Ricardo Darín aborda una vez más la historia argentina en el documental “2001: el año del corralito”

“Mientras algunos perdían sus ahorros, otros no conseguían trabajo, muchos sufrieron saqueos y miles pasaron hambre. El corralito, los bonos, las deudas en dólares, la represión”.

El compromiso y dedicación que Ricardo Darín tiene por su país e historia es innegable. El actor ha participado a lo largo de su carrera de diferentes proyectos relacionados con nuestras raíces, historia y recorrido social, político, económico, entre otros aspectos.

Ahora, una vez más Darín pone su voz para narrar una de las épocas más críticas de la historia argentina. A 20 años de la crisis económica que dio vuelta por completo el país, History presenta “2001: el año del corralito”.

El nuevo proyecto se trata de un documental narrado por el actor y contado por sus principales protagonistas para revivir, conocer y entender qué sucedió durante los acontecimientos que configuraron el fenómeno conocido como “El Corralito”.

Voces como las de los ex funcionarios Domingo Felipe Cavallo, Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Meijide y Ramón Puerta, la economista Cecilia Todesca Bocco, los politólogos Rosendo Fraga y Mariano Caucino, las periodistas María O´Donnell, Reynaldo Sietecase y Fanny Mandelbaum, el senador del Partido Justicialista Oscar Lambert, entre otros bancarios, testigos, ahorristas y demás fuentes, son quienes narrarán una de las épocas más complejas de la historia del país.

El documental estrena por el canal de History hoy a las 21 horas, mientras que también se encuentra disponible en la aplicación History Play.

El punto de partida se centra en 1991 con el inefable Plan de Convertibilidad en donde un peso era equivalente a un dólar. A partir de allí, el documental de una hora busca desandar los motivos, los planes y las medidas que se tomaron de parte de los mandatarios.

A 20 años del corralito

En una rueda de prensa programada por History, el multifacético actor narró en primera persona algunos de los detalles relacionados con la producción, la historia, sus ideas y posturas frente a la situación que el país vivió en aquel entonces, y en la que se encuentra 20 años después.

Desde el principio, el actor explica que si bien él no vivió una crisis extrema como fue el caso de millones de argentinos, también estuvo afectado por este corralito que marcaría un antes y un después en la historia.

"Es doloroso recordar, pero es mucho más doloroso no tener memoria. El dolor de no tener memoria afecta el futuro, afecta el presente, a nuestros hijos, nietos, todas las sociedades.”

“Sé de gente, familiares, mi madre misma que sufrió muchísimo y a todo el pueblo, el dolor, la tristeza, el abandono, el atropello en sí mismo fue realmente todo muy doloroso”, dice Darín.

Aunque reconoce que este dolor, es el único que hará que la historia no vuelva a repetirse. “Dejó una huella muy marcada, es doloroso recordar, pero es mucho más doloroso no tener memoria. El dolor de no tener memoria afecta el futuro, afecta el presente, a nuestros hijos, nietos, a todas las sociedades.”

Hoy a las 21, en un estreno especial por el canal History, el actor se reencuentra con los argentinos que quieren repasar la historia. Conocer los matices de una de las crisis más importantes de nuestro país.

"Que tengamos al alcance de la mano los elementos para aprender no significa que aprendamos. "

Rememorar aquellos días en los que la gente podía extraer solo 250 pesos por semana de los cajeros automáticos y no se podían cobrar cheques por ventanilla, donde su dinero se devaluó un 300% y cómo todo esto llegó tras la década en que Menem se encontró a la cabeza del poder.

Además, tendrá repeticiones los días lunes 6 a las 18, miércoles 8 de diciembre a las 22 y el domingo 12 de diciembre a las 23 horas. Además, el documental se encuentra disponible en History Play.

Darín en primera persona

Como es habitual en la carrera de Darín, el actor contó que cuando fue convocado para el proyecto se encontraba trabajando en otro proyecto relacionado con la historia argentina. La película se llama “1985″ y aborda el juicio a las juntas militares.

En ese sentido, relató que su convocatoria incluía intervenciones físicas de él. Sin embargo, sus posibilidades se limitaron a prestar su voz. Sin embargo, la relación del actor con la plataforma cada vez es más y más consolidada.

En diferentes momentos, el actor fue narrando su propia experiencia a la hora de llevar adelante este documental. Expresando su propia opinión sobre la realidad argentina y la situación económica, política y social que aún se vive en nuestro país, Ricardo Darín fue desandando algunas temáticas clave.

- ¿Cuáles fueron tus conclusiones tras el documental?

El haber atravesado la experiencia de narrar las distintas situaciones, escenas y relatos que se van sucediendo te hacen no sólo recordar, rememorar y revivir situaciones, sino que en forma encolumnada cuando uno empieza a observar a la distancia y objetividad, hay mucho para aprender. Después ya queda en nosotros si lo incorporamos como un aprendizaje, pero los datos están y las muestras son muy claras.

En el documental se recorrerá la historia del país desde la década del '90 con la presidencia de Menem hasta el corralito y el corralón, provocados a partir de 2001.

- ¿Cómo es la experiencia del documental?

Vamos a atravesar en el documental zonas de dolor, pero también de esperanza porque nos damos cuenta cómo los pueblos reaccionan a las injusticias. Creo que hay muchas lecturas posibles para sacar de este proyecto y probablemente están relacionadas con cosas que ocurren hace mucho tiempo en Latinoamérica.

- ¿Por qué sucede que Argentina está en crisis continua?

Que tengamos al alcance de la mano los elementos para aprender no significa que aprendamos. Nuestra democracia es joven, sigue siéndolo aún hoy. Esto creo que nos lleva a estar en una posición se podría decir ‘privilegiada’ a la hora de tratar de leer entre líneas los males que nos hacen atravesar una crisis detrás de la otra.

Hay quienes están empecinados en nuestro país en creer que la verdad es blanca o negra, que estás de un lado de la vereda o del otro. Nuestro país a esta altura debería encontrar un acuerdo que se discuta, se debata, se pelee como debe ser, con idea, y proponernos tratar de recuperar ese país que soñaron nuestros antepasados y que por algún motivo no supimos construir.

Ricardo Darín prestó su voz para narrar uno de los hechos históricos más significativos de nuestro país.

- ¿Qué podés contarnos sobre los contenidos de archivo que componen el documental?

Yo confieso que me sentí impactado cuando vi todos los elementos que componen el documental. Impactado por cosas que yo pensaba que sabía o recordaba, y que no recordaba con plenitud. Me parece inteligente y sensible destacar que un documental de estas características no se para solamente sobre el material investigado, sino con las cabezas y sensibilidades que hay detrás del proyecto. Y reitero, para algunos será muy doloroso recordar algunas circunstancias, pero es mucho más doloroso no tener memoria porque tenemos la obligación de mirar para adelante, tener una esperanza no tonta ni ingenua sino basada en principios reales y verdaderos. Y para eso es importante mirar este documental con conciencia y anotar, hay lugares por lo que no deberíamos volver a pasar.

- ¿Cuál es la importancia de la memoria en hechos históricos de este calibre?

Lo que ocurre creo yo, lo que atenta contra la memoria es la ametralladora de datos permanentes y diarios que recibimos. Hoy en día la información se nutre de un ciclo y de una frecuencia inusitada, y a veces nuestra procesadora no da a basto. La importancia de un dato o noticia es sepultada por la que viene detrás, por lo que nuestra memoria sufre en este proceso. Tenemos que aprender, en términos digitales, separar las carpetas para que no se nos confundan. Para que lo verdaderamente importante sea una cosa, lo emergente o urgente otra, y las notas de color en otra.