Ricardo Montaner Lanzó “El día que me quieras”

El cantante Ricardo Montaner lanzó ayer su sencillo “El día que me quieras” como un adelanto de su próximo disco “Tango”, un regreso a sus raíces argentinas tras una vida en Venezuela y Miami.

“‘El día que me quieras’ es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”, dijo Montaner, nacido en Valentín Alsina, en el sur del conurbano bonaerense.

El videoclip de la canción, que se estrenó ayer a las 19 en su canal de YouTube, fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tucci en el legendario “Café De Los Angelitos”, lugar que desde fines de 1800 forma parte de la historia del tango.

Así, el cantante de “Cachita” pega una vuelta hacia el sur del continente y, como puerta de entrada, eligió la emblemática canción de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, grabada por primera vez el 19 de marzo de 1934.

Hasta el momento existen unas 200 versiones del tema, entre las que se destacan la de Luis Miguel, en su álbum “Segundo Romance”, de 1994; Plácido Domingo; Pablo Milanés; Nacha Guevara; Mercedes Sosa, en el álbum “A quién doy”, de 1980; Lito Nebbia; Julio Iglesias; Ismael Serrano y Andrés Calamaro.

La canción quedó para uso público el 1 de enero de 1965, treinta años después del fallecimiento de Gardel y Le Pera, en Colombia.