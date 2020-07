Radagast y Fer Metilli mañana vuelven con su exitoso “En Casa Miento”

Luego de varios proyectos juntos donde hemos visto su conexión en escena, Rada y Fer apuestan una vez más a llevar adelante esta dupla y encarnan los papeles de dos jóvenes que recién comienzan a salir en “La ex, el colado y el ramo de novia”, la primera de estas cinco historias que componen “En Casa Miento”, dirigidas por Nacho De Santis y Sebastián Suñé.

“Lo hermoso de esto es que ninguno de los dos actúa de quién es, ni yo de Rada ni Fer de Fer. Somos personajes, nunca lo habíamos hecho de actuar juntos una obra, así que estamos buceando eso, divirtiéndonos y aprendiendo un montón. Yo aprendo mucho de Fernanda, es una actriz interplanetaria”, expresa Agustín respecto a esta nueva experiencia.

Ambos son invitados a la boda de unos amigos, Fernanda interpreta a la ex novia confianzuda y Agustín es más bien introvertido, algo totalmente opuesto a la realidad. Ellos se van juntos de la fiesta y tendrán “su primera cita”.

Fernanda cuenta que estos personajes “tienen muy poco de nosotros y por eso es muy divertido. Es una ‘cita’ en donde estas dos personas recién se están conociendo, así que es bastante lejano a nosotros. Jugar ese rol es divertido”.

Una propuesta que nace a raíz de los tiempos que estamos atravesando, donde los artistas se reinventan a cada paso. Además “En Casa Miento” intentan recuperar la experiencia teatral tanto para el público como para el equipo creativo; lejos de ser un material grabado, esta experiencia se desarrolla en espacio real y en un tiempo concreto, sin edición, lo que permite experimentar algo similar a la vivencia del teatro, aunque jamás será igual.

“Se pueden fusionar, por supuesto, la magia del teatro es única y por más luz y técnica que tenga, el teatro tiene algo en su olor, la sensación, llegar hasta allí. Esta fusión es un lenguaje nuevo”, expresa Rada. “Yo soy un defensor acérrimo del momento teatral, de lo que se vive yendo al teatro y estando en la butaca esperando que arranque la obra, como espectador y como actor. Es único el momento del teatro”.

Tomando como punto de partida el casamiento de Sil y Hernán, donde después del evento los invitados vuelven a sus casas y nos revelan quién es cada uno de ellos, “En Casa Miento” nos ofrece cada mes una obra distinta que se repite cada sábado y sólo por cuatro únicas funciones.

Fernanda Metilli, Agustín Aristarán (Rada), Carola Reyna, Boy Olmi, Diego Gentile, Javier Marra, Tamara Garzón, Gustavo Pardi, Gustavo Garzón, Berenice Gandullo y Esteban Masturini conforman el elenco elegido especialmente a partir de su convivencia en el período que transitamos en esta pandemia.

Las funciones son los sábados a las 21. Las entradas se encuentran a la venta por Alternativa Teatral y tienen un costo de $350 pesos.

El desafío de la convivencia

Después de 6 años de relación entre Rada y Fer, este aislamiento significó mucho más para ellos de lo que se esperaban. Por primera vez conviven, dejando de lado aquellos pequeños periodos en temporada, y funciona mucho mejor de lo que se imaginaron.

“De mi parte me generaba ansiedad la incertidumbre de no haber convivido nunca. Pero todo se dio y es muy natural. Obvio qué tenemos nuestras diferencias, pero aprendemos también a hablarlo. No lo habíamos planeado, pero para esta situación fue y es lo mejor.”, expresa Fer.

Y por su parte, Agustín agrega: “Está hermosa esta cuarentena de convivencia. Nos hemos amoldado bien, Fer tiene su habitación y yo la mía, dormimos juntos pero cada uno tiene su espacio para cuando necesita estar un poco más solo.”

A pesar de que los códigos se manejan bien y su convivencia resulta muy enriquecedora para ambos, la comodidad de la pareja va por otro lado. “Ambos sabemos que cuando se pueda, volveremos a ir y venir de ambas casas, como nos gusta hacerlo. Con los perros de un lado a otro con nosotros obvio”, admite Fernanda.

¿El mayor desafío de la cuarentena para ambos? Estar alejados de sus seres queridos. “No ver a mi familia durante tanto tiempo (6 meses) y sé que aún falta un poquito más. Lo mismo me pasa con mis amigos y amigas. Cambiar de vida completamente de un día para otro. Eso fue y es durísimo. Cómo para todos y todas”, expresa Fer.

Por su parte, Agustín admite que extraña “los afectos y la libertad de poder salir a donde querés o recibir a quien querés, y por supuesto esa libertad de estar conviviendo con mi equipo de laburo en las giras, eso lo extraño mucho.”

Nuevos proyectos en cuarentena

Las redes son lo suyo, ambos se desenvuelven muy bien en sus papeles y sus ocurrencias constantemente dan material para reír a carcajadas. Hace tiempo que ambos vienen ganando terreno en este camino, que por el momento es el más utilizado para seguir adelante con proyectos artísticos.

Principalmente Rada es el que más acostumbrado está a esta modalidad y sin dudas, tiene una carta a su favor. “Me siento cómodo trabajando en cuarentena, vengo trabajando en redes sociales hace muchos años, tenía todo armado. Siempre digo que tenía un poco de ventaja porque yo ya tenía todo montado para laburar desde acá.”

En pleno aislamiento y sin mucho remedio que buscar la forma de seguir adelante, la pareja de comediantes lanzó una nueva temporada de “RadaHouse: más en casa que nunca”, su programa en formato de entrevista. Producida por Agustín, en esta oportunidad ambos armaron el programa y Fernanda aparece como invitada en uno de los 5 episodios que componen esta tercera temporada y que están disponibles en la plataforma de Flow.

“Fue hermosísima, la recepción del público fue mucho mejor de lo que esperábamos nosotros. Filmarlo en cuarentena fue aprender a hacer, un formato que ya teníamos muy ensayado y practicado, de una manera totalmente distinta. Pero gracias al gran equipo que tengo trabajando conmigo se logró la calidez de abrir las puertas de mi casa, estoy súper feliz y en octubre se reestrena en Youtube”, comparte Agustín.

En esta oportunidad los invitados fueron Darío Barassi, Martín Garabal, Verónica Lozano, Fernanda Metilli y Lali Esposito. Ellos se suman a los primeros entrevistados que estuvieron en junio como Natalia Oreiro, Diego Torres, Nico Vázquez, Abel Pintos y Sofia Morandi.

Además de la obra de teatro “En Casa Miento”, la pareja tuvo la oportunidad de hacer radioteatro hace un tiempo en el nuevo programa de Marina Glezer “Vuelve”. Interpretaron a una pareja donde ella venía de hacer un turno en el hospital y cuando llega a casa se da cuenta que su compañero no tiene la misma energía que ella, es allí donde comienzan sus replanteos. Una nueva experiencia para darse la oportunidad de interpretar personajes ficticios juntos.

“Es muy bueno e importante que se haga teatro en todas sus formas y adaptarlo a las diferentes plataformas. Me quedé con ganas de más y súper agradecida por la convocatoria”, expresa Fernanda.

Pero a pesar de que juntos son un fuego, ambos tienen sus propios proyectos en sus respectivas redes sociales. Agustín le pone todo su empeño a su cuenta de Instagram donde le da vida a personajes como Soy Chuny, La carpintería de Radi en Youtube y su programa de radio los sábados en la Metro 95.1.

Por su parte, Fernanda fue convocada para participar con su show de stand up en la versión online del Cosquín Rock, que será el próximo 9 de agosto.

“Fue una gran noticia. Estoy feliz con la convocatoria, que sumen mujeres humoristas cada vez en más espacios culturales es de suma importancia. Gracias a Peke Simple que me convocó y a Cosquín por la confianza”, expresó sobre su propuesta. “Por ahora sólo tengo planeado los nervios que voy a tener ese día (ríe). Porque será una experiencia totalmente nueva hacer mi show sin público presente.”