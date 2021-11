“Quiero volar” y “Semillero Sergio Embrioni”: dos libros muy diferentes (e imprescindibles) para la cultura mendocina

Admiración, respeto, y la certeza de que nuestra cultura local es un valor que hay que difundir aún en los tiempos más ásperos que nos toquen vivir, fueron las motivaciones de Mario Araniti a la hora de publicar dos libros: “Quiero volar” y “Semillero Sergio Embrioni. Abrazar y amar artistas”.

Ambos salieron de la imprenta hace muy poco tiempo, entre agosto y septiembre, después de mucho trabajo previo: en el caso del primero, una triangulación inédita entre sus textos, música especialmente compuesta y las ilustraciones de Fernando Rosas; en el segundo, la coordinación de más de treinta voces singulares y diversas, que se ensamblan dando como resultado una mirada panorámica de nuestra cultura. Al margen de todo, un diseño editorial impecable.

De los dos proyectos, “Quiero volar” quizás sea el más personal para Araniti. Se divide en 17 capítulos: o 17 experiencias estéticas, para ser más cabales con el concepto del libro, que como decíamos une músicas, líricas y el elemento visual creado por Rosas, quien también sigue los pasos de su padre Roberto siendo escultor.

Araniti (abogado, baterista, administrador del popular Parque de Agua Saucelandia de Guaymallén) define: " ‘Quiero volar’ postula a la utopía como una estrategia para vivir en un mundo tan difícil, y que tan poco alimentó los sueños durante la pandemia”.

“Esa frase suena un poco literaria o grandilocuente, o hasta pretenciosa”, apunta, “pero verdaderamente es una estrategia en base a la utopía. Es decir: puede haber un mundo mejor, podemos ser iguales, podemos ser felices, puede haber gente que no tenga hambre... en fin, un mundo diferente al que hay. Al menos como idea, es bueno pelear por un mundo distinto”, explica sobre la idea del libro, al que define como un álbum de canciones ilustradas.

El proyecto tiene dos valores fundamentales, dice: “Primero, esa combinación en donde te sorprendés cuando abrís un libro y ves que tiene los códigos QR para que escuches los temas que están ilustrados. El segundo punto que me parece importante es la estética en la que trabajó Rosas: esa calidad no está presente en ninguna producción de rock o de música local y hasta nacional, te diría. Es muy infrecuente ver una producción así. Es un gran mérito del artista, un artista de primera línea. Cuando vi lo que hizo me alentó”.

Un concepto casi inédito, apunta: “‘Fuerza natural’ , de Cerati, tiene una estética hermosa, pero con dos imágenes. Esto que ha hecho Fernando no es inferior a lo que pueda hacer el mejor diseñador o ilustrador del planeta. Eso sirve también para llamar la atención de lo que se hace aquí... A veces porque el artista vive en la otra cuadra uno no pone en dimensión que quizás tiene a Dalí viviendo a la vuelta de su casa”.

El esfuerzo colectivo, como le gusta llamar a “Quiero volar”, implicó - al lado de Carlos Espinosa y Fernando Abdala- mucho esmero en la composición, la creación y revisión de letras, para después elevarlas a un nuevo lenguaje como la plástica. “A eso sumale 17 ilustraciones que quedaron en el libro, pero que se hicieron muchas más. Rosa estuvo prácticamente dos meses dedicado a esto”.

El contexto pandémico impuso sus tiempos. Y fue justamente ese entorno el que motivó a Araniti a desplegar las alas y reencontrarse con ese rock en el que dio sus primeros pasos, allá en los ‘80 con la banda Oficina D.

Es esa suerte de homenaje lo que tiñe el itinerario de ciertos colores nostálgicos. “Banda con bufanda”, admite, es un tributo a la música de los ‘80; otra es una batucada con aires correntinos; en otras se infiltran huellas spinettianas o de Charly García...

La portada del libro recientemente editado.

En cuanto a lo literario, quien también ha sido ganador de un Premio Vendimia en la categoría Novela quiso acá escribir “desde otro lugar”: “Desde el rock y desde la síntesis, tratando de buscar algo que por ejemplo yo elogio mucho en mi amigo Marciano Cantero, que es la forma de redactar una poesía del rock tendiente a mensajes populares, con contenido, y sin que sean lugares comunes. Es muy difícil”, reflexiona.

Sigue: “En el caso de Marciano, él es un referente total para la literatura de la música en castellano. Cosa que a veces no se dimensiona porque estamos acá. La gente que uno siempre miraba cuando se ponía a escribir eran Spinetta, Charly o Lito Nebbia. Ellos son los primeros. Y Marciano ya tiene 40 años en esto. No son muchas más las líneas de escritura del rock. Era un desafío tratar de hacer algo en esa sintonía”.

Una panorámica de esperanza

“Semillero Sergio Embrioni” es la culminación del evento que Araniti y Elena Embrioni, hermana del músico, realizaron durante cinco años en Saucelandia, con el objetivo de estimular la producción artística sin competencias de por medio. “Iban las bandas, tocaban, grabábamos la actuación, se la entregábamos para que la tuvieran para estudiarse y mejorar, y con una devolución de un jurado”, recuerda Araniti.

Cuando surgió la idea de registrar en un libro la experiencia, con sus derivaciones y sentires, Araniti asumió la tarea de coordinar el material: textos, voces y piezas visuales de una treintena de cantantes, instrumentistas, periodistas, investigadores y artistas plásticos, entre más.

Foto tomada en la presentación del libro en la última Feria del Libro: Mario Araniti (segundo de izquierda a derecha), Francisca Embrioni y Marciano Cantero (tercera y cuarto).

Pero también resultó que el libro es una visión panorámica de la cultura de los años ‘80 hasta la fecha. “Y no solo en el rock, porque hemos sumado gente de las artes plásticas”. “Es un buen pantallazo”, resume.

Y por otro lado, hay notas como la de Marciano Cantero, quien evoca las anécdotas y enseñanzas que le dejó Embrioni, o la de Walter Gazzo, quien resume el rock de los ‘80 en Mendoza.

El recuerdo de Sergio Embrioni, ex-enanito y ex-Alcohol Etílico fallecido en 2011, sobrevuela la compilación. “El gran mérito es haber podido reunir en una producción privada, sin apoyo del Gobierno, más de 30 participantes, y que dieran sus voces desde distintas perspectivas. Desde consejos para los bateristas de Gonzalo Gorordo hasta para la gente de las letras, en el caso de Silvina Livellara y Alejandro Frías. Un ataque pluridisciplinario tratando de dar consejos a los artistas que se inician, pero también como visión panorámica de época. Sin toda la gente que participó, eso no tendría valor, pero con todos ellos se vuelve un producto inédito y ejemplar”.

El libro se presentó en la reciente Feria del Libro de Mendoza y el lugar se colmó de admiradores del músico, de amigos y también de curiosos. Araniti y los asistentes recordarán el emotivo dúo que hicieron Francisca Embrioni, hija de aquél, y Marciano Cantero en “Lamento boliviano”.

Cómo adquirir los libros

“Semillero Sergio Embrioni”, a la altura de su espíritu colectivo y sin fines de lucro, se entrega de forma gratuita, pero con la condición de que quien lo reciba ayude de alguna forma a un artista. “Una cadena de favores anónima”, define el editor. Disponible en la Librería Pública Gildo d’Accurzio (España 1260, Ciudad) por un valor simbólico que se destinará a fines solidarios.

“Quiero volar” puede adquirirse contactándose previamente con Mario Araniti: maretester@gmail.com