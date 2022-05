Qüassinfónico, un viaje enriquecedor de los sentidos

“Es un viaje sonoro”. Con estas palabras, Axel Mattis, guitarrista de Qüassi, define este show que para el cuarteto sifónico, no es uno más. La pandemia frenó la presentación del disco y este recital, junto a la orquesta sinfónica Emaús, es la presentación oficial de su primer disco “Mareas”.

Mattis habló con Los Andes previo al show y no pudo esconder su alegría. ¿Con qué se va a encontrar el público en este Qüassinfónico? Mattis afirma que se trata de un viaje, “esto es más que nada un viaje sonoro de una hora una hora, una hora y cuarto en donde no todas las canciones son iguales y varían las intensidades”. Sobre ese viaje, el músico también hace especial foco en lo instrumental: “al no tener una letra que te condiciona, quien escucha le da una libre interpretación según cómo se sienta o cómo esté. Es una experiencia de cada uno con la música en ese momento”.

Sobre el cuarteto instrumental Qüassi, integrado por Axel Mattis (guitarra), Leandro Pascual (batería), Matías Restom (bajo) y Mariano Fliri (teclado y sintetizador), Mattis lo define como “una banda instrumental que juega con la música, las intensidades y hace que cada canción no se parezca entre sí. Pasar de un tema tranquilo a uno que es totalmente caos, eso es la música que hacemos”.

Qüassinfónica en el Teatro Plaza

Absolutamente tentador, este show, que une a la banda instrumental con la orquesta sinfónica juvenil Emaús, está previsto para este miércoles 25 de Mayo en el Cine Teatro Plaza, a las 21 y las entradas están disponibles en EntradaWeb.

Los chicos de Qüassi vienen con la energía de querer presentar su disco, su primer trabajo de estudio, Mareas y que la pandemia no los dejó. Mattis cuenta emocionado que es la primera vez que participan de un encuentro musical de este tipo y que desde los primeros ensayos hubo alegría y buena onda entre todos.

El repertorio de Qüassi recorre diferentes paisajes sonoros fusionando géneros que van desde el rock progresivo hasta el jazz experimental.

Comenzó a gestarse en el underground mendocino en 2017. Perteneció al sello Chango Fire. Formó parte del line up del Aurora festival y compartió escenario con Simpecao, Yuls, Neotango trio, Garay Palma, El gordo cañón y la poxiband, Willy Tertulian, Brassas, Spaghetti Western y Choique.

La Orquesta Emaús es una formación orquestal formada en 2014 en el marco del Programa Provincial de Coros y Orquestas Infanto-Juveniles coordinado a través de DOAITE-DGE. Funciona en las instalaciones de la Escuela 1-419 Emaús, del Barrio Sarmiento de Godoy Cruz. Está integrada por niños y niñas de la escuela y sus alrededores. Aborda un repertorio amplio y variado, desde adaptaciones de obras del repertorio clásico, hasta piezas de música popular.

La orquesta realiza regularmente presentaciones en escuelas y espacios públicos, destacándose su participación en el Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino y el proyecto de articulación con la Orquesta Sinfónica de la UNCUYO.

ficha

Qüassinfónico

25 de mayo

Cine Teatro Plaza

21 h

Valor de la entrada $400