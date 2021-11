Qué hizo Peter Jackson para ganar 1.625 millones de dólares y convertirse en multimillonario de la noche a la mañana

El director neozelandés Peter Jackson se convirtió en el dueño de una opulenta cuenta bancaria al cerrar un acuerdo por 1.625 millones de dólares.

El hombre detrás de El Señor de los anillos y El Hobbit vendió la división de tecnología de Weta Digital. Unity Software, una plataforma de desarrollo de juegos en 3D, que necesitaba efectos visuales, la adquirió por dicha suma.

Weta Digital fue creada por Jackson para realizar los efectos de sus trilogías, pero también brindó servicio a otras superproducciones de Hollywood, como la saga de El planeta de los simios, Avatar, Black Widow, Game of Thrones, El escuadrón Suicida, Wonder Woman y The Umbrella Academy.

Peter Jackson

Según informó Variety, el flamante dueño planea poner las herramientas de Weta Digital a disposición de los cineastas a través de un flujo de trabajo basado en la nube, con precios de software como servicio.

Según el acuerdo, Unity obtendrá de Weta Digital herramientas y tecnología VFX y su equipo de 275 ingenieros, que se unirán a la división Create Solutions de Unity.

Peter Jackson se consagró como uno de los directores más emblemáticos de ciencia ficción por su éxito con las historias de Tolkien.

Ahora, los efectos visuales de la empresa estarán disponibles para creadores fuera de los límites de Hollywood. Según Unity, esto permitirá en última instancia la próxima generación de contenido 3D en tiempo real para el metaverso.

“Las herramientas de Weta Digital crearon posibilidades ilimitadas para que nosotros le demos vida a los mundos y criaturas que originalmente vivían en nuestra imaginación. Juntos, Unity y Weta Digital pueden crear un camino para que cualquier artista, de cualquier industria, pueda aprovechar estas herramientas increíblemente creativas y poderosas. Ofrecer a los aspirantes a creativos acceso a la tecnología de Weta Digital será nada menos que un cambio de juego, y Unity es la empresa que hará realidad esta visión”, expresó Jackson en un comunicado.