Qué regalar y qué no en estas fiestas: consejos para que tus presentes sean baratos y acertados

Llegó fin de año, sin avisar y sin noción, las fiestas tocaron la puerta y con ellas los conflictos que cada año nos acorralan. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Qué regalar?

Muchas cuestiones surgen a esta altura del año y una de las principales incógnitas es cuál es el regalo perfecto. Ya sea por un deseo personal o un simple presente, elegir un presente para una persona adulta a veces puede generar dudas e incluso no saber para dónde apuntar.

En este año, donde el encierro ha llevado a las personas a resignificar las necesidades que tienen, elegir un regalo puede resultar en un dolor de cabeza. Y es que dar algo que a la otra persona no le servirá o no utilizará es una pena.

Por eso, esta nota propone algunas opciones de qué regalos son permitidos para unas fiestas post-pandemia y cuáles son aquellas que no tendrán un visto tan bueno.

Las mejores opciones de regalos

Cuando nos referimos a elegir un presente que sea acorde a la situación, hablamos de buscar objetos que sean útiles, bonitos y que se pueden acomodar a diferentes gustos dependiendo de la persona.

Desde el punto de partida, conocer las preferencias del destinatario es fundamental. Por eso, proponemos variedad para que encuentres la mejor opción.

1- Comida

Es la vieja confiable. Regalar comida es una de las claves del éxito, ya sean productos envasados, una picada bien completa, golosinas o chocolates, todas son opciones viables. Incluso podemos darle un toque personal y decorar una caja de madera llena de lo que vayamos a obsequiar.

Regalar dulces u opciones saladas es una alternativa que resultará ventajosa a la hora de elegir.

Una bebida, ya sea un buen vino o un aperitivo, siempre son opciones confiables.

2- Bebidas

Vinos, licores, aperitivos. Sea cual sea, las bebidas nunca fallan. Y más ahora que durante estos meses su consumo se ha intensificado.

Un buen vino añejado en sus diferentes variedades de aromas, sabor y color. Un licor dulce o un aperitivo para preparar tragos tropicales, todas son alternativas muy viables. Incluso si querés gastar un poquito más, podés acompañarlos de un vaso de vidrio, un chop personalizado o un set de coctelería.

3- Plantas

¡Y obvio! Durante los últimos años, las plantas han sido un regalo perfecto para cualquier ocasión: cumpleaños, día de la madre, día del amigo y por qué no Navidad. Ideal buscar una opción que se amolde a la época del año y que sean fáciles de mantener. Incluso se podría tener en cuenta una planta floral o árbol que dé frutos como un limonero o un naranjo.

Hay mucha variedad en hojas, colores, flores, frutos, tamaños y cuidados. Aquí es importante tener en cuenta el espacio del que dispone la persona que recibirá el regalo, ya que una planta de exterior que no reciba el sol necesario o un ambiente adecuado, terminará marchitándose.

Algunas plantas que resultan fáciles de cuidar y salen del clásico cactus pueden ser: Árbol de Jade, Monstera, Aptenia, Cinta o Lazos de Amor, Tradescantia, Lirio de la paz o espatifilo.

4- Mates o maceta

Apoyando a los emprendimientos locales se pueden conseguir regalos muy lindos a buen precio. Una de las opciones son los mates o macetas pintadas. Son muy comunes, utilizables y una buena alternativa en caso de que no te animes a regalar una planta por desconocer las condiciones espaciales.

En cuanto a los mates, hay diferentes tamaños y materiales que pueden darle un gusto excepcional a tu presente.

5- Libros

La lectura nunca es una opción errada, el tema es saber qué libro llevar. Psicología, ciencia ficción, historia, romanticismo, thriller. La lista es infinita y hay para todos los gustos y formas.

La cultura lectora ha aumentado y es una forma de entretenimiento que además de cumplir esta función, puede resultar mucho más enriquecedor de lo que pensamos. Los libros siempre son una buena opción.

Una tradescantia es una perfecta alternativa. Las plantas con cuidados mínimos y colores llamativos son perfectas.

6- Dinero

Y si hablamos de utilidad, este se lleva todos los premios. Un sobre con dinero es un presente que puede resultar para algunos un poco chocante o desinteresado, pero la verdad es que antes de gastar dinero en algo que no estamos seguros de que gustará o algo innecesario que no sumará, es mucho mejor esta alternativa.

Regalar dinero le permite a la persona que lo utilice en lo que quiera o necesite, ampliando sus posibilidades y dejando a su decisión en qué gastarlo. ¡Brillante!

7- Kit de verano

Nuestras fiestas, a diferencia de países europeos, se viven durante el calor. Siempre, pero siempre es una buena opción regalar algo útil para el verano. Desde ojotas y toallones hasta calzados, todo lo que haga referencia a la estadía para la pileta es aceptable y bien recibido. Incluso se puede ahondar en algo más tecnológico y apuntar a un parlante portátil o algo parecido, que puede utilizarse en viajes, días con amigos y siempre remonta a esta altura del año.

La salvedad aquí son los trajes de baño. Ahí ya nos metemos en otros terrenos que pueden resultar muy mal si no sabemos elegir, pero las generalidades siempre se reciben bien.

Los NO permitidos

Así como nombramos algunos objetos que pueden ser exitosos a la hora de comprar algo para un ser querido, también tenemos el otro extremo para no cometer el peor error. Armamos una lista de las cosas que no son tan recomendables para estas fechas, y es que no es porque sean malas o inaceptables, sino más bien apuntados a su utilidad.

1- Cuadros o portarretratos

En primer lugar, hay que decir que tanto los cuadros como los portarretratos son tan personales que no vale la pena arriesgarse. La decoración de una casa es muy específica y regalar un cuadro es pecar contra esta estructura, a menos que tengas un conocimiento de que es un cuadro que esa persona quería o contiene una figura que estas 100% de que le gustará, la persona podría terminar colocándolo por compromiso o en el peor de los casos, guardándolo sin más.

Por otro lado, los portarretratos resultan algo un poco pasado de moda y acompañan lo que decíamos anteriormente, quedando relegados al olvido. En estos casos, es mejor evitarlos.

2- Maquillaje

En el caso del maquillaje, es tan complejo y personal que evitarlo es el consejo del día. Y es que la piel de cada persona es tan particular que podrías pecar en muchos aspectos al momento de elegir uno indicado.

Colores de sombras, color de base, cremosidad, alergias. Son muchos los factores que influyen y la realidad es que si no es algo muy básico y seguro, es muy probable que elijas un maquillaje erróneo. En este caso, un buen set de brochas podría ser más acertado y útil.

La bombacha rosa para un año próspero no va más.

3- Gift Card

Y este viene relacionado con el dinero que nombramos en los SI. Una gift card es un arma de doble filo, porque elegir el lugar y el monto es una tarea difícil de llevar adelante.

Por eso, es mucho mejor obsequiar dinero y evitar que la persona se frustre o no pueda destinar su regalo a algo realmente necesario. En lugar de depositarlo en un local, deposítalo en un sobre y que lo utilice para lo que más desee.

4- Ropa interior

La clásica bombacha rosada ya no va más. Es algo tan personal e incómodo que te regalen ropa interior en esta fecha que es un pecado tenerlo dentro de las opciones. Si es una persona adulta la destinataria de ésta, es mucho más delicado ya que los gustos, preferencias y comodidades varían año a año.

Algo similar pasa con la ropa en general, aunque puede tener unos puntos más a favor. En estos casos, es mejor destinar ese dinero a algo que resulte más seguro como puede ser un accesorio para vestir, un calzado para el verano o incluso algún bolso o mochila.

5- Objetos para el hogar

Ollas, cubiertos, repasadores. Si bien ayudar a equipar un hogar es algo muy beneficioso para quien lo recibe, regalar algo que disfrutará toda la familia es un error enorme. Y es que se supone que el regalo de Navidad es personal, debe ser algo que esa persona va a utilizar para sí y si quiere compartirlo con alguien más, será decisión propia.

Esto puede tener salvedades como todos los puntos anteriores, si es algo que tenemos conocimiento de que lo anhela o desea, no es mala opción. Pero los regalos son personales.