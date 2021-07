Raffaella Carrà un verdadero ícono de la moda: diseños y conjuntos de la diva que marcaron tendencia

Brillos excesivos, vestidos con aberturas vertiginosas, hombreras maximalistas, estridentes estampados y los famosos monos de alto cavado. Estas solo fueron algunas de las características que volvieron a Raffaella Carrà en una adelantada de su época, además de una diva italiana moderna por excelencia. En sus palabras, la sensualidad no era algo solo corporal, sino que pasaba por cada parte de su ser: “No solo era mostrar mi cuerpo, era hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia, la simpatía, la ironía…”.

La cantante y bailarina italiana falleció ayer a los 78 años. Con más de 50 años de carrera, Raffaella comprendió que su estilo iba a ser transgresor a la época y comenzó a darle forma en su vuelta de Estados Unidos. El look de flequillo y tono platinado fueron e toque que la distinguió de tantas otras artistas de su país y lo que la convirtió en una sensación para la pantalla.

Poco a poco, su estilo extravagante y bailes exagerados comenzaron a volverla en la polémica para los tradicionalistas así como el símbolo para la cultura pop que ella misma impuso. Sin miedo a nada, la artista probaba distintos estilos que le sentaban de maravilla.

En muchos de ellos hasta se ve la influencia latina de su sangre. Como la evidente inspiración flamenca, del país que era su adoración, España. Muchos de sus trajes llevaban largas y amplias faldas con volados, así como los tacones que utilizaban en los boleros. El rojo siempre fue de sus colores preferidos y le sentaba de maravilla.

Incluso hace algunos años se hizo una exposición especial para mostrar su vestuario. Google

Otra de sus innovaciones sin miedo a la época fueron las peligrosas aberturas que solían revelar pedazos de piel atípicos, conocidos hoy como cut-outs. Ella fue de las primeras en proponer el ombligo al aire, así como vestidos que tenían aberturas en las costillas. Los tajos que le llegaban hasta la cadera y a veces hasta al cintura, causaban furor en cada ocasión. Hasta Madonna reconoció que sus reveladores estilos, incluyendo sujetadores decorados, fueron una de las principales inspiraciones para su gira MDNA de 2012.

La mezcla de estampados era otro de sus pasatiempos preferidos, de hecho fue ella quien dio pauta para el sin sentido, esa idea de combinar, por ejemplo, lunares y rayas. Mientras más contraste tuvieran sus prendas, tanto más le gustaban. Un ejemplo es este célebre mono que lució alrededor de 1974, una pieza que mezcla la ‘pata de gallo’, preferida por Diana de Gales años más tarde, los motivos psicodélicos y los cuadros tradicionales.

Raffaella en el programa que la hizo famosa. Google

A pesar de que las hombreras todavía no llegaban con la explosión de la época disco y posteriores ‘80, Raffaella ya era dan de las mangas hiperbólicas. Cuando se las ponía se llevaban el protagonismo del conjunto, las incorporaba en vestidos, capas y americanas.

El rojo era de sus colores preferidos. Google

Y sobre todo, la exageración como pauta principal. Los conjuntos monocramáticos totales, los altos enteritos cavados y brillos por donde se pudiera eran de sus marcas preferidas para volver sus looks inolvidables. Su tendencia por los trajes de clase de ballet se notaban en muchas de sus prendas.

De hecho, la emperatriz de la moda Coco Chanel estaría decepcionada del exceso de prendas, pero para la modernidad, Carrà se convirtió en el hito al que siempre se vuelve. Hoy, se puede ver muchas representaciones e inspiraciones de sus looks en los conciertos de Cher, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears y Dua Lipa.