo tiene Dios. Es imposible seguir transitando la vida con una bandera que dice ‘yo no creo’, eso no existe. Después de un año y medio que llevamos de esta situación que es interminable, gente cercana que se va yendo, es un dolor interminable y una eterna agonía, y el único que puede sacarnos es Dios”, expuso en conferencia de prensa con medios de Latinoamérica.

En lo musical, su familia fue protagonista al igual que él. Tanto sus hijos como su esposa Marlene, aportaron en la composición y producción visual de sus temas, sumado a que participan productores como Darío Moscatelli, Richi López, Julio Reyes Copello, Yamil Marrufo y JonTheProducer.

“En el disco no solo me ayudan mis hijos sino sus amigos también. Hoy los principales productores de mis álbumes son los amiguitos de mis hijos, me he asociado con gente nueva, con una calidad humana maravillosa y que a la vez están actualizados con lo que esta pasando en materia musical en el planeta -cuenta- Nosotros los artistas no podemos quedarnos quietos. Creo que la única manera de que la gente continúe apoyándote y estando cerca del artista es actualizándose. Yo pienso que, tanto en la vida como en la música, lo mejor está viniendo.”

“FE” está rodeado de nuevos sonidos que surgen e influencias musicales que cada vez ganan más y más terreno en la industria musical. Tras 40 años de trayectoria en la música, Ricardo ha comenzado a transitar una nueva etapa en su carrera.

Con la compañía de sus hijos, el 12 de junio se presentarán por primera vez en un show como Los Montaner, donde habrá música de cada artista de manera individual, sumada a canciones donde las voces se fusionan.

“Por primera vez nos reunimos en un escenario todos, cada uno con sus canciones y luego tendremos momentos juntos en el escenario. Se presenta de manera global el 12 de junio y eso me tiene muy contento, la venta de los accesos ha sido muy veloz y buena.”

Trabajo y familia: dos pilares que se unen

En los últimos años, este grupo de personas se ha convertido en una de las familias más reconocidas del mundo. Con sus hijos en el mundo musical, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo, Ricardo emprende un nuevo camino que incluye a cada uno de ellos en sus proyectos tanto personales como profesionales.

En ese sentido, parte de la conferencia rondó en los sentimientos que lo invaden a la hora de trabajar con sus hijos. “Es muy divertido y me obligan a estar en ejercicio, estar actualizado. Si van a hablar de la última canción de Bad Bunny, tengo que estar actualizado para que no vengan a enseñarme a mí. Soy fan de la nueva generación de artistas, me he influenciado de sonidos que verán en este disco, los arreglos tienen que ver con ello y el estar actualizado se lo debo a ellos.”

La familia Montaner cada vez gana más seguidores y se presentarán el 12 de junio en un show por streaming y presencial. Gacetilla

Aunque, además de su felicidad sobre el escenario con ellos, debajo también se encuentra un gran pilar para su carrera. Por ello, Ricardo habla sobre la influencia y el apoyo que recibe de parte de su mujer Marlene, con quien lleva más de 30 años en pareja.

“Creo mucho en el matrimonio, creo en lo que una pareja junta puede lograr. Trabajamos mucho juntos, ella es siempre el catalizador en donde yo deposito inclusive mis dudas sobre el trabajo. Muchas veces cuando uno escribe o graba, pierde la objetividad, y necesitas que alguien lo mire de afuera y te de la visión exacta. Este album paso primero por el filtro de la Sra. Montaner.”

Su fiel devoción

Si bien siempre fue un hombre de fe, los últimos trabajos de Montaner reflejan más devoción que nunca. Este aspecto genera mucha curiosidad en el mundo a la hora de volver a sus raíces y apreciar el largo camino recorrido.

¿De dónde surge su fe ciega? “Me gustaba irme con mi guitarra a instituciones donde había chicos con capacidades diferentes. Cuando iba para allá, yo sentía que Dios me ponía una labor ahí -cuenta- Por otro lado, tenía la costumbre de ir con mi mamá a la iglesia y había algo que me sensibilizaba, no sabía que algún día iba a ser un hijo tan directo de Dios. Fue una evolución dentro de mí, hasta que un día me di cuenta que no tenia nada que averiguar porque la fe es cerrar los ojos y dejarte llevar porque sabes que vas en confianza.”

Junto a Juan Luis Guerra lanzó "Dios así lo quiso" y ya cosecha más de 20 millones de visitas. Gacetilla

En tiempos como los que corren, creer y aferrarse a algo puede ser una salida muy efectiva para la humanidad. Fue a ese aspecto al que apuntó el cantautor a la hora de trabajar en un disco que, no sólo transmitía un mensaje personal y cumplía una especie de misión desde su parte, sino que también intenta llegar a la mente y corazón de sus oyentes.

En relación al impacto que genera este disco, Montaner expone: “Yo espero que impacte a la comunidad que no cree, porque de alguna manera la comunidad creyente ya cree, puede gustarle mas o menos mis canciones, en este caso no ganaremos una nueva oveja para el rebaño. Aquí hay que ver que tanto puede impactar en la fe de alguien que no cree y como impacta un pensamiento mío para que esa persona que no se ha detenido a ver a su alrededor se ponga a pensar y quiera tener lo que yo tengo.”

Aunque hoy por hoy, la religión no es algo que esté bien posicionado debido a grandes conflictos que se han desatado de parte de las instituciones religiosas y la comunidad.

En ese aspecto, el cantante responde: “La gente que no ha sido tocada por el amor de Dios tiende con ánimos de preservarse rechazar cualquier posibilidad de que alguien se le acerque con la biblia. La gente ha sido muy dañada por las instituciones religiosas y esa misma herida que la gente ha podido tener con una organización religiosa, eso los ha alejado de estar cerca de Dios. Nuestra labor como cristianos es criticar menos y parte de la labor de un buen cristiano, es salir a la calle y tocar almas, desde el punto de vista espiritual y humano. Saber entender cómo acercarse y hacerlo con la suficiente sutileza y respeto, para que esa institución que lo ha lastimado no vuelva a suceder.”