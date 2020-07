¿Quiénes fueron los últimos invitados de Andy Kusnetzoff y en qué situación se encuentran?

Hoy se conoció la noticia de que Andy Kusnetzoff dio positivo al hisopado de COVID-19. Su cuadro comenzó con tos el sábado por la noche, empeoró el domingo y el lunes recurrió a una clínica privada para ver qué sucedía dado que no tenía ningún otro síntoma.

Y la preocupación llegó al conocerse el resultado de su prueba dado que hacía cuatro días había compartido mesa en “PH” con cuatro invitados. El ciclo de Telefe se grabó el miércoles 8 y en él participaron Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina; todos respetaron los protocolos sanitarios pero el miedo de contagio ahora está latente.

Antes de contar en público que tiene coronavirus, Andy se comunicó con cada uno de los artistas invitados para revelarles su positivo y así ellos pudieran actuar, según su parecer. Al jurado de “Bake Off” y al diseñador de moda, Kusnetzoff los llamó personalmente mientras que a las mujeres las contactaron desde la producción.

Benito confió estar tranquilo porque se hizo todo bien en el estudio y se cumplió con los protocolos y luego contó la conversación mantenida con el conductor del programa: “Andy me llamó a primera hora y después lo hizo la producción. Ahora estoy aislado en mi casa, solito, y así seguiré hasta la semana que viene. Veré en estos días si me hago el hisopado; aún no, por no tener todavía ningún síntoma. Por eso no tiene sentido por el momento hacerme el test. Por ahora hacerme el hisopado”.

La bailarina y actriz explicó que al recibir el llamado desde el canal de las pelotas, se pusieron a sacar cuentas respecto a los días y concluyeron que Andy podría haberse enfermado luego de la filmación. “Igual se cumplieron con todos los cuidados: en la previa, en la grabación y en el post. Yo no tengo ningún síntoma de nada pero igual voy a quedarme acá, en casa, y tratar de que no me agarre mi lado hipocondríaco”, comentó Vigna y sumó: “La producción estuvo súper atenta, y me ofreció que si en un futuro quisiera hacer un hisopado, les avise”.

Christophe dijo sentirse “bárbaro” de salud y que su vida de cuarentena es normal, con todos los cuidados correspondientes. “No necesito hacerme el control de hisopado; sigo con mi vida normal”, aseguró él.

Malaspina, en tanto, está en plena averiguación de la realización del hisopado. “Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa”, reveló.

“No tuve contacto con nadie y estábamos a más de dos metros de distancia. Y en la mesa teníamos los paneles de acrílico que nos separaban. Después, por parte de la producción nos estaban poniendo constantemente alcohol en gel en las manos. La verdad que fue todo muy cuidado, creo que no hay posibilidad de que me haya contagiado”, sumó la rubia sobre cómo se había dado todo en “PH”.