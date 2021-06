“Rápidos y Furiosos 9″: Toretto enfrenta a su hermano para defender a su familia y salvar al mundo

Ni en los más remotos sueños imaginaríamos reunir a Charlize Theron, Kurt Russell, Ozuna, John Cena, Vin Diesel, Cardi B y al Festival de Cannes en la misma idea. Sin embargo, la magia del cine puede todo. El estreno de Rápidos y Furiosos 9 (la cuarta película más taquillera en lo que va del año) ya tiene estos ingredientes con lo cual promete ser el tanque cinematográfico del año.

La nueva entrega promete romance y vértigo .

Dirigida por Justin Lin, que también coescribió el guion con Daniel Casey, es la secuela paralela de The Fate of the Furious (Rápidos y Furiosos 8, de 2017), además de ser la novena entrega principal y el décimo largometraje estrenado en total de la franquicia Fast & Furious (Rápido y furioso). Lin está a cargo de la dirección de la saga desde Rápidos y Furiosos 6.

Esta entrega, -la primera desde 2 Fast 2 Furious (2003)- no fue escrita por Chris Morgan, histórico guionista de la franquicia.

Desde la desaparición de Paul Walker, el protagonismo recayó sobre Vin Diesel (Dominic Toretto) y Michelle Rodríguez (Letty), cuyos personajes, luego de casarse y tener un hijo (Brian), viven una aparente tranquilidad alejados de la ciudad, en una hermosa casa de campo. Sin embargo, la aparición del hermano menor de Dominic, Jakob -encarnado por John Cena- y de una ciberdelincuente llamada Cipher, (Charlize Theron) con la que está involucrado, desestabilizan la armonía familiar poniendo en juego la vida de Letty y Brian.

Cipher, la villana de la historia .

El estreno de F9 estaba previsto originalmente para abril de 2019 en todo el mundo, pero se retrasó varias veces, primero debido a los estrenos de Hobbs & Shaw (2019) y No Time to Die (2021), y luego a la pandemia de COVID-19. Se estrenó en Hong Kong y Corea del Sur el 19 de mayo de 2021, y está previsto que llegue a Estados Unidos el 25 de junio.

La película recibió críticas entre positivas y mixtas, con elogios para las actuaciones, los efectos visuales, las acrobacias y la dirección de Lin, pero algunas críticas por sus secuencias de acción poco realistas y su argumento formulista.

Desde su estreno, ha recaudado más de 270 millones de dólares en todo el mundo.

Vin Diesel, único protagonista luego del fallecimiento de Paul Walker .

El elenco se completa con Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren y Kurt Russell.

En conferencia de prensa, Vin Diesel agregó que en esta película hay un cambio en su personaje, aunque no cambiará por completo, pues en la película es padre y se desenvuelve en el papel para explorar esta nueva faceta para él.

La acción se desarrolla en lugares que van desde Londres a Tokio, de América Central a Edimburgo y de un bunker secreto de Azerbaiyán a las calles de Tiflis.

Sorpresas con músicos famosos

La participación de la superestrella de la música Cardi B, en el papel del nuevo personaje de Leisa -una mujer ligada al pasado de Dom- y un cameo de la sensación del reggaetón, Ozuna.

John Cena, famoso luchador de MMA por primera vez en la saga .

En este sentido, Atlantic Records y Universal Pictures anunciaron el lanzamiento del soundtrack del film, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Los temas incluyen “Rápido” de Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD, “Hit Em Hard” de Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, Lil Durk & King Von y “Furiosa” de Anitta - que está incluido en el trailer del paquete de Rocket League Fast & Furious y como Player Anthem del Rocket League.

Estas canciones se publican tras del lanzamiento de dos singles anteriores: “I Won” de Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn y “Fast Lane” de Don Toliver, Lil Durk & Latto. Este último será el que acompaña los títulos finales de la película. Además, “I Won” está acompañado por un video oficial que ya puede verse en YouTube.

Rápidos y Furiosos 9 en Cannes

A través de la cuenta de Twitter, el Festival de Cannes publicó que proyectará la novena entrega de la saga de Rápidos y Furiosos. La película estará el 14 de julio en el Cine de la Playa, en Francia. El Festival de Cannes se llevará a cabo del 6 al 17 de julio, después de que el año pasado fuese suspendido debido a la crisis sanitaria de COVID-19. El delegado Thierry Frémaux anteriormente ya había anunciado que para esta edición número 74 se estrenaría un éxito taquillero durante dicho festival. “El éxito de taquilla planetario es #FastandFurios9 con Vin Diesel, John Cena y Michelle Rodriguez! Gran regalo de @UniversalFR para el regreso del Festival de Cine de Cannes”, publicó.

La primera película de la serie se estrenó en 2001, dando comienzo a la trilogía original de películas centradas en las carreras callejeras, y culminó en la película independiente The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006). La franquicia luego se reinició con Fast & Furious (2009) que hizo la transición hacía robos y espionaje, para ser seguida por cuatro secuelas. El éxito comercial no tardó y es la franquicia más grande de los estudios Universal con casi 6000 millones de dólares de taquilla. Furious 7 es la novena película con mayor recaudación de todos los tiempos con más de 1500 millones de dólares.