Realismo mágico y criptoarte: Magalí Riera nos presenta su obra

“El arte es un lenguaje en sí mismo, por eso es tan difícil de definir con palabras”, dice la artista plástica Magalí Riera cuando nos proponemos hablar sobre su trabajo. Es difícil, sí, expresar de forma verbal lo que es en sí una forma de vida.

Reflexiva, comprometida, curiosa, Magalí Riera reconoce que este lenguaje la acompaña desde su primera infancia. “Esa es mi gran certeza”, asume, antes de definirse en toda su multiplicidad: “Soy artista plástica, diseñadora de interiores, criptoartista, docente de artes visuales, mamá x4, esposa, hija, hermana, amiga, investigadora y curiosa incansable, creativa, soñadora, espectadora y mediadora”, dice.

Riera, quien tiene larga experiencia como docente en escuelas primarias y un paso por la penitenciaría que marcó su forma de ver el mundo, llamó la atención de colegas y coleccionistas esta semana. Resulta que es una artista pionera en Vsion NFT marketplace, una novedosa plataforma que permite la adquisición de obras de arte en un ámbito de seguridad informática y con sello de autenticidad digital, lo que es una garantía no solo para los artistas sino para los coleccionistas que elijan este medio para comprar arte.

Lienzo y significados

“En este recorrido he aprendido a no separar mis intereses, aceptar que todo esto y más convive en mí y conforma mi todo, un todo que se vuelca a la pintura desde el lado más profundo”, explica Magalí sobre su universo creativo. “Realmente es lo que me permite jugar libremente sobre el lienzo”

“Asumo así mi visión particular del mundo, inspirada por la naturaleza que me rodea y me maravilla, y asumiéndome yo integralmente”, define.

-¿Cómo es tu forma de trabajar?

-Me capacité en diferentes técnicas, pero encontré una conexión profunda con las tintas y el poder de un punto modificando el plano. Cada trazo me deslumbra, me interpela. Por esto trabajo a mano alzada y sin boceto previo.

-¿Qué temáticas te interesan?

-Tengo la libertad, por ejemplo, de tomar objetos ordinarios de la vida cotidiana como la escalera (por la que tengo fascinación) y despojarla de su sentido práctico para convertirla en una trama que invita a meterte dentro, en ritmo, en secuencias, en puentes que conectan, en planos que suben o bajan indistintamente, en árboles y paisajes. En fin, en convertirlas en algo que yo llamo “realismo mágico”.

-¿Sufrió algún cambio tu arte a raíz de la pandemia?

-Hoy sabemos que la pandemia nos sacudió a todos, en distintos aspectos, muchas pérdidas, miedos y pocas certezas.

-¿Cómo fue tu caso?

-En lo personal me ayudó mucho a poder hacer una pausa y mirar hacia adentro, trabajar mi ser integralmente, meditar, tener una alimentación consciente, hacer actividad física y volver a lo esencial, sacando lo prescindible. Estas decisiones tuvieron un gran impacto en mí y obviamente en mi producción artística, en la que se filtraron inquietudes y preguntas como el volver a la materia, al inicio, si los materiales de mis obras eran de uso consciente, el impacto ambiental que produce, qué huella quiero dejar...

“En este momento estoy trabajando en esto”, anticipa. “Con aportes de equipos interdisciplinarios, estaré desarrollando este proyecto los próximos nueve meses, una verdadera gestación. Ésta será mi propuesta de valor”.

Riera trabaja rodeada de su familia en su casa-taller en Russell (Maipú) y también da clases de arte lunes y martes por la tarde en 5ta House (Clark 245-247, Ciudad). En este multiespacio se puede conocer su última producción y encontrar una interesante variedad de actividades.

Un espacio pionero

“El criptoarte es básicamente arte (no necesariamente digital) que recibe una firma única en blockchain (cadena de bloques pública y descentralizada)”, nos explica Magalí. “En este blockchain el artista crea un NFT (‘token no fungible’) de su obra, y este NFT se mintea (‘acuña’) en la plataforma para su venta. De esta forma, el NFT es un activo digital único”.

-¿Cuáles son sus ventajas para un artista?

- Por ejemplo, su trazabilidad, ya que todos los movimientos y ventas de la obra quedan registradas. Además permite el acceso a un mercado global sin intermediarios, royalties o comisiones por ventas futuras. El artista recibe automáticamente en su billetera virtual las regalías de cada venta (esto debe ser especificado en contrato de cada plataforma).

Vsion NFT marketplace fue la plataforma elegida por ella para ingresar a este comercio digital. “Yo llego a este proyecto de la mano de Silvina Palmieri, directora creativa de la empresa y la primer criptoartista residente en Argentina en vender un NFT”, dice. “Aquí comienza la diferencia de Vsion marketplace, porque es una plataforma exclusiva para artistas creada por artistas”, enfatiza.

“Es un proyecto ambicioso, muy bien pensado, con un equipo muy capacitado, y es un honor para mí ser artista pionera en este marketplace, algo que tomo muy en serio y con responsabilidad. De hecho, es la única plataforma en el mundo que al momento de crear un NFT emite un unnic ID (certificado de autenticidad) registrado en blockchain. Este Unnic ID beneficia tanto al artista, que está respaldado, como al coleccionista, al que se le garantiza la autenticidad de un artista concreto”, enfatiza.

Y agrega: “Otra de las características es el contacto con el comprador: tener un ida y vuelta, donde se destaca la parte humana detrás de estas nuevas formas de comerciar. Es un ecosistema enorme, y saber que hay personas detrás de los artistas y coleccionistas es muy importante”.