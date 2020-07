Quién es el actor que estuvo cerca de ser ‘Coqui’, pero se “autoboicoteó” y no participó de “Casados con Hijos”

Uno de los éxitos televisivos de los últimos años en nuestro país fue Casados con Hijos. Fue tal su repercusión, que hasta el día de hoy sigue haciendo buenos números de rating con sus repeticiones en Telefé e incluso las funciones en el Teatro Gran Rex que se reprogramaron para 2021 por la pandemia de coronavirus ya están casi todas agotadas.

Pero en estas horas, se conoció la novedad de que la familia Argento pudo haber sido muy diferente si se concretaba lo que relató este martes un actor y director de cine que estuvo muy cerca de quedarse con el papel de Coqui, que finalmente fue interpretado por Darío Lopilato.

Para sorpresa de muchas personas y de una gran cantidad de sus seguidores en las redes sociales, Martín Piroyansky contó su experiencia que tuvo en el casting de la sitcom que protagonizaron Florencia Peña y Guillermo Francella, y lo mal que la pasó en el mismo a raíz de su timidez.

En el programa Últimos Cartuchos, conducido por Migue Granados y Martín Garabal en Vorterix, el también guionista rememoró con sus interlocutores algunas de las adaptaciones de ficciones extranjeras que hubo en la Argentina y jugó con ellos a armar elencos de actores argentinos para versiones locales de películas estadounidenses, y terminó sorprendiendo a ambos con su revelación cuando se mencionó el título en español de Married... with children: “Yo quedé finalista con Darío Lopilato para hacer del hijo”.

“Qué distinta que hubiese sido tu carrera”, exclamó Garabal ante la declaración de su entrevistado, que procedió a dar más detalles. “Estoy seguro que cuando estaba yendo a la última etapa del casting, que estaban Francella y todos los productores, yo pensaba que me empecé a cagar en las patas por si quedaba. No quería quedar porque me daba cuenta de que me iba a cambiar la vida”, contó el protagonista de Vóley, Permitidos y XXY, entre otras películas.

Por último, Martín reflexionó y recordó sus comienzos en Magazine for fai, y les aconsejó a los padres y madres de jóvenes que quieren dedicarse a la actuación que no es recomendable que empiecen siendo tan pequeños, ya que esto puede condicionar a las personas en pleno proceso de formación, tal como le sucedió a él.