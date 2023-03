Receta: Matambre relleno al horno

Este famoso corte Argentino se encuentra ubicado a lo largo de la parte delantera central de la media res. Esta capa de carne se saca de entre el cuero y el costillar. Es una carne plana con grasa en una de las caras.

En otros países se conoce como: Colombia “sobrebarriga”; Panamá “falda blanca”; México: “suadero”; EEUU: “Rosemeat”; España: “aleta”, etc. La forma de llamarlos cambia, lo que no cambia es el temor a que su consistencia después de la cocción no cumpla con las expectativas, para ello les dejo algunos consejos para ablandarlo: 1. Hervir con leche, 2. Hervir el caldo muchas horas, 3. Usar olla a presión, 5. dejar la noche anterior en jugo de limón, 6. Dejar la noche anterior en leche, 7. (no comprobado) introducirlo en agua con hielo en el momento que lo sacamos de la parrilla, dicen que el golpe térmico ayuda a ablandarlo, si lo hacen después me cuentan como resultó.

Hoy les traemos: Matambre de vaca relleno con ricota y morrón, al libro.

Ingredientes

Matambre vacuno

Pimiento rojo

Ajo

Albahaca

Semillas de sesamo

Aceite de oliva

Ricota

Queso mozarella

Cebolla

Miel

Piola y aguja

Paso a paso

Para el relleno

Asamos los pimientos y retiramos la piel. Picamos la cebolla bien finita y caramelizamos con un poco de azúcar o miel. Cortamos el queso mozarella en tiritas.

Para el pesto

Asamos media cabeza de ajos con oliva. En un bowl colocamos los ajos asados, la albahaca, las semillas de sésamo y el aceite (yo use aceite de pimiento), procesamos hasta que quede una pasta.

Para el armado

El matambre debe estar la noche anterior en leche, lo retiramos de la leche y le quitamos la capa de grasa con un cuchillo bien afilado. Colocamos con la grasa para arriba y untamos con el pesto. Luego agregamos el morrón, la ricota, la mozarella y la cebolla caramelizada, en el medio de la pieza y transversalmente. Te aconsejo que busques que las fibras del matambre esten perpendiculares al roll. Cerramos los 2 costados como si fuera un libro. Con una aguja y piola cosemos los contornos. Untamos con más pesto y llevamos al horno suave por 2 horas en una bandeja con oliva.

