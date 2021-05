Remodela sin obra, la propuesta para poder darle una nueva imagen a tus ambientes

El canal Más Chic estrena la nueva serie “Remodela sin obra” de la mano de la decoradora de interiores Julia Vasile, en la que enseña a desplegar la creatividad y aplicarla para renovar de manera práctica y económica los espacios del hogar. El nuevo ciclo se estrenó el martes 4 de mayo a las 16. La primera temporada cuenta de 8 episodios y se emitirá los martes y jueves a las 16 y 20.30 , con repeticiones los sábados y domingos a las 18 y 22.

Lo interesante del ciclo, además de la temática de remodelación en sí, es que todos los trabajos se realizaron en casas reales, de personas que son seguidoras de Vasile en redes sociales.

La argentina Julia Vasile, que actualmente se encuentra residiendo en Brasil pero trabaja para Buenos Aires, se consagró en las redes sociales como la decoradora de interiores que renueva hogares con poco presupuesto.

“Lo novedoso de este programa es que surge de una propuesta de Instagram, donde hicimos una convocatoria abierta” comienza explicando Vasile, en una nota con Los Andes.

Según cuenta, siempre tuvo el sueño de hacer un programa de televisión y en esta oportunidad pudo ensamblar ambas cosas “Las redes son espectaculares para todo lo que sea instantáneo, hago todo en mis redes, pero para contar historias más grandes se necesita una producción y gente que sepa contar una historia en un programa. Entonces así fue como la gente de Más Chic se contactó conmigo, grabamos un piloto a principios del año pasado y obviamente por la pandemia pasó un montón de tiempo hasta que realmente pudimos realizarlo”.

Si bien la idea inicial se desarrolló en Buenos Aires, la idea inicial era hacerlo en distintas provincias “pero por el tema de pandemia no se podía”. Vasile contó cómo se realizó la selección de ambientes que aparecen remodelados en la serie “La gente fue convocada desde el blog y todas las casas que fuimos a visitar son de seguidores”. La convocatoria tuvo impacto inmediato, y la producción comenzó a recibir miles de ofertas de personas que querían que Julia fuera a sus casas: “mandaban fotos del ambiente que querían remodelar, así que lo más divertido fue esto porque íbamos a casa de seguidores reales. Al comienzo no lo podían creer, las historias que hay detrás son buenísimas”, recuerda.

Luego de un año (el piloto se había realizado en febrero 2020) la producción se dispuso a concretar esta idea “estuvimos todo febrero visitando 8 ambientes diferentes de 8 casas distintas. Había una cocina, un playroom, un cuarto de adolescentes, un patio, un jardín y un cuarto matrimonial” detalla.

Tips y consejos para cuidar tu casa .

“Lo bueno que son los seguidores reales, los amigos nos llamaban para ver si era cierto y cuando empezábamos me llevaba los dueños de la casa para que no vieran y que no estuvieran chusmeando lo que estaba haciendo, así que hasta el final no los dejaba que entren”, cuenta entre risas.

En cuanto a los cambios que realizó en los ambientes elegidos, Julia cuenta que “a todos les encantó, porque hice cosas visualmente atractivas. Te imaginas que vengan y te decoren todo en dos días, es espectacular porque son cosas bastantes genéricas y que están en tendencia”, subraya.

Lo atractivo de esta propuesta también pasa por el nombre, porque muchas veces queremos cambiar nuestros ambientes, pero la sola idea de comenzar a romper muros, contratar encargados de obra, albañiles y más, nos limita en las potencialidades que puede tener un espacio de nuestra casa. “El programa se llama Remodela sin obra que es el concepto de hacer un cambio visual rotundo sin romper, y como hago yo, de ir explicando el paso a paso, te animas a hacerlo vos mismo”.

Julia es hiperactiva, divertida, creativa y con muchas ganas de ayudar a que otros puedan vivir en un ambiente agradable. Esto se nota en sus redes. Una de sus primeras propuestas que creó fue el perfil de Instagram fue Deco por dos mangos, que en su bio se presenta con un “Casas ideales con recursos posibles” y agrega “ideas inspiración y tutoriales para dejar tu casa linda sin gastar una fortuna”. Un gran concepto si tenemos en cuenta que muchas personas se encuentran en sus casas por la pandemia, con mayor tiempo disponible pero menos recursos.

Haciendo una recorrida por sus redes, se observa un gran trabajo de empapelados, lo cual llevó a la pregunta obligada de si se vuelve a usar este estilo tan propio de los años 80. “En el programa lo voy a mostrar sólo una vez porque lo que hago es enseñar todas técnicas diferentes en cada edición”, pero aclara que “yo tengo mi línea empapelados que están dibujados a mano por mí, entonces obviamente yo los uso. Ahora ganamos la distinción Sello del Buen Argentino, así que los empapelados están con ese sello y es un honor”. En este sentido explica que son creaciones propias en las que busca expresar su creatividad “están dibujados a mano, es un trabajo que hicimos con mi socia en pandemia, de madrugada, mientras estábamos con los chicos en casa”, cuenta siempre entre risas.

“Trabajamos con diferentes técnicas, se dibuja mucho con tablet pero empezamos los trazos en papel, bocetando con técnicas manuales, y luego pasamos a todo lo digital para terminar de procesar las imágenes. Son diseños muy creativos porque al ser decoradoras también intentamos que no sean solamente lindos sino que los los ambientes no queden recargados. Se tienen varias cuestiones en cuenta”.

La restauración de muebles también está contemplado en el programa .

La decoradora, que reparte su tiempo entre sus hijos y los diseños de su empresa de empapelados, en sus comienzos se formó como publicista y terminó estudiando Diseño de Interiores. En “Remodela sin obra” muestra que es posible remodelar un espacio por completo sin la necesidad de estar en obra, es decir sin romper o cambiar estructura. Su creatividad no tiene límites y en esta serie comparte todos sus secretos para remodelar de manera fácil, rápida y a bajo costo.

Teniendo en cuenta que su propuesta apunta a que cada persona pueda realizar estos trabajos por sí misma, le consultamos acerca de qué elementos básicos recomienda ella que debemos tener en una caja de herramientas. “Lo básico de mantenimiento, porque pensamos que sólo en casa se rompen las cosas, pero es que toda casa necesita cuidados. Y si vos sabés hacer ese tipo de trabajos te evitas un montón de dolores de cabeza, por lo tanto yo le recomiendo a todos que tengan un taladro percutor que te va a permitir ajustar tornillos, montar muebles, colgar cosas. La verdad es que se usa para todo”, y agrega “para el taladro percutor, (debés tener) un kit de mechas también, destornilladores normales, martillos, clavos, tornillos, arandelas.También tener un buen sellador, buenos pegamentos de contacto, los cueritos para las canilla y una pinza pico de loro que te ayuda”. En cualquier caso, Julia recomienda “ir metiendo mano para perder el miedo”.

Por último, consultada acerca de cuáles son las tendencias de la temporada en cuanto a decoración, se mostró reacia a hacer sugerencias en ese sentido ya que se declaró partidaria de encontrar un estilo propio con las cosas sean de gusto personal. “Yo soy anti moda y anti tendencia.Trato de sacarlas mucho de ese rol que se impone porque quieren lograr con las casas lo mismo que se ha logrado con la ropa: qué necesites que esté actualizada. Por ahí una casa que está decorada hace 10 años y estás cansado de verla, entonces tenés que hacer cambios que te hagan sentir contento. Pero mi visión de la decoración es mucho más atemporal. Siempre les aconsejó decorar como les gusta y no para los demás. Que les encante su espacio es lo primordial, no importa la moda, no importan los colores, no me gusta imponer mi estilo sino de ver qué te gusta para poder darte recomendaciones”, sostiene. “Incorporar el color a los ambientes es un tema muy personal”, concluye.