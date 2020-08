Ricardo Arjona: “mi lujo es escribir lo que se me da la gana”

“Yo también acabo de prepararme un mate”, avisa Ricardo Arjona desde el otro lado de la línea telefónica. El comentario sería irrelevante, si no fuera porque el cantante y autor guatemalteco de 56 años lo hace desde algún lugar de Miami, donde con ese rasgo de argentinidad atraviesa la extensa cuarentena en familia, junto a su esposa Deisy Arvelo, y sus hijos Ricardo Jr. y Nicolás.

“Miami es uno de los focos más importantes (de la pandemia) en los Estados Unidos. Está muy complicado. Aquí hubo mucho descuido. Nosotros estábamos a punto de decir: ‘Si quieres venir a la fiesta de Nico, pues vacúnate.’ Aquí está muy jodido. La gente, inmediatamente después de que dejaron salir un poquito, armaba fiestas que daban ganas de dos cosas: o de putearlos... ¡O de ir! (Risas). A la primera salidita que les dieron se volvieron locos. Muy típico de Miami”, resume Arjona.

Aún así, el cumple de Nico no es lo único que el artista tiene para festejar. Desde el jueves su álbum “Blanco” (primera parte de un combo que se completará con la publicación de “Negro”) está disponible en todas las plataformas digitales, luego de un lanzamiento atípico que consistió en la publicación de un tema por semana, desde fines de abril, mientras el acceso al disco completo sólo se mantenía reservado para los miembros del exclusivo MundoArjona. El lanzamiento incluye como bonus una nueva versión del tema “El amor que me tenía”, en dueto con el español Pablo Alborán.

La ocasión parece haber convencido al artista de que bien valía romper un silencio de casi tres años sin dar entrevistas exclusivas. “Han pasado 200 cosas desde entonces; 198 fueron malas, y dos buenas: una se llama ‘Blanco’ y la otra, ‘Negro’”, sentencia.

De esas últimas dos quiere hablar Arjona, y de la decisión casi accidental de dejar a mitad de camino el proyecto “Mujeres”, que consistía -o aún consiste- en una decena de duetos con igual número de cantantes femeninas- para embarcarse en un plan que concluyó con 24 canciones grabadas en Abbey Road junto a un grupo de músicos extraordinarios.

-¿Para qué te sirvió grabar en Abbey Road?

-Creo que Abbey Road generó una emoción compartida, porque es estar tocando un poco la historia, lo cual genera una adrenalina especial. Pero además, lo que estábamos buscando no era imitar las canciones que se hicieron ahí, pero sí el sistema con el que se grabaron grandes discos. También es verdad que ahí pedís un piano de cola Steinway de cola o el Yamaha 2020, y te lo tienen en cinco minutos. Pero el chiste era usar todos los juguetes de Los Beatles, lo que usaron ellos ahí, con el mismo sonido. Hay algo que tiene que ver con el sonido del lugar y los instrumentos que te lleva a otra parte. Es lo importante y simbólico de este proyecto.

Esta independencia es mi lujo

-¿Cómo recordás los tiempos cuando se podía girar?

-Cuando salimos de gira, somos 45 personas, de las cuales 44 protestan airadamente preguntándome qué carajo hace la número 45, que viaja conmigo, tiene un sueldo y básicamente no hace nada. Es el tipo que si le pido algo me dice “agarralo vos”. Trabaja de eso. Es el más importante de los 45, porque es el que me pone los pies en la tierra. Yo lo pienso así. A mí no me gusta que me celebren. El serio conflicto que tengo con la industria, con los presidentes de las compañías, es que todos me quieren tratar de manera especial, y yo aborrezco eso. Porque no me gusta la falsedad. No creo que la gente esté para tratar bien a todo el mundo. Cuando un director de una compañía tiene que ser mariachi a las 10 de la mañana, rockanrolero a las 12, regional mexicano a las 3 de la tarde y jazzista a las 6, y con todos tiene que quedar como que le gusta lo que hacen... ¡Mierda, algún grado de falsedad está generando! Y no voy con eso. Voy más con el tipo que me habla de frente y que me dice las cosas como son.

-El problema es que hoy las opciones parecen estar reducidas a coincidencia o escrache. Mientras más se habla de tolerar la diversidad, más se descalifica al que piensa distinto.

-Es un tema complicado. La gente está sectorizando más que nunca, queriendo no sectorizar. Decir que “todos los negros son maravillosos” es sectorizarlos. Es convertirlos en una raza distinta, en gente de otro planeta. Decir que “todos los gays son maravillosos” es convertirlos en otra cosa. ¿Por qué no decir que algunos son fantásticos y que otros que son un desastre? Hay gente que te cae bien, que te resulta interesante, y lo demás es lo de menos. Pero esta gente, con afán de quedar bien con todo el mundo, lo único que logra al final del camino es sectorizar más que lo que está sectorizado actualmente.

-¿Te sentís condicionado por todo esto al escribir?

-Ya no. Creo que la más grande de mis excentricidades, hoy, es hacer y escribir lo que me da la gana. Es mi mayor lujo. Algunos se compran un Lamborghini; yo hago lo que me da la gana. Ya no tengo que ir por los frijoles o por el asado. El lujo que me doy hoy es que ésta sea la única entrevista que voy a hacer con este proyecto, porque no me gustan y ya no quiero hacerlas. Esa es una excentricidad. Es mi lujo. Entonces, si se me atraviesa una frase y la tengo que repensar por lo que pueda decir la gente, es como regresar 25 años. Ya no estoy para eso. Creo que uno ha recorrido un camino, que no es fácil. Has pasado por muchas cosas. Has sonreído sin ganas un montón de veces, lo cual es una mierda para la salud.

Días de pandemia

Con “Negro” también terminado, sin conciertos, sin giras y sin un desenlace inmediato a la vista de la situación provocada por el coronavirus, Ricardo Arjona confiesa tener “el culo cuadriculado de tanto leer y de tanto escribir”. “Corro por las tardes para que la circulación no me ponga en pausa”, dice, y destaca el ejercicio cotidiano de improvisación que practica en lo personal y también en lo laboral.

“No podés pasarte toda la vida echando la culpa de lo que te pasa, porque entonces nunca vas a corregir las estupideces que estás cometiendo. Yo podría haber dicho: ‘El virus me mató el proyecto en el que trabajé tanto.’ Pero no. Teníamos que ponernos creativos de verdad, y eso fue exactamente lo que hicimos”

-Le dedicaste la canción “Ella baila sola” a Verónica Luque, la chica argentina a la que visitaste mientras luchaba contra el cáncer, y que finalmente murió en abril de 2019. ¿No temiste que fuera tomada como un golpe bajo que buscaba aprovecharse de la situación?

-Sin duda estuvo presente eso. Primero dudé en si grabarla o no, y en si ponerla en el disco o no. Pero el caso de Verónica fue mas fuerte que yo. A mí me afectó directamente lo que le pasó, y no se trató de la ráfaga del momento en que la visité. Hubo lecciones de guitarra que siguieron, un contacto posterior durante el cual me fui enterando de lo que iba pasado con ella cuando ya parecía que se había recuperado y volvió a recaer. Era un personaje inmensamente emblemático para mí, porque he tenido gente muy cerca que se ha derrumbado.

-¿A qué le tenés miedo?

-Le tengo mucho miedo a mi cabeza. Mucho miedo, de verdad. Porque no he conocido nada, ni nadie que pueda jugarme peor que ella. Le pasa a casi todo el mundo. Pero no todo el mundo lo identifica como un miedo, ni como un perverso que va por dentro. Le tengo mucho miedo a ese otro yo hijo de puta que llevamos dentro, que cuando le da por tratarte mal, lo logra. Por eso, trato de mantenerme lo suficientemente ocupado, para no darle ningún espacio para que salga a contarme cosas. Si no tenés cosas para hacer, le estás dando chance a la cabeza para que se ocupe de tí.

-¿Cuánto más estás compartiendo con tu familia ahora?

-Mucho más. Nos ha venido más que bien. Estar cinco meses en mi casa es algo que nunca pasaba. Mi mujer se ha de estar volviendo loca por que vaya a hacer alguna promoción de radio... ¡En Luxemburgo! Porque también se da eso. Te acostumbrás a ese noviazgo de irte 15 días y regresar como novio cariñoso, y luego te volvés a ir. Entonces, cuando te quedas cinco meses en su casa es como una rutina.

-Me darías un gran título si me dijeras que durante la cuarentena te aburriste de tu esposa...

-¡No, no me aburrí! Disfruto mucho mi casa. Son como un cable a tierra que me ha venido bastante bien. Tenemos que aprender a sacarle las cosas buenas a esta mierda que estamos pasando.