Raúl Lavié: “Estoy en el mejor momento de mi vida”

El show de este sábado en nuestra provincia es la excusa perfecta para hablar con Raúl Lavié. El gran músico argentino llega al Teatro Mendoza con su show “A mi manera”, un paseo por esos temas que han recorrido el mundo y trascienden tiempo y espacio. Los clásicos de siempre.

Con 85 años, Raúl Lavié es historia hecha música. Su voz acompañó a generaciones enteras y no importa el paso del tiempo para él, su voz sigue vigente. Su trayectoria es enorme. Su voz llegó a todos los rincones del mundo y los escenarios, agradecidos. Tuvo el privilegio de hacer giras por Latinoamérica y Japón con Astor Piazzolla. En su rol de músico y actor, protagonizó grandes comedias musicales como “El hombre de la Mancha”, “Víctor Victoria”, “Annie”, “Zorba el griego”, “El violinista en el tejado”, “La jaula de las locas”, entre otras.

“El hombre de La Mancha”: un clásico con sello propio

Días previos a su recital en Mendoza, accedió a hablar con Los Andes. Del otro lado de la línea se escucha una voz que cautiva con un simple hola. La que gestionó la nota fue Laura, la mujer de Raúl, que amablemente nos pidió que no lo hagamos hablar mucho porque a la noche tiene que cantar.

Lo que menos queremos es comprometer su trabajo así que vamos al grano:

Hablemos de tu visita a Mendoza. ¿Venís a presentar “A mi manera”?

Sí, Mendoza es una provincia con la cual yo tengo una relación de muchísimos, así que es una alegría enorme poder volver a los lugares que alguna vez hace muchos años también he visitado, como en este caso general Alvear y la propia ciudad de Mendoza.

Estoy muy feliz de poder hacerlo realmente con un espectáculo que he titulado A mi manera, porque bueno, también a mi manera es un tema que está dentro de mi historia musical y que lo comencé a cantar cuando se abrió aquí en la época del 60, esa relación con la música de otros lugares, de traducir al castellano. Fue una época en la que en el Club del Clan reinaba con tema de Paul Anka. A pesar de que mi manera es una obra de autores franceses, Paul Anka la popularizó en inglés y hasta fue grabada por Frank Sinatra que la hizo conocida universalmente. Acá se hizo una versión en castellano y yo comencé a cantarla hace muchos años. Por eso se llama a mi manera el espectáculo y además porque es mi forma y mi estilo de expresarla.

¿Con qué más se van a deleitar los mendocinos que vayan a ver el show?

Son todos temas populares y que todo el mundo escucha y no importa el género. Voy a hacer un homenaje con un guitarrista en el cual voy a cantar temas relacionados con Mendoza, como otoño en Mendoza o también rendir un homenaje a Tito Francia, a quien tuve el privilegio de conocer hace muchos años, allá por el 57, y nos hicimos amigos. Es uno de los grandes autores de la música, en este caso mendocina el autor de Zamba azul.

Quiero rendir ese homenaje como un homenaje a los habitantes de Mendoza, mostrando la capacidad de sus de sus autores, en este caso Tito Francia o Jorge Sosa con “Otoño en Mendoza”.

¿En qué momento de tu vida estás con la música y con vos mismo?

Creo que me encuentra en mi mejor momento, física, vocal y mentalmente. Voy a cumplir 85 años con 70 años de trayectoria, eso quiere decir que le he cantado a 6 o 7 generaciones de argentinos. El hecho de estar metido en las familias durante tantos años significa que la gente continúa escuchándome. Aparecen nietos y bisnietos, hijos de aquellos que comenzaron a escucharme cuando eran muy jóvenes y a lo mejor todavía no habían formado su familia y ese es el plus que tengo, digamos, para seguir adelante cantando. Esa es mi vida y es lo que más ansío.

Raúl Lavié. Gentileza de Lavié

¿Cómo te cuidas? ¿Llevas una dieta equilibrada, haces ejercicio?

Dios me ha dotado de un físico sano, más allá de que me he obligado a cuidarme y me obligan y me cuidan. Laurita, mi mujer, me tiene cortito. Ella golpea las manos y digo “sí, querida”.

Trato de tener una dieta equilibrada, por supuesto. Los días de actuación trato de no hablar. Me cuido. Sigo los cánones de los cantantes importantes que a través del tiempo he conocido, como el caso de Plácido Domingo que me aconsejaba, “negro, no hables hasta que no subas al escenario”.

Entonces vamos a la última así no te hago hablar mucho. ¿Cómo ves la música actualmente? ¿Cómo te llevas con los ritmos nuevos como el trap y toda la nueva camada de chicos y chicas en la música?

No, no me llevo. Yo creo que la música es otra cosa. Es melodía, buen gusto, es no bastardear la música a través de otras cosas o la influencia de otros lados. Nosotros tenemos una música muy linda en nuestro repertorio argentino como para que, de pronto, se la deforme con otra forma de expresarse, pero son cosas pasajeras, son modas.

Esto tiene mucho que ver la las redes sociales, así que no me preocupa demasiado. Yo me preocupo por seguir haciendo lo mejor, tratando de dar lo mejor posible con la música hermosa que tenemos de autores y compositores argentinos o latinos. No hay género, hay música buena o música mala.

No sabemos qué va a pasar con la música de ahora, pero algo de lo que dice Raúl Lavié es innegable. La buena música ha sabido trascender en el tiempo. Ya los dijo Serrat en una de sus canciones más lindas: “Viene a tu encuentro, desde el olvido, reclamando una deuda que nunca acabas de pagar, arrastrando lo que fue y lo que pudo haber sido, y se pone a revolver en el pozo del ayer y te manda a la lona de un gancho al corazón, una vieja canción pasada de moda, que a tu pesar invoca los besos del ayer y los vuelve a poner en tu boca. Y nos toma, nos trae, nos lleva, nos hiere, y nos mata, tan dulce y tan ingrata, una vieja canción.” Eso hacen los clásicos y Raúl con su voz tiene una maestría en hacernos viajar con viejas (y bellas) canciones.

La cita con Raúl Lavié es este sábado a las 21.30 en el Teatro Mendoza. Un plan perfecto, ideal para estas noches frías en la que una buena canción nos puede traer los recuerdos más lindos y eso nos entibia el alma.